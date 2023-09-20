В Ереване — массовые протесты: что известно об обострении конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. По информации ведомства, их проводят для того, чтобы разоружить и вывести вооруженные силы Армении из региона, нейтрализовать их военную инфраструктуру и обеспечить безопасность местных жителей.
Рассказываем всё, что известно о конфликте к этому часу.
Бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения. Как сообщают СМИ Армении со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха, количество погибших мирных жителей Арцаха выросло до 27 человек, раненых — до 200. Среди пострадавших 12 детей.
В Баку призвали армянские формирования в Карабахе сложить оружие.
— Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Акции протеста начались у здания правительства в центре Еревана. Как сообщает ТАСС, на площади находится около 500 человек, они выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.
Как сообщает РИА Новости, полиция Армении начала применять шумовые гранаты против протестующих. Задержали трех участников стычки с силовиками, у них обнаружили холодное оружие. По последним данным, в Ереване пострадали 34 человека, 16 из них — полицейские, заявили в местном Минздраве.
Активисты сообщают о начале круглосуточного протеста. У здания правительства Армении появились первые палатки. Российское посольство в Ереване полностью заблокировано — дипломаты направили ноту в МИД Армении с требованием принять меры.
Тем временем депутаты Европарламента призвали Совет ЕС ввести санкции против властей Азербайджана за военные действия. Совбез ООН по конфликту в Карабахе запланировали на 21 сентября.
Мария Захарова заявила, что Россия встревожена ситуацией в Карабахе. Российские миротворцы эвакуируют мирное население из наиболее опасных районов НКР.
— Командование российского миротворческого контингента призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса, — цитирует РБК сообщение Минобороны.
Напомним, обстановка в районе Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября 2020 года, после того как Армения сбила боевой вертолет Азербайджана и сторона пошла в контрнаступление. В Армении тогда объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Наши коллеги из «Фонтанки» подробно рассказывали, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.
После серии боев стороны договаривались о перемирии, но каждый раз его нарушали. Спустя два месяца вооруженного противостояния Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
В сентябре 2022 года на границе Армении и Азербайджана начался очередной вооруженный конфликт. Армения тогда заявляла, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке республики, а представители Азербайджана утверждали, что армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанской армии и обстреляли несколько позиций, в том числе из минометов, из-за чего погибли люди, пострадала военная инфраструктура.