«Раз намаз читает, значит, не обманет». Как блогерша оставила сотни людей без отдыха, а себя — с 20 миллионами

Семейная пара Илюсы и Раушана Миннегалеевых — из Татарстана. Они прославились после телешоу «Четыре свадьбы». А теперь сотни людей со всей страны обвиняют их в мошенничестве на 20 миллионов рублей.
Кто же такая Илюса Миннегалеева, почему люди несли ей свои деньги и как ей удалось оставить у разбитого корыта аж 749 человек — рассказывают наши коллеги из 116.RU.
Веселая девушка без понтов и комплексов
До того как стать популярным блогером со 194 тысячами подписчиков,
Однако всенародной славы ей ее блог не приносил ровно до тех пор, пока Илюса не решила принять участие в популярном проекте телеканала «Пятница» — «Четыре свадьбы». Девушка с пышными формами и ее жених Раушан, веселые и безоговорочно любящие друг друга, очень полюбились фанатам шоу, и со скоростью света аккаунт Илюсы в «Инстаграме»* заполонили новые подписчики. Илюса продолжила снимать веселый контент, теперь уже вместе с мужем, делала много рекламы и наслаждалась жизнью.
Примерно в октябре прошлого года девушка внезапно начала появляться в кадре с покрытой головой и транслировать в блоге ежедневные намазы, даже в путешествиях. Это обеспечило ей еще большее доверие и уважение со стороны подписчиков, подавляющее большинство которых было набожными мусульманками.
«В октябре я решилась на то, что я без платка на улицу не выйду. Вчера я решила, что без платка из мужчин, кроме мужа и родственников, меня никто не увидит. Это моя история, мой путь. Да, в сторис больше без платка не появлюсь. Муж тоже был рад, что я приняла такое решение. И нам обоим, когда вместе пришли и к намазу, и к осознанному исламу, намного легче», — написала Илюса в своем блоге в марте этого года.
В то же время Илюса и Раушан продавали в ее блоге свое наставничество как блогеров, проводили гивы и зазывали на школу блогеров в Арабских Эмиратах за 500 тысяч рублей — «обучение» длилось семь дней. Казалось, что семейство Миннегалеевых бралось за любую возможность подзаработать, причем с завидной регулярностью. Был еще проект под названием «Школа эмоций» — уроки в телеграм-канале, благодаря которым ребенок должен был «узнать, что такое радость и что такое грусть». Месяц участия стоил 12 тысяч рублей.
Переезд в Дубай и продажа туров по смешным ценам
В феврале пара объявила, что они приняли решение переехать в Дубай. На страничке стали появляться видео красивых путешествий из Арабских Эмиратов, дорогие покупки, к паре приезжали толпы родственников, и их совместное, веселое времяпрепровождение также демонстрировалось подписчикам, которые только мечтали о такой жизни. Блогеры жили на очень широкую ногу и не стеснялись транслировать это, при этом продолжая упоминать и всячески акцентировать внимание на своей набожности и приверженности традиционным ценностям.
Затем весной Илюса поменяла шапку профиля блога, написав: «Из Казани в Дубай. Купить самые дешевые туры в Дубай на 7–10 дней». Ранее там же была ссылка на сайт, однако сейчас она уже удалена. И началась активная продажа туров по действительно смешным ценам подписчикам. Илюса уверяла, что низкая стоимость обоснована отсутствием накруток от турагентств, клялась и божилась, что знает, как сделать всё правильно, и просто хочет помочь своей аудитории съездить в отпуск мечты.
Отдельное внимание Илюса уделяла «продавливанию» наиболее уязвимых категорий граждан — матерей-одиночек, пенсионеров, инвалидов. Отлично отрабатывая болевые точки аудитории, Илюса долго распиналась в блоге о том, как раньше и она не могла позволить себе подобные путешествия и что прекрасно понимает, каково это — всю жизнь просидеть дома и не увидеть мир.
«Ну что ж, только для трудяг, которые копят на свой отпуск годами и ничего не видели, кроме своей работы, для вас — РАБОТЯГА-ТУР», — каждый раз для презентации нового вида тура Илюса придумывала ему специальное название.
Цены и правда, к всеобщему удивлению, были невероятно низкими. Туры на 10 дней она продавала за 20–30 тысяч рублей. При этом в стоимость входили не только перелет и стандартный трансфер, но и проживание на вилле, VIP-питание от шеф-повара, обзорные экскурсии по Арабским Эмиратам. В блоге появились и были сохранены кучи положительных отзывов от тех, кто уже успел воспользоваться уникальной возможностью дешевого, но при этом высококлассного путешествия с помощью Илюсы. Всё это были реальные люди, со ссылками на их страницы в социальных сетях.
В то же время звезды татарской эстрады начали публиковать рекламу блога покрытой Илюсы Миннегалеевой, очень великодушной девушки из Татарстана, за которой весело наблюдать, да еще можно купить через нее самые дешевые туры в ОАЭ. Аудитория у татарских певцов собралась соответствующая, любящая и безоговорочно доверяющая, поэтому в блог Илюсы регулярно приходили новые покупатели.
В начале августа Илюса опубликовала пост, в котором рассказала, что она, ее муж и еще три женщины — их так называемая команда — стали учредителями официального международного туроператора.
«Мы этого добились, столько сил в это вложено, столько слез, идей и денег. Впереди ждет и вас, и нас всё самое лучшее. Будет много стран и много предложений от нас», — написала Илюса, приложив к посту скриншоты, предположительно, документов из Министерства экономики и туризма Дубая, говорящих о том, что ее компания Dream Friends Travel L.L.C стала туроператором. Документ обрывистый, большая часть текста — на арабском языке, но Миннегалеевы любезно подчеркнули красным то, что можно разобрать.
«Раз намаз читает, значит, не обманет»
Судя по всему, вплоть до начала сентября Миннегалеевы продолжали активно продавать свои туры по смешным ценам — уже на осень, зиму и даже весну следующего года. Дела у них шли хорошо, и денег было очень много. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец.
Жительница Казани Диана Шайморданова купила у Миннегалеевых недельный тур в Дубай на двоих за 58 тысяч рублей. Девушка не была подписана на блогершу, хотя видела ее в проекте «Четыре свадьбы». Ее друзья увидели рекламу страницы Илюсы у звезды татарской эстрады, поверили, сами съездили отдохнуть по сказочно низким ценам и позже свою подругу убедили поступить так же. Лететь на море Диана собиралась со своим парнем, вылет был назначен на 2 октября.
— У меня перед глазами был пример друзей, которые уже отдохнули с помощью Миннегалеевых. Я удивлялась, почему такая низкая цена, Илюса в личной переписке объяснила мне, что у них нет накруток и посредников. У меня внутри ничего не екнуло, ее образ внушал 100%-ное доверие. Она покрытая мусульманка, читает намаз, вся такая правильная. Я даже с родителями своими советовалась, когда собиралась покупать тур, семья у меня религиозная. Они тоже решили, раз намаз читает, значит, не обманет, — делится со 116.RU Диана.
Диана перевела на карту Илюсы полную стоимость своих путевок 23 июля, никакого договора не заключала. Авиабилеты обещали прислать за два-три дня до вылета.
В начале сентября блогерша прислала Диане сообщение, где говорилось, что их семейный подряд не будет работать до ноября по не зависящим от них обстоятельствам. И можно либо перенести туры на более позднее время, либо вернуть деньги. Диана возмутилась, но написала, что хочет вернуть деньги. Однако ей перестали отвечать.
«Мы не будем оправдываться сейчас. Скажем как есть. Как бы это сложно ни было. Но правда есть правда. Началась травля в "Инстаграме"* со стороны блогеров. Агитация ложной информации про нас», — говорилось в сообщении.
— После того как я поняла, что это обман, я нашла других пострадавших у нее же в комментариях. Меня добавили в беседу, где первое время был хаос, все делились своими историями и не знали, что делать. Постепенно люди начали приходить в себя и организовываться, тогда я и написала адвокату Руслану Нагиеву с просьбой помочь и направить нас, на что он любезно согласился.
Комментарии к последней сотне постов на странице Илюсы были закрыты тогда же, в начале сентября, однако многим пострадавшим удалось оперативно связаться друг с другом. Как говорит известный казанский адвокат Руслан Нагиев, на сегодняшний день от рук блогеров пострадали 788 человек. Сумма ущерба оценивается в 21 млн 410 тыс. рублей.
«У нас теперь от одного слова "Дубай" начинается истерика!»
Алина Шамсутдинова из Нижнекамска узнала про доброе семейство блогеров от своего косметолога. Та нахваливала Миннегалеевых. Пострадавшая корит себя саму — хоть и чуяла неладное, всё равно повелась на сладкие обещания.
— Я не спешила покупать тур, начала искать в интернете информацию о них. Ничего плохого не нашла. Оказалось, что Илюса участвовала не только в «Четырех свадьбах», но и в телешоу «Давай поженимся». Я написала людям, чьи отзывы увидела у нее на странице, спрашивала, реально ли всё так хорошо. И мне все как один отвечали: «Берите, не пожалеете!» Ну я и взяла, — сокрушается Алина в беседе с журналистом 116.RU.
21 августа женщина забронировала тур для себя и своего 15-летнего сына за 70 тыс. рублей. Вылет должен был состояться 29 сентября, но вместо информации о рейсе Алина, как и все, получила «письмо счастья».
— Для меня это огромный ущерб, я одна воспитываю ребенка, у меня ипотека, я долго копила на эту поездку. Нас таких много! В Нижнекамске еще 20 пострадавших, которые вместе со мной обратились в полицию. Я общаюсь со многими, кто пострадал от этих злодеев в платочках. Очень стыдно, на самом деле, так нелепо нас развели. Многие люди в интернете пишут, что мы дураки, раз нас так легко обвели вокруг пальца, но на нашем доверии просто профессионально сыграли. Я хочу дать случившемуся огласку, потому что в нашем городе от этих блогеров пострадало два ребенка-инвалида. Родители скидывали Илюсе фото своих детей на колясках, спрашивали, будут ли на отдыхе условия для больных ДЦП. Она отвечала: «Да, летите!», — рассказала Алина.
Те, кто уже успел слетать на отдых с помощью Илюсы, по-прежнему защищают семейство Миннегалеевых, называют добрыми, святыми людьми, с которыми сейчас обходятся несправедливо.
— У нас теперь от одного слова «Дубай» начинается истерика, нам хоть бесплатно предложи сейчас в эту страну полететь, откажемся, — говорит пострадавшая.
Можно ли наказать «злодеев в платочках»?
Сейчас все пострадавшие, а они живут не только в Татарстане, но и в других регионах России, индивидуально обращаются в правоохранительные органы с заявлением и рассказом непосредственно о своей ситуации. Там должны принять эти заявления, провести процессуальную проверку, в случае, если они усматривают признаки преступления, будут возбуждены уголовные дела, потом все эти дела будут объединены в одно производство, объясняет 116.RU адвокат потерпевших Руслан Нагиев.
— Порядок такой: у нас возбуждается уголовное дело, их приглашают приехать и дать объяснения. Если они игнорируют просьбу, могут объявить в розыск, в том числе и в международный, — адвокат Руслан Нагиев объясняет, что привлечь к ответственности Миннегалеевых будет непросто, хотя и возможно. — ОАЭ может их экстрадировать и выдать России в рамках уголовного дела. Конечно, этот процесс может занять годы, но действовать в любом случае нужно. Может быть, когда против них возбудят дело, они сами одумаются и начнут возвращать средства. Или позже их задержат на границе при попытке выехать из Эмиратов.
Миннегалеевы, к удивлению многих, не пропали из социальных сетей. С начала скандала Илюса время от времени выкладывает у себя в блоге странные истории о том, что именно она жертва в этой ситуации. Также делится размытыми скриншотами якобы возвратов денег людям. Буквально пару дней назад она заявила, что вернула уже 1 млн 554 рубля.
«Ну вот, как и обещали, потихоньку двигаемся. Очень жаль, что многие поверили во весь этот бред и лишили себя своего отдыха, будучи ведомыми», — написала блогер.
— Мы делали опрос в чате пострадавших на тему возвратов, ни один человек не ответил, что ему хоть копейку вернули, — смеется пострадавшая Диана. — Ее скрины плохого качества, думаю, это было сделано специально, на одном из них мы разглядели месяц февраль. Это попытка сохранить лояльность аудитории, не более.
И хотя подавляющее большинство пострадавших переводили деньги на личную карту Илюсы или на карту ее подруги и сестры, не получав в ответ никаких официальных документов или чеков, нашлись и те, кому всё же удалось получить от блогерши некое подобие договора. В нем говорится, что туристические услуги им оказывала ИП Хайруллина Гульназ Ильгизовна. Непонятный персонаж, не фигурировавший в блоге Илюсы и, по данным «Контур.Фокуса», занимающийся дополнительным образованием детей и взрослых. В прошлом — розничной торговлей.
— Я хочу, чтобы их наказали по всей строгости! Она продолжает вести свой блог, всячески нас обзывает — собаками ведомыми, куклами. Они не признают свою вину вообще! С какой стати я свои кровно заработанные деньги должна им подарить?! Я работала днями и ночами, чтобы кто-то себе покупал туфельки Balenciaga! Только наказание, тюрьма и бедная жизнь им. Мы в режиме реального времени видим, как на наши деньги жрут красную икру и покупают брендовые вещи, — возмущается Алина.
Редакция портала 116.RU обратилась к Илюсе Миннегалеевой с просьбой озвучить свое видение сложившейся ситуации и предоставила ей возможность обелить свое имя в этом скандале. Однако блогер заявила, что не намерена давать никаких интервью.
— По опыту, все программы зовут для провокации и переворачивания всей правды. И сейчас дать пищу еще одному источнику — это еще один повод для обсуждений, — ответила Илюса корреспонденту 116.RU.
Но свою позицию блогерша высказала одной из подписчиц. Публикуем полностью скриншоты из личной переписки с Илюсой.
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