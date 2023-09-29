«Была романтика, а потом началась такая жопа». Сибирячки ищут в пару военных — почему мужчины в форме нарасхват

Образ идеального мужчины для некоторых российских женщин сейчас неотрывно связан с военной службой. Именно такого — мужественного, ответственного, но обязательно проходящего военную службу ищут они в тематических группах знакомств «ВКонтакте». Всего таких групп насчитывается не менее 30. В самом большом сообществе состоит почти 36 тысяч человек, при этом наибольшую активность в нем проявляют женщины, а анкеты мужчин, особенно в камуфляже и с медалями, вызывают настоящий ажиотаж. Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с жительница Новосибирска, мечтающими о знакомстве с лейтенантом или хотя бы рядовым, и с военнослужащими, которые рассказывают о большом количестве поклонниц. Почему девушки ищут любовь и сильное мужское плечо среди военных, в том числе находящихся сейчас в зоне СВО, и что об этой тенденции думают специалисты — в этом материале.
Мужчины — об идеальной боевой подруге
36-тысячное сообщество, посвященное знакомствам с военными, появилось «ВКонтакте» в начале 2021 года, но настоящий ажиотаж пережило с началом спецоперации. Если в 2021 году жительницы Новосибирска оставили 4 анкеты, в которых рассказали, что мечтают познакомиться с военным, то в 2022 году таких анкет уже было 9. За неполный 2023 год в сообществе отписались 18 сибирячек. В другой тематической группе на 16 тысяч человек статистика примерно такая же: активно посты от женщин стали появляться в апреле 2022 года. За этот год 15 девушек отписались, что ищут пару, в прошлом — 18. Некоторые из них оставляли сразу несколько постов.
Анкеты мужчин появляются гораздо реже, но и те, что публикуются, собирают в разы больше лайков и просмотров. В сообществе даже ввели правила: фотографии мужчин в форме не размещать, но порой такие снимки все же просачиваются.
— Всем привет, я из Новосибирска, 35. Девушки, пообщаемся? — написал в апреле этого года один из мужчин, приложив собственную фотографию в зимнем камуфляже и с автоматом.
Под постом появился 621 лайк. При этом посты от девушек редко собирают больше 50 реакций.
В еще одной группе знакомств в этом году отписался молодой новосибирский офицер, приложив свое фото в форме и с наградами. В комментариях девушки активно делали комплименты, пока одна из участниц не написала: «Увы, парень уже занят, есть девушка».
— Могу сказать от себя, что быть военным — значит быть дисциплинированным, мужественным. Девушки по натуре своей тянутся к тем, кто сильнее, это заложено природой. Девушкам нравится изучать всё странное и опасное, я считаю, военный и есть такая профессия, — рассуждает 25-летний сибиряк Кирилл (имя изменено в соответствии с законом), который проходил службу в зоне спецоперации по контракту и уже вернулся домой.
Этим летом он тоже написал в тематической группе — в ней состоит более 16 тысяч человек. По его словам, сделал он это из личных мотивов, поскольку «устаёт человек в тихой квартире один, без звука, это сводит с ума».
Еще в посте он указал, что не рассматривает женщин старше 40 лет, но возвратные участницы группы все равно ему писали. Повышенное внимание к себе он ощущает, но уверен, что познакомиться с военными девушки хотели всегда, просто из-за существования соцсетей «всё теперь на виду».
— Я уверен, что охотницу за выплатами я смогу раскусить. Глаз наметанный. И если она говорит про деньги, про гонорары — такие сразу в бан, — рассуждает еще один военнослужащий из Новосибирска Андрей, также разместивший пост с приглашением познакомиться.
Среди требований к будущей подруге он называет женственность, хозяйственность, любовь к детям и животным. Андрей — тоже контрактник. Он говорит, что не знает, когда вернется домой, но хотел бы, чтобы там кто-то его ждал.
— У меня уже был брак. Развелись 4 года назад, дочка подрастает. Я не против еще детей. Но хорошую женщину найти трудно. Я и не надеюсь особо, что тут ее найду, просто, наверное, развлекаюсь, когда есть время, — добавляет он.
Женщины — об опыте отношений и мечтах
33-летняя жительница Новосибирска Марина одна из немногих, кому удалось найти мужчину, военнослужащего, как она и хотела. Первые посты она начала оставлять еще в 2021 году.
— Мне 31 год, рост 168. Я из города Новосибирск, пишите, познакомлюсь с удовольствием с ответственным, добрым, можно с ребёнком, возраст от 28 до 35 лет. О себе: заботливая, умею готовить, очень хочу о ком-то заботиться, хочу семью и детей, не пью, не курю, детей нет, замужем не была, не готова к переезду, — писала два года назад Марина.
А в 2022 году, сразу после мобилизации, она познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязались отношения.
— Не встречалась я с военным, просто на СВО забрали. Была романтика, а потом такая жопа началась. Иногда думаю, может сглазил кто, не хотела я себе такой жизни. Напарника его убили, болеет иногда там, в боях участвовал. Каждый день думаю, что страшно мне его ждать. Точно жду любого и в любом состоянии, — рассказывает она.
По ее словам, через несколько месяцев ее мужчина пропал, она даже написала письмо в Минобороны с просьбой найти его. А потом тот сам вышел на связь. Этим летом он приезжал в отпуск, но она с ним так и не встретилась лично:
— Мне тогда плохой диагноз поставили, я немного расстроена была, не встретилась с ним, ещё своими проблемами грузить. И вообще, на хрена мне эти военные, честно: была романтика до того как началось настоящее дело, а теперь, ну что будет, то будет. Я не жила до этого момента в такое время, вот сейчас только узнала, что это на самом деле.
