Этой осенью будет дополнительная мобилизация? Ответ Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России, затронул тему дополнительной мобилизации этой осенью. По словам министра, российские вооруженные силы на данный момент располагают необходимым количеством военных для проведения СВО и планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет.
— В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, — отметил Шойгу.
По словам министра обороны, только в сентябре контракт с ВС РФ заключили более 50 тысяч человек. Всего с начала года на контракты и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч человек.
Ранее замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский также рассказывал о планах на мобилизацию этой осенью. По его словам, в Генштабе «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет».
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— Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач, — отметил Цимлянский.
Он также подчеркнул, что число добровольцев и контрактников в последнее время «значительно увеличилось» — настолько, что для их своевременного оформления Минобороны «расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту». Кроме того, Цимлянский рассказал, отправят ли новобранцев в зону СВО.
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