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Снимок новосибирского фотографа повесят на щите Таймс-сквер в Нью-Йорке — смотрим на странный кадр

Ольга Бурмистрова обошла сотни конкурентов в конкурсе

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Ольга Бурмистрова сейчас увлеклась цифровым искусством

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Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой покажут на выставке в Риме, а также разместят на щите Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Она выиграла конкурс площадки Sloika — NFT-маркетплейса, специализирующегося на фотографии, видео и фотореалистичных иллюстрациях.

— Очень неожиданно и радостно было попасть в список победителей. Было отобрано 30 работ для выставки. Одна из них — моя. Очень почетно быть в одном списке с таким, например, известным цифровым художником Робомом Вудкоксом, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.

Жители Нью-Йорка смогут увидеть эту работу

Жители Нью-Йорка смогут увидеть эту работу

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Ранее другое фото Ольги Бурмистровой попало в немецкий журнал Iconic. Она сняла своего внука в гигантской крапиве, но лица мальчика мы не видим.

ФотоТаймс-скверНью-ЙоркКонкурс
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