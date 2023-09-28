Из Ростова в Новосибирск на инвалидной коляске: мужчина без ноги уехал на поиски родного брата

Инвалид Владимир Елеусизович из Ростова пытается добраться до своего брата в Новосибирской области. По пути он попал в центр помощи «Милосердие» в Тюмени из-за осложнений со здоровьем. Об этом сообщают наши коллеги из 72.RU.
Елеусизович потерял левую ногу во время происшествия на стройке, когда после взрыва кислородного баллона упала стена.
Инвалид несколько раз обращался за медицинской помощью — в Волгограде, Тольятти, Кургане. Несмотря на это, отказываться от плана из-за состояния здоровья он не намерен. После выздоровления в «Милосердии» он продолжит путь.
— Я сел и поехал. Я поехал назло всем. И доеду до конца, — заявил Елеусизович.
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