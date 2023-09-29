«Была романтика, а потом началась такая жопа». Сибирячки ищут в пару военных — почему мужчины в форме нарасхват

Анкеты мужчин появляются гораздо реже, но и те, что публикуются, собирают в разы больше лайков и просмотров. В сообществе даже ввели правила: фотографии мужчин в форме не размещать, но порой такие снимки все же просачиваются.



— Всем привет, я из Новосибирска, 35. Девушки, пообщаемся? — написал в апреле этого года один из мужчин, приложив собственную фотографию в зимнем камуфляже и с автоматом.

Под постом появился 621 лайк. При этом посты от девушек редко собирают больше 50 реакций.

В еще одной группе знакомств в этом году отписался молодой новосибирский офицер, приложив свое фото в форме и с наградами. В комментариях девушки активно делали комплименты, пока одна из участниц не написала: «Увы, парень уже занят, есть девушка».