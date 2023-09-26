15-летний сын Кадырова избил студента, обвиняемого в сожжении Корана. Всё, что известно о скандале

В понедельник, 25 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал в своем официальном Telegram-канале видео, как его 15-летний сын Адам жестоко избивает 19-летнего Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Политик заявил, что одобряет поступок своего 15-летнего наследника.
Что известно об этом конфликте? Кто такой Никита Журавель? И как на скандальную запись отреагировали правозащитники и общественность? Смотрите в коротком видео чуть выше.
— Побил, и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание, — написал в своем Telegram-канале Кадыров. — В нашей стране действует уникальный закон, защищающий Священные Писания, подписанный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Никиту Журавеля задержали после того, как в социальных сетях появился 11-секундный ролик, на котором неизвестный держит в руках горящий Коран, а на заднем плане видна Волгоградская соборная мечеть. Молодого человека арестовали по делу об «оскорблении чувств верующих» (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы. Журавель признал вину и раскаялся в содеянном. Но после этого его почему-то решили перевезти в СИЗО в Чечню. У адвокатов и правозащитников возникло много вопросов: на каком основании волгоградское дело перевели в Чечню и как сторонние лица попали в изолятор.
— Считаю, что следствие должно принять соответствующие меры. Еще один запрос я буду писать с требованием, чтобы Никиту Журавеля вывезли [из Чечни]. Поскольку они [чеченские власти] оправдывают избиение, я опасаюсь, что следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере. Я считаю, что его нужно срочно вывозить из учреждений ФСИН этого региона в другой субъект, где он будет в безопасном месте. Потому что безнаказанность порождает страшные вещи, — заявила Ева Меркачева, правозащитница и член Общественного Совета ФСИН.