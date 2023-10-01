freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 97.41
eur 103.16
СрочноБлогер и адвокат перегородили машинами тротуары
Все новости
Все новости
Подробности

В России начался осенний призыв: какие правила действуют для срочников

Кто сможет получить отсрочку и сколько придется заплатить за порчу повестки

142

В этот осенний призыв в армию пойдут 130 тысяч человек

Поделиться

1 октября в России стартовал осенний призыв. Срочников будут отправлять в армию вплоть до 31 декабря. В этом году призыв пройдет по графику (в прошлом году начало перенесли на месяц из-за частичной мобилизации), но некоторые его правила изменились. Рассказываем, какую актуальную информацию стоит знать призывникам.

Каким будет призывной возраст

Несмотря на то что в России приняли решение поднять возраст призыва с 27 до 30 лет, этой осенью правила остаются прежними — в армию будут призывать будут военнообязанных от 18 до 27 лет. А вот начиная с 1 января 2024 года предельный призывной возраст поднимут.

Не стоит переживать тем, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года — они станут военнообязанными запаса и в 2024 году уже не попадут под призыв.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Кто получит отсрочку от армии

Во-первых, отсрочку могут получить студенты вузов и колледжей с государственной аккредитацией. В армию не пойдут в том числе те, кто учится в аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке. Отсрочку также можно получить на время защиты диссертации — в течение года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе. Напоминаем, что в случае отчисления отсрочка прекращает действовать.

Во-вторых, отсрочку можно получить по состоянию здоровья. Если выяснится, что призывник временно не годен к службе из-за болезни, его призовут в следующем году. Узнать о том, какие болезни позволяют оформить отсрочку, можно в специальном документе правительства. Чтобы доказать свою болезнь, необходимо пройти медкомиссию, которая может продлить либо отменить заключение об отсрочке по состоянию здоровья.

В-третьих, отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам. Ее получат те, кто ухаживает за близкими родственниками, если им нужен постоянный уход по медицинским показаниям, а, кроме военнообязанного, этим заниматься некому.

Также отсрочку получат:

  • военнообязанные опекуны или попечители родных братьев и сестер (если больше некому);
  • отцы двух детей;
  • отцы одного ребенка, если жена на большом сроке беременности;
  • отцы-одиночки;
  • отцы детей-инвалидов младше трех лет;
  • IT-специалисты (работодателю необходимо было подать заявку до 11 августа);
  • военнообязанные с непогашенной судимостью;
  • сотрудники МВД, ФСБ, МЧС;
  • военнообязанные с ученой степенью;
  • родственники погибших при исполнении военной службы.

Сколько человек призовут

Согласно указу, который подписал Владимир Путин 29 сентября, этой осенью в армию отправятся 130 тысяч человек. На 10 тысяч больше, чем в осенний призыв прошлого года. Тогда призвали 120 тысяч срочников.

На сколько оштрафуют за неявку

Главное изменение осеннего призыва — выросшие в 10 раз штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Раньше максимальный штраф за неявку был 3 тысячи рублей, теперь — 30 тысяч. Документ о повышении штрафов Владимир Путин подписал еще в июле, и вот с 1 октября он вступает в силу.

Вырастут и некоторые другие штрафы:

  • утрата или порча военного билета — от 3 до 5 тысяч рублей;
  • несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, сведений о переезде, неподтвержденных регистраций — от 1 до 5 тысяч рублей;
  • несообщение сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев либо неявка в военный комиссариат в установленный срок — от 5 до 15 тысяч рублей;
  • несообщение о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания, — от 10 до 20 тысяч рублей;
  • уклонение от медосвидетельствования (обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии) — от 15 до 25 тысяч рублей.

Что с электронными повестками

Вот уже несколько месяцев в России обсуждают введение электронных повесток, которые приходили бы призывникам в личный кабинет на «Госуслугах». Однако, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, этой осенью электронных повесток не будет.

— Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме, — отметил Картаполов.

Пока что электронные повестки будут работать в тестовом режиме и только дублировать бумажные. Ожидается, что в полной мере электронные повестки заработают с момента создания реестра воинского учета, которым занимается Минцифры. В свою очередь, замминистра цифрового развития Олег Качанов заявлял, что полноценную работу реестр начнет не ранее 2025 года.

АрмияОсенний призывПризывПовесткаПризывник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter