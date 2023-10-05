Снимок новосибирского фотографа повесят на щите Таймс-сквер в Нью-Йорке — смотрим на странный кадр

Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой покажут на выставке в Риме, а также разместят на щите Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Она выиграла конкурс площадки Sloika — NFT-маркетплейса, специализирующегося на фотографии, видео и фотореалистичных иллюстрациях.
— Очень неожиданно и радостно было попасть в список победителей. Было отобрано 30 работ для выставки. Одна из них — моя. Очень почетно быть в одном списке с таким, например, известным цифровым художником Робомом Вудкоксом, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.
Ранее другое фото Ольги Бурмистровой попало в немецкий журнал Iconic. Она сняла своего внука в гигантской крапиве, но лица мальчика мы не видим.