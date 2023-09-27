«У вас куда больше свободы, вы просто не замечаете». Известный телеведущий Джон Уоррен — о русской еде, людях и предрассудках

Как будто в подтверждение этих слов через некоторое время к нам подошли две женщины и в несколько обескураживающей манере попросили автограф: «Мы не то чтобы поклонники передачи, но вас узнали. А сами ходим по разным заведениями и рисуем интерьеры». Джон отнесся к просьбе весьма благосклонно, не ограничился просто подписью и сфотографировался с обеими поклонницами.



— Нет ли планов запустить шоу на английском про Россию? Сейчас ведь для этого не обязательно работать на ТВ, есть интернет.



— Да, это было бы очень интересно, я думаю об этом. В мире, в Европе есть много предубеждений относительно России, много политики. И мне, конечно, хотелось бы рассказать о том, какова здесь жизнь англоязычной аудитории. Поскольку я так долго здесь живу, бывал почти во всех регионах России, у меня есть, что называется, мандат на это. Я пока англичанин и могу им рассказать, передать эти эмоции и причины. Я готовил проект, мы общались с Усмановым (Алишер Усманов — российский предприниматель, миллиардер. — Прим. ред.), потому что на это нужны деньги. Я хотел взять соведущую, которая бы общалась по-русски, а я мог бы общаться по-русски и потом на камеру говорить по-английски. Я же был в стольких местах, где вряд ли бывал еще какой-то англичанин, я просто обязан делать такую передачу.