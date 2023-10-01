В России начался осенний призыв: какие правила действуют для срочников

Каким будет призывной возраст
Несмотря на то что в России приняли решение поднять возраст призыва с 27 до
Не стоит переживать тем, кому исполнится
Кто получит отсрочку от армии
Во-первых, отсрочку могут получить студенты вузов и колледжей с государственной аккредитацией. В армию не пойдут в том числе те, кто учится в аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке. Отсрочку также можно получить на время защиты диссертации — в течение года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе. Напоминаем, что в случае отчисления отсрочка прекращает действовать.
Во-вторых, отсрочку можно получить по состоянию здоровья. Если выяснится, что призывник временно не годен к службе из-за болезни, его призовут в следующем году. Узнать о том, какие болезни позволяют оформить отсрочку, можно в специальном документе правительства. Чтобы доказать свою болезнь, необходимо пройти медкомиссию, которая может продлить либо отменить заключение об отсрочке по состоянию здоровья.
В-третьих, отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам. Ее получат те, кто ухаживает за близкими родственниками, если им нужен постоянный уход по медицинским показаниям, а, кроме военнообязанного, этим заниматься некому.
Также отсрочку получат:
- военнообязанные опекуны или попечители родных братьев и сестер (если больше некому);
- отцы двух детей;
- отцы одного ребенка, если жена на большом сроке беременности;
- отцы-одиночки;
- отцы детей-инвалидов младше трех лет;
- IT-специалисты (работодателю необходимо было подать заявку до
11 августа);
- военнообязанные с непогашенной судимостью;
- сотрудники МВД, ФСБ, МЧС;
- военнообязанные с ученой степенью;
- родственники погибших при исполнении военной службы.
Сколько человек призовут
Согласно указу, который подписал Владимир Путин
На сколько оштрафуют за неявку
Главное изменение осеннего призыва — выросшие в
Вырастут и некоторые другие штрафы:
- утрата или порча военного билета — от 3 до
5 тысячрублей;
- несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, сведений о переезде, неподтвержденных регистраций — от 1 до
5 тысячрублей;
- несообщение сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев либо неявка в военный комиссариат в установленный срок — от 5 до
15 тысячрублей;
- несообщение о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания, — от 10 до
20 тысячрублей;
- уклонение от медосвидетельствования (обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии) — от 15 до
25 тысячрублей.
Что с электронными повестками
Вот уже несколько месяцев в России обсуждают введение электронных повесток, которые приходили бы призывникам в личный кабинет на «Госуслугах». Однако, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, этой осенью электронных повесток не будет.
— Правила осеннего призыва в
Пока что электронные повестки будут работать в тестовом режиме и только дублировать бумажные. Ожидается, что в полной мере электронные повестки заработают с момента создания реестра воинского учета, которым занимается Минцифры. В свою очередь, замминистра цифрового развития Олег Качанов заявлял, что полноценную работу реестр начнет не ранее