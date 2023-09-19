Новое обострение в Карабахе: слышны стрельба и взрывы, началась антитеррористическая операция

Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. По информации ведомства, их проводят для того, чтобы разоружить и вывести вооруженные силы Армении из региона, нейтрализовать их военную инфраструктуру и обеспечить безопасность местных жителей.
В Минобороны Азербайджана заявили, что ВС Армении систематически обстреливают позиции азербайджанской армии в Карабахе и минируют территории, усиливают боевые позиции военными, бронетехникой и артиллерийскими установками. Также в ведомстве сообщили, что сегодня на мине подорвался автомобиль, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, есть погибшие.
— В результате подрыва транспортного средства, перевозившего военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел, на мине, установленной разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, погибли и были ранены наши военнослужащие. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана, — заявили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что позиции вооруженных сил Армении обстреливаются из высокоточного оружия, гражданское население и объекты «не являются целями». Минобороны Азербайджана доложило о ситуации командованию миротворцев РФ, находящихся на территории Карабаха, а также руководству Совместного турецко-российского мониторингового центра. Также сообщается о том, что воздушное пространство Азербайджана закрыто для Армении.
Позднее Минобороны Азербайджана призвало жителей Карабаха «держаться подальше от военных объектов» и не поддерживать ВС Армении. Женщинам, детям, пожилым людям, больным и инвалидам окажут необходимую медицинскую помощь. Созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты для эвакуации из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях.
Также в ведомстве заявили, что единственный путь к миру в регионе — полный вывод армянских ВС из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.
В Минобороны Армении сообщили, что ситуация на границах страны по состоянию на 13:00 мск «относительно стабильна», а также добавили, что их подразделений вооруженных сил в Карабахе нет.
— В официальных сообщениях и средствах массовой информации Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений ВС РА, военной техники и личного состава, — отметили в ведомстве.
В МИД РФ отметили, что Россия пока не получала официальных обращений Турции о проведении четырехсторонней встречи по Карабаху. Сейчас проводятся контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном — МИД опубликует заявления по их итогам позднее.
Обстановка в районе Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября 2020 года, после того, как Армения сбила боевой вертолет Азербайджана, и сторона пошла в контрнаступление. В Армении тогда объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
После серии боев стороны договаривались о перемирии, но каждый раз его нарушали. Спустя два месяца вооруженного противостояния Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
В сентябре 2022 года на границе Армении и Азербайджана начался очередной вооруженный конфликт. Армения тогда заявляла, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке республики, а представители Азербайджана утверждали, что армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанской армии и обстреляли несколько позиций, в том числе из минометов, из-за чего погибли люди, пострадала военная инфраструктура.