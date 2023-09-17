«Помойка недостроенная»: наши читатели рассказали, куда больше никогда не поедут отдыхать

Если человек не выложил фото из отпуска, значит, отпуск у него не удался. И таких историй о неудавшемся отдыхе можно собрать не один десяток. В подтверждение этому у нас есть целая коллекция рассказов от наших читателей, которые побывали минувшим летом на разных курортах, но вернулись оттуда без должных впечатлений. Из того, что они нам рассказали, мы составили самую правдивую туристическую карту страны и зарубежья.
Краснодарский край
Пальма первенства в вопросе невозвращения досталась курортам Краснодарского края. Практически у каждого нашлись «теплые воспоминания» об отдыхе в условных Сочи, Анапе или Геленджике.
— Сочи. Если после отдыха в прошлом году мы мечтали о доме в Адлере, то теперь мечтаем скорее вернуться... Сервис стал еще хуже, а в море можно купаться только после заката, людей столько, что яблоку упасть негде, — посетовала читательница MSK1.RU Наталья Борисова.
Главные мысы Геленджика — Тонкий и Толстый — читателей тоже не впечатлили.
— Геленджик, Тонкий мыс. Хуже я еще нигде не отдыхала — грязь, пляжи мусором засыпаны, воды нет, свет с перебоями. Оплата картами — нет, не слышали. Дикое место, — рассказала жительница Волгограда Евгения Короткова.
— Геленджик, Толстый мыс. Инфраструктура вся есть, место красивое, но море очень грязное. Ребенок подхватил ротавирус, в итоге отдых был испорчен, — поделился ее земляк Евгений.
Кстати, о проблемах с ротавирусом и кишечных инфекциях на южных курортах России написали многие.
— В Сочи на море больше никогда. Ребенок был два раза, и оба раза ловил кишечную инфекцию. Первый раз еще можно было списать на невезение, но после второго стало понятно, что это закономерность. Смерть девочки там в этом году подтвердила подозрение, — сообщила пермячка Ольга Лыткина.
— Архипо-Осиповка. Повсюду стоки в море, протухшая невкусная еда везде. Ротавирус обеспечен. Не знаю людей, вернувшихся оттуда без кишечной инфекции, — поделился читатель 161.RU с ником О.Г.
А жительница Тюмени подробно расписала, почему ей не нравится юг России:
— Цены космос за сервис ниже трех звезд, грязные пляжи битком — человек, не имеющий клаустрофобии и панических атак, может их заработать. И вишенка на торте — вечером всё вокруг забито пьяными мордами, хотя треть будет сидеть бухать с детьми. Вообще Черное и Азовское моря грязные, очень грязные, и даже хорошие курорты не спасут от ротавируса и других кишечных болячек.
Читатели также часто упоминали Кабардинку (село под Геленджиком) как место, где отдыхать не рекомендуется.
— Не поеду в жизни в Кабардинку, так как море не очень. А где очень, людей полно, — пожаловался нижегородец с ником Шаманка Ролан Невезучий.
— Кабардинка — ни ногой. Помимо толп народа, что ожидаемо, в целом некрасивые маленькие пляжи, а если ехать туда не на машине, а на автобусе, еще те танцы с бубнами купить обратный билет, — рассуждает читательница из Краснодара с ником Манговая капибара.
Житель Екатеринбурга Владимир Трусов и вовсе рассказал приключенческую историю, связанную с Кабардинкой:
— Был один случай в
Были и более удивительные причины нелюбви к курортам Краснодарского края.
— Не поеду в Геленджик. На набережной невозможно находиться, одни самокаты. Хотя везде натыканы объявления о запрете. Полицейские очень скромно себя ведут, через раз останавливают самокатчиков. Гулять невозможно, совсем! Да и по улице тоже, гоняют все по тротуарам, — возмутилась подписчица 161.RU с ником Olka63.
— Никогда моей ноги не будет в Лоо, Сочи. Никакого пляжа, дно моря в огромных глыбах, — отметила Мария Сибирякова из Перми.
— В Анапе не понравилось грязное море, так расхваленное местными. Грязь не то с Турции, не то откуда-то еще приплывала к пляжам. И не просто мусор, а доски, даже брёвна, вперемешку с бутылками и прочей ерундой. Пришлось купаться на пляжах за Витязево, где народу и мусору поменьше, — поделился читатель V1.RU.
— Геленджик. Море мелкое, пляжи что бесплатные, что платные не очень. Набережная хорошая, но очень много самокатчиков. Такси в/из Геленджика вызвать невозможно, так еще и стоять в заторе под Новороссийском долго, — сетует Ирина из Волгограда.
Абхазия
Много недовольных осталось отдыхом в Абхазии. Среди претензий — разруха и грязь на улицах, кишечные инфекции и грязное море.
— Да, дешево, да, чудесная природа, но на этом всё. Море грязнущее, кругом разруха, все пытаются обмануть, ужасная на вкус еда в большинстве заведений, полная антисанитария. С друзьями половину отпуска отболели ротавирусом. Больше не поедем, — написала Анастасия Юрина из Нижнего Новгорода.
— Был первый раз и удивился от разрухи, нищеты. Улицы грязные и вонючие, цены как в Сочи. Контингент — одни пенсионеры и местные. Это было в Сухуме, — рассказал житель Екатеринбурга Иван.
