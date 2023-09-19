Стало известно, сколько пострадавших участников спецоперации прошли реабилитацию в Новосибирской области

В Новосибирской области за полгода реабилитацию прошли 72 участника спецоперации. Об этом говорится в ответе на запрос министерства труда и соцразвития региона. Там же отметили, что реабилитация военных проходит в рамках губернаторского проекта, начатого 1 марта 2023 года.

