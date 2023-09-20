Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном

Все вопросы о том, как будут обеспечивать права и безопасность армян Карабаха, а также жизнедеятельность населения в целом в рамках Конституции Азербайджана, будут обсуждать на отдельной встрече в Евлахе 21 сентября, а также в ходе последующих встреч. Там соберутся представители местного армянского населения, а также представители центральных властей Азербайджана.

Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении военных действий в Карабахе с 13:00 по Баку. По словам ведомства, разоружение армянских формирований в Карабахе, вывод армянских ВС обеспечиваются в координации с миротворцами РФ.