«Читает намаз, вся такая правильная»: участница телешоу «Давай поженимся» оставила больше 700 человек без денег

Илюса и Раушан Миннегалеевы — из Татарстана. Они прославились после участия в телешоу. А теперь сотни людей со всей страны обвиняют их в мошенничестве на
Что известно про Миннегалеевых и в чем их обвиняют подписчики — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Сейчас на Илюсу в запрещенной соцсети подписаны почти 200 тысяч человек. Блогер транслирует красивую жизнь в ОАЭ, рассказывает про «успешный успех», преподносит себя как человека религиозного.
Раньше же 29-летняя Миннегалеева не чуралась браться за любую работу: рисовала портреты на заказ, делала сладости, пилила ногти на дому. Блог начала вести в
Потом же она вместе со своим теперь уже супругом попала на ТВ. И как раз после шоу блог Илюсы начал разрастаться. Примерно в октябре прошлого года девушка внезапно начала появляться в кадре с покрытой головой и транслировать в блоге ежедневные намазы, даже в путешествиях. Это обеспечило ей еще большее доверие и уважение со стороны подписчиков, подавляющее большинство которых было набожными мусульманками.
Затем Илюса начала продавать в своем блоге различные, назовем их так, информационные продукты. Помогала другим становиться блогерами. А в феврале
Теперь же больше 700 человек обвиняют Илюсу в якобы обмане: она собрала с них деньги, а отдых так и не состоялся. Илюса ссылается на появление некоторых проблем и сложностей. Ее несостоявшиеся клиенты обращаются в полицию, чтобы ее наказали. По словам адвоката подписчиков Илюсы, общая сумма ущерба может превышать