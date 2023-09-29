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Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

Владимир Путин встретился с участниками спецоперации: онлайн

Военнослужащие совершили подвиг под Урожайным

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Президент Владимир Путин проводит встречу с участниками СВО. Рассказываем обо всём, что они обсудили, в онлайн-трансляции.

Виктор Старцев

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Президент общается с рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым (принимал участие во встрече по видеосвязи).

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: kremlin.ru

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Виктор Старцев

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Что за военнослужащие встречаются с Путиным

Как сообщается на сайте Кремля, 22 августа в районе Урожайного (ДНР) российские мотострелки отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ. Указом президента Ивану Калашникову присвоено звание Героя России. Алексей Ивлиев, Вячеслав Тарасов и Виктор Хамаганов награждены орденами Мужества.

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Виктор Старцев

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Путин рассказал, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба о мужестве и героизме российских военных во время боев в ходе спецоперации.

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Виктор Старцев

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— Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем всё, чтобы оказать помощь их близким, — высказался президент о погибших осужденных — участниках СВО, которые участвовали в боевых действиях вместе с присутствующими на встрече.

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Виктор Старцев

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Путин почтил минутой молчания погибших бойцов.

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Виктор Старцев

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Президент попросил военнослужащих рассказать о ситуации в армии, обсудить социальные вопросы СВО.

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Виктор Старцев

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Видеоверсия слов президента о погибших осужденных.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: RIA_Kremlipool / t.me

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Виктор Старцев

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Президент поблагодарил военных за проявленные мужество и героизм.

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Виктор Старцев

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— Когда идет бой, об этом никто не думает. Думают только о том, как отразить атаку противника. Но у вас это получилось так, как и называют сегодня — это героизм в прямом смысле этого слова, — прокомментировал президент поступок военнослужащих.

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Виктор Старцев

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После того как президент заявил об обсуждении социальных вопросов СВО, открытая часть встречи завершилась.

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Владимир ПутинСпецоперацияУчастники СВО
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