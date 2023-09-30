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«Читает намаз, вся такая правильная»: участница телешоу «Давай поженимся» оставила больше 700 человек без денег

Блогер вместе с мужем обещали отдых в Дубае по бросовым ценам — путевки покупали пенсионеры и матери-одиночки

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Пара стала известна после участия в разных телешоу — Илюса снималась в «Давай поженимся», а потом вместе с мужем участвовала в проекте «Четыре свадьбы»

Видео: 116.RU

Илюса и Раушан Миннегалеевы — из Татарстана. Они прославились после участия в телешоу. А теперь сотни людей со всей страны обвиняют их в мошенничестве на 20 миллионов рублей.

Что известно про Миннегалеевых и в чем их обвиняют подписчики — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Сейчас на Илюсу в запрещенной соцсети подписаны почти 200 тысяч человек. Блогер транслирует красивую жизнь в ОАЭ, рассказывает про «успешный успех», преподносит себя как человека религиозного.

Раньше же 29-летняя Миннегалеева не чуралась браться за любую работу: рисовала портреты на заказ, делала сладости, пилила ногти на дому. Блог начала вести в 2019 году, публикуя видео с забавными танцами и рассказывая историю принятия своего лишнего веса.

Потом же она вместе со своим теперь уже супругом попала на ТВ. И как раз после шоу блог Илюсы начал разрастаться. Примерно в октябре прошлого года девушка внезапно начала появляться в кадре с покрытой головой и транслировать в блоге ежедневные намазы, даже в путешествиях. Это обеспечило ей еще большее доверие и уважение со стороны подписчиков, подавляющее большинство которых было набожными мусульманками.

Затем Илюса начала продавать в своем блоге различные, назовем их так, информационные продукты. Помогала другим становиться блогерами. А в феврале 2023-го Илюса и Раушан переехали из Казани в Дубай. Уже весной блогер стала активно продавать туры в ОАЭ буквально за бесценок: 10 дней отдыха в формате все включено за 20–30 тысяч рублей. Кто-то из подписчиков Илюсы действительно успел отдохнуть по такому выгодному предложению.

Теперь же больше 700 человек обвиняют Илюсу в якобы обмане: она собрала с них деньги, а отдых так и не состоялся. Илюса ссылается на появление некоторых проблем и сложностей. Ее несостоявшиеся клиенты обращаются в полицию, чтобы ее наказали. По словам адвоката подписчиков Илюсы, общая сумма ущерба может превышать 21 миллион рублей.

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