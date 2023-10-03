freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 98.48
eur 103.87
СрочноЧто будет, если рубль продолжит падение
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Этой осенью будет дополнительная мобилизация? Ответ Шойгу

Министр рассказал о планах и сообщил, сколько человек заключили контракты с ВС РФ

3 373

Частичная мобилизация началась в сентябре прошлого года и завершилась спустя месяц

Поделиться

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России, затронул тему дополнительной мобилизации этой осенью. По словам министра, российские вооруженные силы на данный момент располагают необходимым количеством военных для проведения СВО и планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет.

— В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, только в сентябре контракт с ВС РФ заключили более 50 тысяч человек. Всего с начала года на контракты и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч человек.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Минобороны России / t.me

Ранее замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский также рассказывал о планах на мобилизацию этой осенью. По его словам, в Генштабе «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет».

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач, — отметил Цимлянский.

Он также подчеркнул, что число добровольцев и контрактников в последнее время «значительно увеличилось» — настолько, что для их своевременного оформления Минобороны «расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту». Кроме того, Цимлянский рассказал, отправят ли новобранцев в зону СВО.

Посмотрите, как за год изменились законы о военной службе в России. Мы публиковали актуальные правила осеннего призыва для срочников.

По теме

МинобороныСергей ШойгуМобилизацияРоссияУкраинаСпецоперация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter