Умер «последний крестный отец» сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

Один из боссов сицилийской мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро скончался в больнице города Л’Акуила, где он находился с августа. Об этом сообщает издание ANSA.
Последние три года мафиози болел раком толстой кишки, а
Маттео Мессина Денаро был одним из самых разыскиваемых мафиози — его искали тридцать лет. Задержали Денаро
— После тридцати лет бегства супербосс Маттео Мессина Денаро оказался в наручниках, — заявлял тогда итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. — С глубоким чувством я благодарю женщин и мужчин штата, которые никогда не сдавались, подтверждая правило, что рано или поздно даже величайших преступников выслеживают и предают правосудию.
С 2020 года Денаро перенес четыре хирургические операции и несколько курсов химиотерапии. Врачам в Л'Акуиле его состояние сразу же показалось серьезным, и его лечили с первого дня нахождения в тюрьме. Для мафиози обустроили бронированную камеру с лазаретом. После последней операции босса сицилийской мафии поместили в больницу, лечили обезболивающей терапией, а затем ввели успокоительные.
В тюрьме Денаро отбывал пожизненный срок за десятки убийств.