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Спецоперация на Украине

Стало известно, сколько пострадавших участников спецоперации прошли реабилитацию в Новосибирской области

Общее число раненых военных в министерстве соцразвития не разглашают

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Проект социально-медицинской реабилитации действует в Новосибирской области полгода

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В Новосибирской области за полгода реабилитацию прошли 72 участника спецоперации. Об этом говорится в ответе на запрос министерства труда и соцразвития региона. Там же отметили, что реабилитация военных проходит в рамках губернаторского проекта, начатого 1 марта 2023 года.

При этом общее число жителей НСО, получивших ранения в ходе спецоперации, в министерстве не разглашают:

— Данные вопросы связаны с общей численностью мобилизованных граждан — военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Информация о создании и об использовании мобилизационных ресурсов, о численности войск в соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» относится к государственной тайне и не может быть предоставлена.

Недавно председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, когда мобилизованные покинут зону СВО и вернутся домой.

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