В телах погибших в самолете Пригожина нашли осколки гранат

— Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограммов кокаина. Повторяю, на мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но орна не была проведена. Я зада вопрос председателю следственного комитета, можно ли об этом сказать публично, он сказал, да, можно, это установленный.