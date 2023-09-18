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В СМИ пишут, что Кадыров в коме. Ситуацию прокомментировали в Кремле

Проблемы со здоровьем у главы Чечни обсуждают уже несколько дней

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В Кремле сообщили, что Кадыров не встречался с президентом на прошлой неделе

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В конце прошлой недели в анонимных телеграм-каналах стала появляться информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы находится в коме. Об этом в своем телеграм-канале написал и представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он пояснил, что у Кадырова якобы обострились болезни, которые и «привели к тяжелому состоянию».

Украинское издание Obozrevatel, ссылаясь на свои источники в чеченской диаспоре, также сообщило, что глава Чечни в коме — сначала его отправили на лечение в Москву, но затем вернули в Чечню, рассматривалась возможность перевезти его за границу. Также в издании со ссылкой на те же источники писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, но «орган не прижился», поэтому его готовят к повторной операции.

17 сентября в телеграм-каналах появилась информация о том, что к Центральной клинической больнице Управделами президента в Москве «съезжались машины с чеченскими номерами». В этот же день в телеграм-канале главы Чечни появился пост с видео. На нем Кадыров гуляет по парку в дождливую погоду.

— Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит, — указано в подписи к видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
— Вот такие дела, — сообщил подписчикам Рамзан Кадыров

Видео: Kadyrov_95 / t.me

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* сообщил, что у Кадырова «тяжелая почечная недостаточность».

С 3 июля Рамзан Кадыров находится в отпуске. 8 июля на сайте правительства Чечни опубликовали соответствующее распоряжение, по которому обязанности главы республики временно исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев. Сообщений о возвращении Кадырова из отпуска не было.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о здоровье Рамзана Кадырова.

— В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего вам сказать, — сообщил Песков, добавив, что Кадыров не встречался с Владимиром Путиным на прошедших выходных.

* Признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2022 году.

Рамзан КадыровЧечняСостояние здоровьяКремльДмитрий Песков
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