«Абсолютно не принято демонстрировать напускное богатство»: айтишник рассказал, как переехал в столицу Канады

Наш коллега, корреспондент NGS24.RU Руслан Руденко поговорил с
— Ну, рассказывай, как ты дошел до жизни такой?
— Изначально я настраивался на Санкт-Петербург, а потом настроился на какие-нибудь англоговорящие страны. Далее я начал изучать Штаты как самую популярную англоязычную страну. В Штатах выяснилось, что там дается рабочая виза и ты очень привязан к работодателю на много лет. Плюс на визу — квота, ее не так легко получить. В общем, много сложностей с этим. Начал смотреть соседнюю Канаду. Подписался на телеграм-канал и просто читал новости про Канаду, смотрел, что в те годы уже там были какие-то огромные цифры по иммиграции целевой.
Я видел, что в год они хотели принять 200 тысяч мигрантов по состоянию на 2018 год. Подумал, что выглядит вроде неплохо. В этом же телеграм-канале было объявление об агентстве для айтишников, которое привозит айти-профессионалов со всего мира в Канаду. Через это агентство мне нашли работу, сделали рабочую визу. И я прилетел в Оттаву, устроился и тут теперь и работаю.
По рабочей визе на самом деле тут не очень популярная иммиграция. Если у людей окружающих поспрашивать, то в основном все эмигрируют в Канаду через учебу. Это, естественно, довольно дорого будет. Но если ты эмигрируешь через учебу, то ты после окончания двух- или трехгодичной программы получаешь трехгодичную рабочую визу, по которой нужно поработать как минимум год. После этого статус постоянного места жительства гарантирован.
Второй самый популярный метод иммиграции именно в Канаду — это сразу же через федеральную программу подаваться на постоянное место жительства. Тогда люди приезжают в страну уже в статусе резидентов. Там есть определенные требования. Если вкратце: требования по языку, по образованию, по возрасту, как ни странно, по опыту работы. Много-много всего собирается, и если ты набираешь определенный балл, то ты имеешь шанс получить ПМЖ. Но в этом случае нужно будет привезти с собой в страну еще и финансы.
И третий по популярности способ иммиграции в Канаду — рабочая виза. Чаще всего по этому пути идут айтишники и еще дальнобойщики. Если вы работаете в IT, то вам абсолютно открыта в этом плане дорога: надо пробовать найти агентство или работодателя напрямую. Они будут только рады поспособствовать.
— Когда ты непосредственно добрался до Канады, какой это год был?
— Это был сентябрь 2019 года.
— Твои первые впечатления, твои первые действия на новой земле?
— Да, первое, было интересно, что я приехал в тот момент, когда в стране проводился кинофестиваль, и почему-то все люди думали, что я приехал на кинофестиваль в Торонто. Деловой центр Торонто — примерно как Нью-Йорк. По ощущениям, словно ты попал в какой-то фильм, который ты давно и много раз видел. Достаточно интересная атмосфера.
Понравились мне местные поезда, что они довольно чистые, хорошие, хоть и не настолько хорошие, как европейские. Что сильно запомнилось — отсутствие мусора вокруг железной дороги. Под Красноярском, как я помню, частенько едешь и видишь мусор в полях, возле железки. Здесь же едешь на поездах и не видишь ни одной брошенной бутылки, ни пакета, ничего. Чистая природа, за которой внимательно следят. Вот это мне из первых впечатлений запомнилось больше всего.
— Когда ты переехал, ты ощущал какие-то бытовые сложности? Поиск и выбор жилья, например, и так далее. Было что-то подобное или всё быстро решил?
— В этом вопросе мне компания чуть-чуть помогла, с самым первым жильем. Это всё было за мои деньги. Я посылал два запроса на два варианта жилья, которые мне понравились. Приехал я в Канаду где-то в середине сентября, и у меня уже были варианты по жилью на начало октября. По канадским меркам это довольно быстро. Обычно люди сильно заблаговременно пытаются озаботиться вопросами жилья. Обе моих заявки на жилье одобрили, думаю, из-за того, что они увидели, что я программист, зарплата выше средней.
Медианный уровень месячной зарплаты в Канаде оценивается примерно в 5700 канадских долларов. В перерасчете на рубли по курсу на 13 сентября 2023 года это примерно 404 тысячи рублей.
Допускаю, что поиск жилья в Канаде сейчас стал чуток сложнее. Но если вы приезжаете как специалист с готовым для вас рабочим местом, то этот вопрос будет решаться легче. Часто я читал о таких историях, что люди приезжают на ПМЖ, не имея при этом тут работы. В таких ситуациях при решении вопросов с жильем у людей требовали внести депозит за жилье на несколько месяцев вперед, от трех до шести месяцев.
Конкретно у меня всё замечательно с поиском жилья сложилось, но я бы всем рекомендовал вопросы эти сильно заранее продумывать и анализировать. Все, кто приезжал позже меня, люди из различных стран, таких как Бразилия и Украина, они озаботились поиском жилья прямо очень заранее и оформляли аренду удаленно непосредственно из своей страны.
— Самая большая строка расходов в твоем личном бюджете?
— Сейчас это, конечно, ипотека. Я взял дом в ипотеку, и она съедает довольно много, особенно с учетом роста ключевой ставки Банка Канады.
По состоянию на сентябрь 2023 года, ключевая ставка Банка Канады составила 5%. Можно сравнить с апрелем 2022 года, когда уровень ключевой ставки равнялся 1%.
