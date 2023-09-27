А что закон? Какие статьи УК РФ нарушены видеозаписью избиения студента Никиты Журавеля Кадыровым-младшим в СИЗО

Корреспонденты «Фонтанки» обратились с этими вопросами к десяткам юристов и правозащитников. Большая часть из них комментировать ситуацию отказались, сославшись на занятость, этические принципы или неполное знакомство с обстоятельствами произошедшего. Были и те, кто принял решение сразу после прозвучавшей фамилии главного действующего лица.



Андрей Анискевич, адвокат коллегии адвокатов «Кутузовская»

— Имел ли право и на основании чего глава республики посетить арестованного? Кто имеет право посещать арестованного в данном случае?



— Чисто с процессуальной точки зрения доступ к следственно-арестованному имеют следователь, его адвокат, прокурор, а также лица, которым дано официальное письменное разрешение следователем (например, нотариус, родственники, супруг). У родственников не более двух свиданий в месяц при визуальном наблюдении сотрудника ФСИН. Чаще всего, где есть техническая возможность, проводится свидание родственников через стекло, исключая возможность контакта и передачи предметов.

