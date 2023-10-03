У США не осталось денег на долгосрочную поддержку Украины. Контракты заморожены

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 октября.
Болгария запретила въезд российским машинам
Власти Болгарии запретили автомобилям с российскими номерами пересекать границу страны. Об этом сообщает агентство Lupa со ссылкой на главу болгарской пограничной полиции Антона Златанова.
Он заявил, что запрет начнет действовать к концу 2 октября. Златанов также отметил, что запрет на въезд в страну российских грузовиков действует уже несколько месяцев.
Ранее въезжать российским машинам запретили в Норвегии, Эстонии, Литве, Финляндии и Польше. Ограничения начали вводить после того, как Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором указала, что антироссийские санкции распространяются на личный транспорт.
У Вашингтона не осталось денег на долгосрочную поддержку Украины
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США нет денег на долгосрочную поддержку Украины — только на срочные потребности военной помощи
— Их достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, но это не долгосрочное решение, — заявила Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами.
В Госдепартаменте добавили, что из-за отсутствия долгосрочного финансирования администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине.
Ранее временный бюджет США исключил отправку помощи Киеву на 45 дней.
В Кремле отреагировали на отказ США поддержать Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ США включить помощь Украины в проект бюджета. Песков назвал это «временным явлением».
— Очевидно, это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность, — передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента.
Речь идет о проекте бюджета США на 45 дней, который на днях принял президент Джо Байден. В него входит только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий, а помощи Украине там нет.
ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ФСБ.
— УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранной разведки, — передает издание слова силовиков.
По версии следствия, задержанный собирал и передавал сведения о расположении и перемещениях народной милиции ЛНР и вооруженных сил России. В ведомстве добавили, что в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Шпионаж».
Британия отказалась отправлять свои корабли для вывоза зерна из Украины
Великобритания не будет направлять военные корабли в Черное море для обеспечения безопасного вывоза украинского зерна. Об этом заявил министр обороны Королевства Грант Шэппс, сообщает журналист The Guardian Дэн Сабба.
Министр обороны заявил, что не ожидает отправки кораблей Британии в Черное море для разблокировки экспорта украинского зерна, пишет журналист в социальной сети Twitter.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля из-за того, что другие страны не выполняли свои обязательства касаемо поставок российской продукции на мировой рынок. После этого Минобороны РФ заявило, что будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.
Участникам СВО на передовую привезли документы на жилье
Участники СВО на передовой получили документы о предоставлении жилищных субсидий. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В министерстве подчеркнули, что руководство жилищного обеспечения российского военного ведомства решило вручить документы военным на передовой, не дожидаясь, когда они вернутся из зоны СВО.
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Как отметил руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны Валерий Абраменков, военным решили передать документы сейчас, чтобы их семьи были защищены, а их жилищные и бытовые вопросы оперативно решались.