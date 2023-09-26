15-летний сын Кадырова избил студента, обвиняемого в сожжении Корана. Всё, что известно о скандале

Никиту Журавеля задержали после того, как в социальных сетях появился 11-секундный ролик, на котором неизвестный держит в руках горящий Коран, а на заднем плане видна Волгоградская соборная мечеть. Молодого человека арестовали по делу об «оскорблении чувств верующих» (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы. Журавель признал вину и раскаялся в содеянном. Но после этого его почему-то решили перевезти в СИЗО в Чечню. У адвокатов и правозащитников возникло много вопросов: на каком основании волгоградское дело перевели в Чечню и как сторонние лица попали в изолятор.