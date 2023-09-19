Зеленский назвал условия, без которых военные действия не закончатся: новости СВО за 18 сентября

Будут ли штрафовать за неявку по электронной повестке этой осенью

В Госдуме рассказали, накажут ли тех, кто проигнорировал электронную повестку этой осенью. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакого штрафа за это не будет, если призывник не получил бумажную повестку.



— Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки. Электронные — это дополнительный. Закон, который мы приняли, вступает в силу 1 января 2024 года. Вот тогда он и заработает, — рассказал Картаполов телеграм-каналу SHOT.

