Пережила времена Наполеона и две мировые войны. Репортаж из вымершей деревни, последним жителем которой был Одиноков

Женщина не смогла скрыть удивление, когда мы рассказали, кто такие и зачем приехали.



— А вам зачем туда? Вы уж, наверное, и не пройдете. Девгоры-то сколько лет заброшены, там уж и не живет никто. А так оно прямо под холмом кладбищенским. Перед ним поворот будет на грунтовую дорогу, по ней и доедете, — сказала местная жительница.