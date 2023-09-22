«Абсолютно не принято демонстрировать напускное богатство»: айтишник рассказал, как переехал в столицу Канады

И третий по популярности способ иммиграции в Канаду — рабочая виза. Чаще всего по этому пути идут айтишники и еще дальнобойщики. Если вы работаете в IT, то вам абсолютно открыта в этом плане дорога: надо пробовать найти агентство или работодателя напрямую. Они будут только рады поспособствовать.



— Когда ты непосредственно добрался до Канады, какой это год был?

— Это был сентябрь 2019 года.

— Твои первые впечатления, твои первые действия на новой земле?

— Да, первое, было интересно, что я приехал в тот момент, когда в стране проводился кинофестиваль, и почему-то все люди думали, что я приехал на кинофестиваль в Торонто. Деловой центр Торонто — примерно как Нью-Йорк. По ощущениям, словно ты попал в какой-то фильм, который ты давно и много раз видел. Достаточно интересная атмосфера.