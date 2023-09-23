«Вы не вегетарианец? Здесь станете»: как живут в странном поселке с концепцией «Дикой Руси»

Иван не переезжает в родовое поместье насовсем: полноценный дом еще только в планах, для жизни есть бытовка и строящаяся баня. У Ивана четверо детей, но он не стремится ограничить их мир родовым поселением:

— Мы летаем на самолетах, ездим в аквапарки и так далее, — говорит он. — Идея не в том, чтобы навязать ребенку какой-то образ жизни, скорее я хочу показать им всю широту возможностей, чтобы они потом сделали выбор сами.

Вообще в «Большой Медведице» много эклектики, смешения, разнотравья. Здесь языческое сплелось с христианским, эзотерика с практикой. В этом котле бурлит необычный суп, и пока сложно сказать, борщ это или том ям.