В целом у людей, недавно эмигрировавших в Канаду, чаще всего как раз жилье больше всего забирает на себя расходов. Траты на продукты — это довольно небольшой процент в сравнении, например, с расходами на продукты у людей в России. Я читал о статистике, что семьи в России иногда тратят по
— Какое у тебя сложилось общее впечатление о канадцах? Что тебе лично понравилось, а к чему ты пока еще не привык?
— Следует понимать, что Канада — мультикультурная страна. Здесь можно увидеть людей абсолютно всех национальностей. У канадцев очень смешанная культура. Доминирует, естественно, классическое западное демократическое общество, но оно, как лоскутное одеяло, соткано из разных культур. В целом, если брать по местным, они очень дружелюбные. По отношению к иммигрантам, наверное, это самая лучшая страна. Тут абсолютно нет ксенофобии. Какие-то правые политические движения могут высказывать что-то про иммигрантов. Но превалирующая часть общества относится к приезжим весьма дружелюбно. Местные люди понимают, что иммигранты приезжают сюда работать, что это — специалисты, которые делают Канаду лучше.
Канадцы довольно улыбчивые и любопытные. Несмотря на то, что канадцы живут далеко от эпицентров основных мировых событий в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах, люди всё равно стараются быть всегда в курсе политических новостей, крупных спортивных событий и так далее. Мне понравилось, что канадцы за всем стараются активно следить.
По поводу улыбчивости канадцев, следует понимать, что это — элемент вежливости. Тут сразу ощущается отличие русской культуры от канадской. Русский человек чаще всего будет смеяться, когда ему реально смешно. В Канаде у многих это лишь элемент вежливости при общении с другими людьми.
Но при этом я никогда не замечал в этом чего-то напускного, когда говорят, что улыбка иностранца — это что-то лицемерное, дескать, что человек тебе улыбается, а сам при этом про тебя думает плохо. Такого поведения я не замечал.
Еще местные люди любят поговорить на улице, даже просто гуляя, например, в парке с собакой. Вполне нормально спросить, как дела у твоего собеседника. Существует определенная культура ведения легких бесед. С соседом, который выгуливает свое домашнее животное, вполне можно поговорить пять минут. В таких непринужденных беседах канадцы будут рассказывать, как у них дела, поделятся чем-нибудь. Они не будут так сильно открываться, как это может быть с людьми из нашей, русской культуры. Но если ты довольно близко общаешься с канадцами, то они будут готовы поговорить в том числе и на личные темы.
— Какие у тебя впечатления от местного климата, погоды? И что можешь сказать по поводу рабочей этики, культуры канадцев?
— До своего прибытия в Канаду я смотрел температурные графики, чтобы понять, на какую часть России погода будет похожей. Оттава по погоде похожа на Москву, только тут более влажно. В сравнении с Сибирью, Красноярском в Оттаве намного теплее. В прошлую зиму я от силы один лишь раз надел пуховик. Тогда была аномально теплая зима.
В целом по погоде мне в Оттаве очень нравится. Тут очень мягкая осень, когда на деревьях, наверное, месяца два желтые, красные, зеленые, яркие листья везде в лесах. Очень красиво и тепло. Зима тоже довольно теплая: очень много снега, классно кататься на лыжах. Единственное, что в местном климате не очень нравится — большая влажность. Это из-за того, что озера тут буквально повсюду. Из-за высокой влажности и жара переносится довольно тяжело.
Что касается рабочей этики, то здесь всё бывает по-разному. Компания, в которой я работаю, очень мультикультурная, здесь вещи обсуждаются и задачи ставятся более прямо. То есть можно говорить в открытую, не боясь кого-то там обидеть и покритиковать. Естественно, делать это надо аккуратно. Лучше тогда сказать, например: «Это решение может быть не лучшим, может быть, мы можем сделать вот так...». Коллега всё сразу поймет, всё будет нормально.
Но это сильно зависит от компании к компании. На курсах для иммигрантов, как я слышал, говорят, что когда твой менеджер хочет серьезно поговорить с тобой, то у них это называется «сэндвичем». Сначала тебя за что-то немножко похвалят, потом выскажут основную критическую часть, и в конце в качестве вывода твои заслуги отметят еще раз. Первую и последнюю части рекомендуют игнорировать, обращая внимание на то, что тебе говорят в середине разговора.
Что мне еще очень понравилось в рабочей культуре, так это то, что здесь абсолютно не принято демонстрировать какое-то напускное богатство, показывать свой статус через материальные вещи. Руководитель нашей компании — довольно богатый человек, который ходит на работу в обычных футболке и джинсах. Он общается абсолютно на равных со всеми сотрудниками. Когда в нашем офисе была реконструкция, он спокойно брал еду на тарелочках и садился на пол, ел и общался с коллегами.
То есть не приветствуется в обществе такое поведение, когда топ-менеджер ездит на дорогой машине, показывает всем свои дорогие часы, и всё такое. Но опять же всё может зависеть от конкретной культуры. В некоторых диаспорах такое поведение еще встречается.
— Ты и дальнейшую свою жизнь видишь именно в Канаде, или же ты допускаешь для себя переезд в какую-то другую страну?
— Мне нравится в Канаде. И компания, в которой я работаю, она развивается и движется вперед. Мне интересно, сможем ли мы построить большую компанию, которая займет часть рынка в своей сфере. Пока что я заинтересован в Канаде, и в другие страны я бы, наверное, только попутешествовал. А тут у меня уже появилось чувство родного дома. После поездки или отпуска куда-нибудь я всегда очень рад возвращаться в Канаду и уже ассоциирую себя со своим домом.