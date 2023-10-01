В России начался осенний призыв: какие правила действуют для срочников

Кто получит отсрочку от армии

Во-первых, отсрочку могут получить студенты вузов и колледжей с государственной аккредитацией. В армию не пойдут в том числе те, кто учится в аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке. Отсрочку также можно получить на время защиты диссертации — в течение года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе. Напоминаем, что в случае отчисления отсрочка прекращает действовать.



Во-вторых, отсрочку можно получить по состоянию здоровья. Если выяснится, что призывник временно не годен к службе из-за болезни, его призовут в следующем году. Узнать о том, какие болезни позволяют оформить отсрочку, можно в специальном документе правительства. Чтобы доказать свою болезнь, необходимо пройти медкомиссию, которая может продлить либо отменить заключение об отсрочке по состоянию здоровья.

