freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 96.50
eur 101.98
СрочноЧто происходит на мусорном полигоне у ГБШ
Все новости
Все новости

Из Ростова в Новосибирск на инвалидной коляске: мужчина без ноги уехал на поиски родного брата

Владимир Елеусизович потерял ногу из-за происшествия на стройке

909

Мужчина утверждает, что отправился в путь назло всем

Поделиться

Инвалид Владимир Елеусизович из Ростова пытается добраться до своего брата в Новосибирской области. По пути он попал в центр помощи «Милосердие» в Тюмени из-за осложнений со здоровьем. Об этом сообщают наши коллеги из 72.RU.

Елеусизович потерял левую ногу во время происшествия на стройке, когда после взрыва кислородного баллона упала стена.

Инвалид несколько раз обращался за медицинской помощью — в Волгограде, Тольятти, Кургане. Несмотря на это, отказываться от плана из-за состояния здоровья он не намерен. После выздоровления в «Милосердии» он продолжит путь.

— Я сел и поехал. Я поехал назло всем. И доеду до конца, — заявил Елеусизович.

Ранее наши коллеги рассказывали про особенного мальчика, который только в 17 лет нашел маму и дом. Смотрите его историю в коротком видео.

По теме

ИнвалидЦентр помощи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter