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Интервью

«У вас куда больше свободы, вы просто не замечаете». Известный телеведущий Джон Уоррен — о русской еде, людях и предрассудках

Обозреватель НГС погулял с телезвездой по Центральному рынку и поговорил о важном

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Джон Уоррен на «Гастрокорте»

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В Новосибирске в очередной раз побывал Джон Уоррен — необычная телезвезда, создатель программы «Поедем, поедим!» НГС уже не раз писал о съемках и шоу, которые он проводил в городе. На этот раз мы решили встретиться с ним лично, чтобы поговорить о том, чем он занимается сегодня, его планах и о том, чему научила его Россия за 30 с лишним лет, проведенных здесь.

Джон Уоррен родился в США, но еще ребенком вместе с родителями переехал в Великобританию. Там он в подростковом возрасте начал учить русский язык и в 1991 году после падения «железного занавеса» приехал в Россию, имея смутные представления о том, чем именно он тут собирается заняться, зато вооруженный огромным интересом к меняющейся стране. Одним из самых длительных проектов до телевизионного периода стал колбасный цех, который он организовал сначала как кустарное производство для других экспатов. В 2012 году его позвали на НТВ, где он вел передачу «Поедим, поедим», побывав почти во всех регионах России. В 2019 году он ушел из этого проекта.

В первом павильоне Центрального рынка

В первом павильоне Центрального рынка

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Мы встретились у входа в Центральный рынок — Джон захотел посмотреть, как изменилось это место за последнее время. С рынка и начался разговор.

— Везде, где бываю, обязательно иду на рынок. Там ощущаешь, как живет народ, ощущаешь состояние страны. Там можно увидеть какие-то продукты, которые для местных обычны, но для тебя будут новыми, — объяснил он. — И ещё это общение. У меня был давно уже колбасный цех, и я мясо для него сам каждое утро покупал на базаре. Знал всех мясников, и они тоже узнавали меня и предлагали какие-то куски, которые на прилавке не лежали. Но нужно войти в зону доверия продавца. Я вот это обожаю. И хоть я 10 лет уже не делаю колбаски, меня на Дорогомиловском до сих пор узнают и предлагают лучшие отрубы.

— Где в России лучший рынок сейчас, по-вашему?

— В бывшем Союзе, конечно, в Ташкенте, Бишкеке. Там не только продукты, но и это вот азиатское обслуживание. Это потрясающе. В России, наверное, это Ростов, где я прожил восемь лет. Он прошел наконец-то реконструкцию и преобразился внутренне, там уже нет этих хмурых продавцов с сигаретой и топором.

Трудно сказать, насколько Джон был впечатлён увиденным в Новосибирске, но с интересом обошёл все залы «Гастрокорта», разглядывая точки с самыми разными национальными кухнями. Трудно было удержаться от вопроса, не удивляет ли его превращение места для торговли едой в большой ресторан.

Джон Уоррен на летней веранде «Гастрокорта»

Джон Уоррен на летней веранде «Гастрокорта»

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— Это происходит везде. Сегодня уже не обязательно ходить на рынок, чтобы купить продукты. Мы в Москве ходим на «Дорогомиловский» за хорошим мясом, но большую часть продуктов можно уже купить в супермаркете. А если в супермаркете чего-то нет, заказать с доставкой. Рынок перестал быть основным местом покупок еды. Такова реальность.

Пройдя по двум этажам, мы выходим на летнюю веранду на крыше. Джон присвистывает от удивления — столики уходят куда-то вдаль, везде сидят люди. Пока мы ищем место поудобнее, с экс-телеведущим дважды здороваются явно ему не знакомые люди. Видно, что несмотря на отсутствие в «телевизоре» в течение уже почти четырех лет, он по-прежнему звезда.

— Когда я только начинал, это было странно. Люди узнают тебя на улице и здороваются так, как будто мы хорошо знакомы. Я сначала думал: может быть, мы встречались, и я просто не помню, и на всякий случай тоже говорил «привет». А потом понял, что люди действительно воспринимают телеведущего как приятеля — я же прихожу к ним домой.

Интервью прервали поклонники с просьбой об автографе

Интервью прервали поклонники с просьбой об автографе

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— Что случилось с программой, почему вы ушли?

— К этому привели дебильные поступки НТВ. Я же этот проект начал с нуля и первые 300 выпусков снял сам. И вот они в 2019 году решили ввести второго ведущего. В принципе, я не против: это правильно, мы могли бы работать вместе. Но могли же со мной это обсудить? А меня даже не поставили в известность. Это какой-то совок. Сейчас я ищу новые возможности — их много, не обязательно быть в телевизоре. Хотя федеральный телеканал — это, конечно, большой охват. Меня сейчас узнают по всей стране.

Как будто в подтверждение этих слов через некоторое время к нам подошли две женщины и в несколько обескураживающей манере попросили автограф: «Мы не то чтобы поклонники передачи, но вас узнали. А сами ходим по разным заведениями и рисуем интерьеры». Джон отнесся к просьбе весьма благосклонно, не ограничился просто подписью и сфотографировался с обеими поклонницами.

— Нет ли планов запустить шоу на английском про Россию? Сейчас ведь для этого не обязательно работать на ТВ, есть интернет.

— Да, это было бы очень интересно, я думаю об этом. В мире, в Европе есть много предубеждений относительно России, много политики. И мне, конечно, хотелось бы рассказать о том, какова здесь жизнь англоязычной аудитории. Поскольку я так долго здесь живу, бывал почти во всех регионах России, у меня есть, что называется, мандат на это. Я пока англичанин и могу им рассказать, передать эти эмоции и причины. Я готовил проект, мы общались с Усмановым (Алишер Усманов — российский предприниматель, миллиардер. — Прим. ред.), потому что на это нужны деньги. Я хотел взять соведущую, которая бы общалась по-русски, а я мог бы общаться по-русски и потом на камеру говорить по-английски. Я же был в стольких местах, где вряд ли бывал еще какой-то англичанин, я просто обязан делать такую передачу.

В 2021 мы должны были делать пилот, и каждый выпуск делать на какую-то тему, собирать материал по всей России. Не показывать отличия Астрахани от Перми, а показать Россию как одну большую страну. Какое здесь море, леса, как люди общаются. Потом время для этого проекта немножко ушло, но он вернется, это точно.

Джон Уоррен хочет запустить собственный проект про Россию

Джон Уоррен хочет запустить собственный проект про Россию

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— Вы были в Сибири уже не раз. Что для вас сибирская кухня?

— Прежде всего то, что связано с дикой природой: кедровые орешки, ягоды, особенно брусника, оленина, вся эта обалденная речная рыба — хариус, пелядь. Никогда не забуду, как мы были на Байкале в первый раз. На улице минус 20, и у дороги сидит бабушка — продает рыбу. По-моему, я купил тогда у нее все. Она просто свежайшая, копченая. Очень вкусно. Строганина — все это было для меня прямо отвал башки. Такого нигде не найдешь.

Ещё мне нравится икра. Это больше ко всей уже русской кухне относится, конечно, но все равно. В Европе знают два вида: черная и красная, обе дорогие. А у вас есть и щучья, и минтая, и еще каких-то рыб — это интересно. Вообще, для меня всегда было важно не только самому попробовать что-то интересное, но и понять, почему что-то нравится другим людям. Это очень важно.

— Слышал, что вы, как и многие англичане, ненавидите укроп?

— Не ненавижу, нет. С солеными груздями, с соленой рыбой веточку — нормально. Но зачем насыпать его прямо горы везде? Это одна из немногих вещей в вашей еде, которую я не понимаю до сих пор. Итальянцы же не засыпают всё базиликом, корицу не добавляют во все блюда? А я тут встречал пасту «Карбонара» с укропом — был в истерике просто. Можешь сделать блюдо хоть из одного укропа, но назови его как-то по своему, а это же классика! Вызываю шеф-повара, он выходит: такой грузин большой и небритый. И говорит: «Это фирменное блюдо»!

В России Джон научился доверяться обстоятельствам

В России Джон научился доверяться обстоятельствам

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— Что вам дала и чему вас научила Россия?

— У вас куда больше свободы, вы просто этого не замечаете и не цените. В Европе везде люди, везде какие-то заборы и границы. И это не имеет даже отношения к политике — так устроена жизнь. А тут можно уйти в лес и не встретить там ни души. Такие огромные пространства! Ещё, мне кажется, одно из важных качеств русского человека — умение довериться обстоятельствам, не пытаться контролировать то, что человек все равно не способен изменить.

В конце разговора предлагаю Уоррену посмотреть ту часть рынка, где сейчас торгуют продуктами («Восточный базар» и рыбный отдел). Пока мы идём, Джон делится наболевшим.

— Меня печалит, что мир становится все более и более одинаковым. Я еще помню времена, когда в Европе в каждом регионе было что-то свое: еда, говор, особенности домов, поведение людей. Это же прекрасно, когда вы приезжаете в какой-то город во Франции или Италии и можете попробовать там что-то особенное, чего нигде нет. А сейчас куда бы не поехал, везде видишь примерно одинаковый набор. Плюс миграция, которая превращает весь мир в один большой Китай.

Человеку нужно пробовать новое. Мы в «Добрянке» (в Новосибирск Уоррен приехал в этот раз именно по приглашению этой сети. — Прим. ред.) показывали наши блюда, и подошел маленький мальчик попробовать. И мама сразу же за него отказалась: нет, нам это не нужно. Но он же сам должен понять это, сформировать свое собственное мнение. Иначе он никогда не поймет, чего хочет он сам, а не родители или общество.

О том, зачем Уоррен приехал в Новосибирск, читайте в материале Елизаветы Шаталовой.

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