В телах погибших в самолете Пригожина нашли осколки гранат

Владимир Путин, выступая на «Валдае», поделился подробностями крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о которых ему рассказал руководитель следственного комитета Александр Бастрыкин.
— Докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия не было. Это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной следственным комитетом Российской Феедрации — заявил Путин.
Президент также отметил, что следствие не завершено, и заявил, что «к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизой не проводилось».
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— Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограммов кокаина. Повторяю, на мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но орна не была проведена. Я зада вопрос председателю следственного комитета, можно ли об этом сказать публично, он сказал, да, можно, это установленный.
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