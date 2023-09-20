В Ереване — массовые протесты: что известно об обострении конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Акции протеста начались у здания правительства в центре Еревана. Как сообщает ТАСС, на площади находится около 500 человек, они выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РИА Новости, полиция Армении начала применять шумовые гранаты против протестующих. Задержали трех участников стычки с силовиками, у них обнаружили холодное оружие. По последним данным, в Ереване пострадали 34 человека, 16 из них — полицейские, заявили в местном Минздраве.