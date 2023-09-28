Из Ростова в Новосибирск на инвалидной коляске: мужчина без ноги уехал на поиски родного брата

Инвалид Владимир Елеусизович из Ростова пытается добраться до своего брата в Новосибирской области. По пути он попал в центр помощи «Милосердие» в Тюмени из-за осложнений со здоровьем. Об этом сообщают наши коллеги из 72.RU.

