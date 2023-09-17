Пережила времена Наполеона и две мировые войны. Репортаж из вымершей деревни, последним жителем которой был Одиноков

Пожалуй, каждый хоть раз задавался вопросом: а что будет, когда нас не станет? Как скоро некогда ухоженный сад порастет бурьяном, любимые деревья высохнут и сгниют, а дом распадется на части, уйдя под землю? Многие сёла и даже города ушли в небытие, сохранив лишь одно свое название. Корреспонденты NN.RU съездили в одну из таких деревень в Большеболдинском районе Нижегородской области и посмотрели, во что превратилась живописная деревушка, последний житель которой умер в 2016 году. Подробности — в этом репортаже.
Выбор пал на село со звучным названием Девичьи Горы. Путь к нему был неблизок — чуть больше
«Тут всё так же развалится, как и там»
Когда мы отправились на место, то еще не знали его истории. Но предположения о названии села не заставили себя долго ждать — последние 50 километров дороги представляли собой крутые спуски и затяжные подъемы. Это наталкивало на мысль, что вторая часть названия подобрана неслучайно.
Чтобы найти Девичьи Горы, пришлось потрудиться — незнающие люди дорогу не найдут. Несмотря на то что на карте эта точка еще отображена, ни одного указателя не нашли. Отыскать вымершую деревню удалось, наведавшись к соседям — в село Веренка. Местные жители, коих тут оказалось немного, сначала даже не поняли, что именно мы ищем, ведь соседняя деревня заброшена и делать там нечего.
— Вы кладбище, наверное, ищете? Так вон оно, на холме, — сказала нам одна из сельчанок, когда мы остановились спросить у нее дорогу.
Женщина не смогла скрыть удивление, когда мы рассказали, кто такие и зачем приехали.
— А вам зачем туда? Вы уж, наверное, и не пройдете. Девгоры-то сколько лет заброшены, там уж и не живет никто. А так оно прямо под холмом кладбищенским. Перед ним поворот будет на грунтовую дорогу, по ней и доедете, — сказала местная жительница.
Рассказать что-то про Девичьи Горы она не смогла, но отметила, что не живет там никто уже очень давно. Однако мы не потеряли надежды узнать что-то о мертвом селе и отправились дальше, вглубь Веренки. Судя по данным на картах, проживают в этой деревне 85 жителей. Позднее нам рассказали, что домов здесь 12 и в каждом из них по
На улицах пусто — ни взрослых, ни детей. На присутствие жителей указывают только гуляющие вдоль забора куры.
На краю совсем небольшого населенного пункта мы все-таки встретили сельчан — мужчину средних лет и сухощавого дедушку. Первый курил и задумчиво смотрел вдаль, а пенсионер занимался какими-то делами во дворе. Отвечали на наши вопросы местные с неохотой, это неизбежно наталкивало их на мысли о судьбе собственной деревни.
— А вам зачем знать-то всё это? Это знать и не надо. Тут всё так же развалится, как и там. Через
Тем не менее нам удалось немного узнать про последнего жителя этой деревни. Грустная ирония, но его звали Евгений Одиноков. Он умер в 2016 году и был похоронен на местном кладбище.
— На кладбище-то у него давно не был, а дядя Женя человеком хорошим был, я и работал с ним когда-то. Он уехал к дочери в город потом, в Нижний, там и умер. Но он девгорский, потому тут и похоронили. Я и с его дочкой учился в одном классе. У него еще два сына было, но они тоже умерли. Тамарка-то последняя из них осталась.
Мы попрощались с жителями Веренки и пошли дальше.
Кладбище оказалось совсем рядом с Веренкой. Похороненных там Одиноковых оказалось немало, но нужную могилу мы нашли достаточно быстро. Судя по всему, Евгений похоронен вместе с женой — она пережила его всего на два года.
За оградой простирается полевая даль. Рожь уже убрана, а сено для скота смотано в снопы. На сельском кладбище особенно остро чувствуется замирание природы перед долгим сном. Издали, под холмом, виднеются остатки деревянных построек — это и есть Девичьи Горы.
История некогда живой, а ныне заброшенной деревни
Несмотря на то что Девичьи Горы почти стерты с лица земли, у населенного пункта с поэтичным названием есть своя история и легенды. Первое упоминание о Девгорах датируется 1606 годом.
Название деревни, по легенде, связано с походом Ивана Грозного на Казань. Царь вместе со своим войском преодолел муромские леса и решил отдохнуть на горе, стоявшей между реками Алатырь и Пьяна. На холме том высилась деревянная церковь. Грозный с войском поднялись на гору и разбили лагерь. В первую ночь проснулся царь от девичьего крика и увидел, как воины куда-то волокут молодую женщину. Она прокричала, что Бог послал ее благословить войско на победу в грядущей битве. Девушка поведала государю свою историю: что родом она из ближайшего села, был у нее жених, но свадьба не случилась — прямо во время венчания пришли татары и сожгли церковь дотла вместе с деревней. Жениха девушки убили на ее глазах, а ей самой чудом удалось выжить. Выслушав грустную историю, Грозный распорядился, чтобы пленницу отпустили и сопроводили до дома.
На обратном пути, после выигранной битвы, государь вновь проходил мимо этой горы и попытался разыскать девушку, предсказавшую ему победу. Но найти ее не удалось. Тогда повелел царь назвать ту гору Девичьей, построив на ней церковь в память о незнакомке.
