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Умер «последний крестный отец» сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

Последние несколько лет босс «Коза ностры» провел в коме

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Маттео Мессина Денаро скрывался от карабинеров 30 лет. Его задержали в январе 2023 года

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Один из боссов сицилийской мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро скончался в больнице города Л’Акуила, где он находился с августа. Об этом сообщает издание ANSA.

Последние три года мафиози болел раком толстой кишки, а 22 сентября впал в кому. В своем завещании Денаро категорически отказался от агрессивного лечения, поэтому врачи прервали его. Прежде чем потерять сознание, крестный отец сицилийской мафии успел встретиться с некоторыми членами семьи. 25 сентября Денаро скончался. Ему было 62 года.

Маттео Мессина Денаро был одним из самых разыскиваемых мафиози — его искали тридцать лет. Задержали Денаро 16 января 2023 года в клинике Ла-Маддалена в Палермо, где мафиози проходил лечение. По информации лечебного заведения, Денаро страдал от рака толстой кишки и метастаз в печени, из-за которых он проходил периодические курсы химиотерапии. При этом лечение он проходил под фамилией Бонафеде.

— После тридцати лет бегства супербосс Маттео Мессина Денаро оказался в наручниках, — заявлял тогда итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. — С глубоким чувством я благодарю женщин и мужчин штата, которые никогда не сдавались, подтверждая правило, что рано или поздно даже величайших преступников выслеживают и предают правосудию.

С 2020 года Денаро перенес четыре хирургические операции и несколько курсов химиотерапии. Врачам в Л'Акуиле его состояние сразу же показалось серьезным, и его лечили с первого дня нахождения в тюрьме. Для мафиози обустроили бронированную камеру с лазаретом. После последней операции босса сицилийской мафии поместили в больницу, лечили обезболивающей терапией, а затем ввели успокоительные.

В тюрьме Денаро отбывал пожизненный срок за десятки убийств.

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