«Раз намаз читает, значит, не обманет». Как блогерша оставила сотни людей без отдыха, а себя — с 20 миллионами

«Раз намаз читает, значит, не обманет»

Судя по всему, вплоть до начала сентября Миннегалеевы продолжали активно продавать свои туры по смешным ценам — уже на осень, зиму и даже весну следующего года. Дела у них шли хорошо, и денег было очень много. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец.

Жительница Казани Диана Шайморданова купила у Миннегалеевых недельный тур в Дубай на двоих за 58 тысяч рублей. Девушка не была подписана на блогершу, хотя видела ее в проекте «Четыре свадьбы». Ее друзья увидели рекламу страницы Илюсы у звезды татарской эстрады, поверили, сами съездили отдохнуть по сказочно низким ценам и позже свою подругу убедили поступить так же. Лететь на море Диана собиралась со своим парнем, вылет был назначен на 2 октября.



— У меня перед глазами был пример друзей, которые уже отдохнули с помощью Миннегалеевых. Я удивлялась, почему такая низкая цена, Илюса в личной переписке объяснила мне, что у них нет накруток и посредников. У меня внутри ничего не екнуло, ее образ внушал 100%-ное доверие. Она покрытая мусульманка, читает намаз, вся такая правильная. Я даже с родителями своими советовалась, когда собиралась покупать тур, семья у меня религиозная. Они тоже решили, раз намаз читает, значит, не обманет, — делится со 116.RU Диана.

