У США не осталось денег на долгосрочную поддержку Украины. Контракты заморожены

Болгария запретила въезд российским машинам

Власти Болгарии запретили автомобилям с российскими номерами пересекать границу страны. Об этом сообщает агентство Lupa со ссылкой на главу болгарской пограничной полиции Антона Златанова.



Он заявил, что запрет начнет действовать к концу 2 октября. Златанов также отметил, что запрет на въезд в страну российских грузовиков действует уже несколько месяцев.



Ранее въезжать российским машинам запретили в Норвегии, Эстонии, Литве, Финляндии и Польше. Ограничения начали вводить после того, как Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором указала, что антироссийские санкции распространяются на личный транспорт.

