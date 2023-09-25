Умер «последний крестный отец» сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро

Маттео Мессина Денаро был одним из самых разыскиваемых мафиози — его искали тридцать лет. Задержали Денаро 16 января 2023 года в клинике Ла-Маддалена в Палермо, где мафиози проходил лечение. По информации лечебного заведения, Денаро страдал от рака толстой кишки и метастаз в печени, из-за которых он проходил периодические курсы химиотерапии. При этом лечение он проходил под фамилией Бонафеде.