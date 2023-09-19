Новое обострение в Карабахе: слышны стрельба и взрывы, началась антитеррористическая операция

— В результате подрыва транспортного средства, перевозившего военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел, на мине, установленной разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, погибли и были ранены наши военнослужащие. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана, — заявили в министерстве.



В ведомстве уточнили, что позиции вооруженных сил Армении обстреливаются из высокоточного оружия, гражданское население и объекты «не являются целями». Минобороны Азербайджана доложило о ситуации командованию миротворцев РФ, находящихся на территории Карабаха, а также руководству Совместного турецко-российского мониторингового центра. Также сообщается о том, что воздушное пространство Азербайджана закрыто для Армении.