Наталья тоже из Новосибирска, но в отличие от Марины, она своего военного еще пока не нашла.
— Я просто не знаю, где можно познакомиться с нормальным парнем, поэтому решила попробовать с военными познакомиться. Пока без результата, потому что пишут из других городов, а я не готова к переезду, — объясняет она.
Нормальный для нее — это ответственный, надежный, мужественный. Дети от других браков для Натальи не проблема. Военный в ее представлении все это воплощает, хотя спецоперация ее пугает:
Наталья говорит, что ей неважно звание военного, но для кого-то это является приоритетом при знакомстве.
— Познакомлюсь с военнослужащим для общения (с перспективой серьёзных отношений). В приоритете прапорщик, хозяйственный, с красивыми глазами и обворожительной улыбкой, без официального семейного прошлого и детей, подходящего возраста. О себе: 36 лет, не замужем, детей нет; футбол и бокс не люблю, в машинах не разбираюсь, но поддержу беседу об охоте и рыбалке, — написала одна из участниц группы в июле 2022 года.
Пост девушки собрал много комментариев, в которых, в основном, шутили про «звездную болезнь».
34-летняя Алисия из Красноярска (просила называть ее именно так — Прим.ред.) в группе ищет не военного, а сотрудника полиции. На вопрос о том, чем именно ее привлекают полицейские, отшучивается:
— Люблю фильмы про супергероев. А кто в своём уме будет рисковать жизнью, спасая людей, за такую непростительно маленькую зарплату? Только герои. Вообще, они добрые, справедливые, не трусы, помогут, защитят, надёжные, заботливые, те, с кем я общалась — умные, интересные и с отличным чувством юмора. Мужественные, само собой, сильные духом, с характером. У таких людей обычно определённый взгляд на вещи, который очень близок мне. И среди мужчин других профессий есть те, кто обладает вышеперечисленными качествами, все индивидуально.
Сама Алисия не из семьи полицейских. К новостям о превышении должностных полномочий и других инфоповодах, в которых сотрудники внутренних органов представлены негативно, она относится скептически.
— Я умею фильтровать информацию и не верю всему, что публикуют в соцсетях или СМИ. Все мы знаем, как это работает. Главное — подать информацию с той стороны, с которой тебе выгодно. Кого угодно можно облить грязью, а толпе даже доказательства не нужны, она готова растерзать любого, а тем более полицейских, — считает она.
Алисия говорит, что пока не нашла себе пару, но верит, что это случится в ближайшее время.
Эксперты — о традициях и потребности в защите
Гендерная исследовательница Александра Талавер говорит, что в желании женщин построить отношения с военными не стоит исключать расчет и экономический фактор.
— Потому что военнослужащие сейчас будут зарабатывать, дети поступать в университеты по специальным квотам. Это дает много привилегий и возможностей, которые для части людей в России оказываются невозможными. Можно предположить, что для поколений женщин 30 и старше, это такой стандарт семьи, из которой они выходили. Потому что идеальная советская семья — это муж военный, а жена учительница. Возможно, это в некотором смысле обращение к этому ностальгическому образу, — рассуждает она.
Еще один фактор, который объясняет популярность военнослужащих у женщин, связан с социальной рекламой, появлявшейся в последние годы:
— Это создание образа настоящего мужчины, завязанного на милитаризме. Такой агрессивный образ мужчины в военной форме. И в этом плане понятно, что военнослужащий совпадает с транслируемым государством образом доминирующей маскулинности. Тут можно вспомнить агитационные видео об уезжающих «мальчиках» и, как это говорилось в рекламе, настоящих мужчинах, которые остаются в России.
Как считает семейный психолог психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова, в том, чтобы построить отношения и создать семью с военным, просматриваются «исторические предпочтения».
— В любой сложной ситуации поднимаются базовые страхи. Например, что мы окажемся там, где нам будет плохо и голодно. Женщина в этом плане оказывается еще больше уязвимой, она хочет, чтобы кто-то гарантировал ей безопасность.
— Тенденция меня это совершенно не удивляет, — объясняет она.
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Что касается другой стороны вопроса — последствий нахождения в зоне боевых действий, связанных с ПТСР и изменениями психики, то тут, по мнению Натальи Панфиловой, «архаичные вещи» вытесняют эти страхи. Одна из них — потребность в защите.
— Почему в 90-е были популярны браки с бандитами? Почему женщины шли в любовницы к бандитам? Потому что силовые структуры в то время не могли защитить. Милиционеры ездили на плохих машинах, им не всегда выдавали табельное оружие, и в этом смысле работники органов в сознании женщин смотрелись слабее. Женщина может и понимала, что человек — бандит, но сознательно шла на эту связь. Ей казалось, что такой человек может ее защитить. Потом все уже наелись этими бандитскими разборками и матери поняли, что могут потерять своих дочерей во время перестрелок — я сейчас говорю о женщинах, как о невинных жертвах, погибших в разборках. Спустя какое-то время все вернулись к давно забытым ценностям и традициям. Возможно, женщины для себя поняли, что стоит рассчитывать на государство и структуры от государства, — рассуждает психолог.
Она также добавляет, что в противовес образу военного сейчас появился образ айтишника, обладающего большей мобильностью. И если женщина для себя решила, что она не может покинуть страну, то она с большей долей вероятности предпочтет военнослужащего.
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