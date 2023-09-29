Владимир Путин встретился с участниками спецоперации: онлайн

Президент общается с рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым (принимал участие во встрече по видеосвязи).
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Что за военнослужащие встречаются с Путиным
Как сообщается на сайте Кремля, 22 августа в районе Урожайного (ДНР) российские мотострелки отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ. Указом президента Ивану Калашникову присвоено звание Героя России. Алексей Ивлиев, Вячеслав Тарасов и Виктор Хамаганов награждены орденами Мужества.
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Путин рассказал, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба о мужестве и героизме российских военных во время боев в ходе спецоперации.
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— Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем всё, чтобы оказать помощь их близким, — высказался президент о погибших осужденных — участниках СВО, которые участвовали в боевых действиях вместе с присутствующими на встрече.
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Путин почтил минутой молчания погибших бойцов.
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Президент попросил военнослужащих рассказать о ситуации в армии, обсудить социальные вопросы СВО.
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Видеоверсия слов президента о погибших осужденных.
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Президент поблагодарил военных за проявленные мужество и героизм.
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— Когда идет бой, об этом никто не думает. Думают только о том, как отразить атаку противника. Но у вас это получилось так, как и называют сегодня — это героизм в прямом смысле этого слова, — прокомментировал президент поступок военнослужащих.
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После того как президент заявил об обсуждении социальных вопросов СВО, открытая часть встречи завершилась.
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