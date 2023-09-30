«Читает намаз, вся такая правильная»: участница телешоу «Давай поженимся» оставила больше 700 человек без денег

Что известно про Миннегалеевых и в чем их обвиняют подписчики — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Сейчас на Илюсу в запрещенной соцсети подписаны почти 200 тысяч человек. Блогер транслирует красивую жизнь в ОАЭ, рассказывает про «успешный успех», преподносит себя как человека религиозного.