Но есть и другая легенда. По этому преданию, Грозный также проходил мимо горы, под которой располагалась маленькая мордовская деревня. Узнав, что мимо идет царь, жители сговорились и решили убить государя. Молодая девушка, узнав о замысле односельчан, доложила обо всём Грозному. Тот был горячо обрадован тем, что благодаря ей покушение удалось предотвратить, и приказал одарить спасительницу. Однако по возвращении домой девушку все-таки убили. Узнав об этом, царь приказал похоронить ее со всеми почестями, а на могиле насыпать высокий холм. Назвал он его так же — Девичья гора.
Однако есть и исторический факт: Грозный по пути в Казань строил церкви. Так вот на холме Девичья гора им был возведен храм, вокруг которого выросло кладбище.
Что касается населения, то в Девгорах раньше селились крестьяне, трудившиеся на благо государства. Однако густонаселенной деревню назвать было нельзя. Больше всего жителей фиксировали в 1859 году — 94 человека. К 1999 году население сократилось до
Мертвая деревня
Пробраться в Девичьи Горы, да и вообще найти их оказалось непросто. Ни указателей, ни намека на присутствие рядом этой деревни не было — только дорога и поля по обе стороны. Как мы писали выше, найти это место удалось лишь благодаря местным — Девгоры символично находятся прямо под кладбищенским холмом.
В сторону бывшей деревни ведет еле заметная грунтовая дорога. Мы отправились по ней, но долгое время следов каких-либо построек не видели. Только чудом через бурьян удалось заметить деревянную крышу — это был один из домов, некогда принадлежавший обитателям Девичьих Гор.
Нога человека по этим местам не ступала уже очень давно. Природа активно начала брать свое — трава и сорняки достигли высоты почти в человеческий рост, бывшие цветники и малина заняли освободившийся простор и разрослись на метры вперед.
Дом, который мы нашли самым первым, по-видимому, раньше имел великолепный вид. У входа росло плодовое дерево, а из окна виднелся небольшой водоем с цаплями. Стоя там, можно представить, какая картина простиралась перед хозяином, когда он рано утром выходил из своего жилища и отдыхал под сенью зелени, глядя на живописное озеро. Сейчас оно превратилось в болото, а дерево высохло, дополняя сухими голыми ветками удручающий пейзаж вокруг.
Внутри дома ожидаемо ничего не было, кроме обломков и кирпичей. Местные говорят, что есть люди, которые катаются по заброшенным деревням и вывозят всё, что возможно. Особенно ценятся у них металлические предметы, а также деревянные доски — это крадут в первую очередь. В доме было две комнаты и небольшие сени. Также внутри сохранилось основание печки.
Неподалеку от дома находится еще одна постройка, внешне она похожа на баню. Внутри тоже ничего нет, кроме хлама. Не без труда мы нашли еще три здания. Одно из них полностью ушло под землю. Рассматривать там нечего, да и находиться рядом опасно, так как почва сыплется прямо под ногами.
Другой дом неплохо сохранился, но его постепенно поглотила природа: внутри одной из комнат разрослась малина и сорняки, однако стены на вид всё еще крепки. Последний дом находится в самой дальней точке деревни. Около него нас встретила живописнейшая поляна из желтых цветов, некогда бывших частью сада. А сам дом утопает в плюще. Внутренняя часть постройки сохранилась куда лучше остальных домов.
Внутри мы даже обнаружили старинный сундук, правда, он был пуст. Внутри также было две комнаты. В целом у всех жителей деревни были очень похожие жилища. На каждом из окон, кстати, до сих пор сохранились уникальные резные наличники. По пути мы встретили остатки столба с проводами, так что у жителей здесь даже было электричество.
Общая картина вокруг действительно пропитана тоскливой и мертвой атмосферой — даже несмотря на солнечный денек. Чувствуется какая-то жалость по отношению к людям, жившим здесь. Можно представить, как им было бы обидно застать свой любимый сад или отчий дом в таком состоянии. Но этих людей больше нет, как нет и их домов.
Никто из соседней деревни так и не смог нам сказать, почему Девичьи Горы вымерли. Сельчане только предположили, что все жители разъехались или скончались. Тем не менее люди уверены, что так будет с каждым селом или деревней. Нижегородцы считают, что в таких населенных пунктах нет никакой инфраструктуры, чтобы оставаться и жить в них. Многие разъезжаются по городам в поисках работы.
К сожалению, статистика тоже на стороне этого утверждения. Судя по документам на сайте областного правительства, в период с 2017 по 2020 год исчезли 102 муниципальных образования, в числе которых деревни и сёла.
В память о некоторых стертых с лица земли деревнях в Нижегородской области даже установлен памятник. Он представляет собой мельничный жернов с сохранившейся датой выпуска — «1953 год». Установлен он в Большеболдинском районе в 2010 году. Таким образом решено было увековечить память о деревнях, которых больше нет. К слову, за последние 20 лет в России исчезло
Не без труда выбравшись из бурьяна, мы отправились в обратный путь. Чувство сожаления и тоски еще долго не оставляло нас, напоминая, что всё не вечно. И речь не только про деревни...
Ранее мы также рассказывали, как живет вымирающая марийская деревня. Местные еще помнят традиции, но почти их не соблюдают. О священных рощах, знаках рода и трехслойных марийских блинах читайте тут.