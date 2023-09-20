Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Они сообщили о достигнутых договоренностях, в которые входят:
- вывод оставшихся армянских подразделений и военнослужащих «из зоны развертывания российского миротворческого контингента»;
- расформирование и полное разоружение военных «aрмии обороны Нагорного Карабаха»;
- вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации.
Все вопросы о том, как будут обеспечивать права и безопасность армян Карабаха, а также жизнедеятельность населения в целом в рамках Конституции Азербайджана, будут обсуждать на отдельной встрече в Евлахе 21 сентября, а также в ходе последующих встреч. Там соберутся представители местного армянского населения, а также представители центральных властей Азербайджана.
Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении военных действий в Карабахе с 13:00 по Баку. По словам ведомства, разоружение армянских формирований в Карабахе, вывод армянских ВС обеспечиваются в координации с миротворцами РФ.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. По информации ведомства, их проводят для того, чтобы разоружить и вывести вооруженные силы Армении из региона, нейтрализовать их военную инфраструктуру и обеспечить безопасность местных жителей. В ведомстве уточнили, что позиции вооруженных сил Армении обстреливаются из высокоточного оружия, гражданское население и объекты «не являются целями».
Позднее Минобороны Азербайджана призвало жителей Карабаха «держаться подальше от военных объектов» и не поддерживать ВС Армении. Также в ведомстве заявили, что единственный путь к миру в регионе — полный вывод армянских ВС из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.
В Минобороны Армении тогда заявили, что их подразделений вооруженных сил в Карабахе нет.
— В официальных сообщениях и средствах массовой информации Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений ВС РА, военной техники и личного состава, — отметили в ведомстве.
Возле здания правительства в центре Еревана проходили протесты. На площади находилось около 500 человек, которые выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.
Обстановка в районе Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября 2020 года после того, как Армения сбила боевой вертолет Азербайджана и сторона пошла в контрнаступление. В Армении тогда объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
После серии боев стороны договаривались о перемирии, но каждый раз его нарушали. Спустя два месяца вооруженного противостояния Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
В сентябре 2022 года на границе Армении и Азербайджана начался очередной вооруженный конфликт. Армения тогда заявляла, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке республики, а представители Азербайджана утверждали, что армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанской армии и обстреляли несколько позиций, в том числе из минометов, из-за чего погибли люди, пострадала военная инфраструктура.