— Мама недавно была в Абхазии и сказала, что больше не хочет туда. Поймали ротавирус. Цены высокие на всё. Природа красивая, но очень грязно, — поделилась тюменка Елена.
Читательнице E1.RU Лире съездить в Абхазию посоветовали знакомые, но увиденное ее сильно разочаровало:
— Никогда туда больше не поеду, даже если мне доплатят. Облупленные старые здания, везде переполненные мусорки, не нулевой, а минусовой сервис. Ресторанчиков нормальных нет, да вообще ничего толком нет. На пляже сидишь, неподалеку от тебя какая-то бродячая собака начинает гадить. И в финале ротавирус, два дня вообще без сознания, ничего не помним, потом кое-как отошли. Короче, ни одного положительного впечатления от Абхазии не осталось, только желание помыться и не вспоминать. Совок, даже еще хуже.
Некоторые читатели поделились практическими советами о том, как справиться с ротавирусом (кстати, врачи тоже рассказывали нам, как защититься).
— В Абхазию надо ездить в начале сезона, когда из России не привезли туристы ротавирус. Прекрасно отдохнули, море и природа чистые! — заявила тюменка Ксения.
— На нашем юге и в Абхазии важно не есть еду с пляжей и пить только бутилированную воду. По возвращении с улицы всегда мыть руки с мылом. И носить салфетки с собой. Много раз ездила на наши юга, как только взяла всё это за правило — никаких ротавирусов и прочих неприятностей, — отметила ее землячка Елена.
— Буду кратка: если вы отдыхаете в Абхазии, советую там не болеть. Если надо в больницу или поликлинику — лучше сразу в Адлер, — подытожила читательница 161.RU с ником Ann.
Дагестан
Порцию недовольства получил и Дагестан с его городами. Читательница из Ростова-на-Дону с ником Nataly подробно объяснила, почему ей не понравился отдых в республике:
— В Дагестане легко могут не покормить, заявив, что у них депозит в обед около
— Махачкала! Не рекомендую как туристическую точку — грязно, жарко, не облагорожено. Всего один нормальный пляж. Все достопримечательности можно посмотреть за пару часов, и они не впечатляют. Как перевалочный пункт, чтобы из него отправляться в горы, подойдет, — рассказала Валентина Ильина из Волгограда.
— Дербент. Природа и сам город восхитительные. Древний город очень колоритный. Но сервис — это просто ужас. Вплоть до того, что заходишь в кафе поесть — и половины меню просто нет [в наличии]. И так повсеместно, — поделилась подписчица телеграм-канала E1.RU Лина.
— А нам всё понравилось, и проблем с кафе не было. Единственный минус — практически отсутствуют ценники в магазинах (за исключением сетевых). И еще мало безналичного расчета. Но это нас не напугало. Вернемся еще раз, — ответила ей читательница с ником Elja_1.
Алтай
Еще один район с горами, в котором разочаровались некоторые читатели, — Алтай. Читатель E1.RU Андрей подробно рассказал о том, чем его не устраивает Горный Алтай:
— Крайне низкий уровень сервиса и поразительное недружелюбие (вплоть до хамства и агрессии) местных жителей — это что-то невероятное. Притом цены-то там очень даже не низкие, то есть при таком уровне цен вполне можно было бы заняться и качеством сервиса, и нанять нормальный персонал (который хотя бы улыбаться и здороваться будет). А так для примера вам — размещение за
— Не видимо, а только и нужно ехать с палаткой на Алтай. И желательно в конный поход или на хороший сплав. За
Города России
Этим летом туристам не понравилось отдыхать и в других местах России. Некоторые из них совершенно неожиданные и совсем не курортные.
— Переславль-Залесский, обшарпанные дома, плохие дороги. Но вывеска есть: «Грядут перемены», — удивилась Ира из Москвы.
— Йошкар-Ола — город на один раз. Один раз стоит съездить и посмотреть (максимум
— Съездил в Таганрог. Меня съели комары на набережной, — буднично сообщил читатель 161.RU с ником Alex.
— Была в Тюмени. Город как город. Единственное, чем славится — горячие источники. Там тоже есть аквапарк, но по сравнению с нашим он пустяковый. В общем, я туда ни ногой, потому что там скучно, только если ради природного горячего источника ехать, — рассуждает подписчица телеграм-канала E1.RU.
— Владивосток — город двух мостов. Смотреть особо нечего, продукты намного дороже, чем у нас, рельеф местности напрягающий, огромные пробки, — пожаловалась читинка Лидия Крупская.
Уральцы высказались о своей боли — озерах.
— На озеро Балтым. Тьма народу, грязная вода, конские цены даже по сравнению с Сочи, — рассказал читатель E1.RU Евгений Белозёров.
— Банное. Дорого, далеко. Есть Верхне-Сысертское водохранилище. То же самое, только рядом и бесплатно, — считает екатеринбурженка Екатерина Бумина.
Впрочем, Екатеринбург тоже не понравился некоторым читателям.
— Большой город, пробки, очень загазованный. Чистого воздуха нет совсем, — написала читинка Светлана.
Она тут же высказалась и по поводу другого города — Иркутска:
— Посмотреть не на что. Цены выше, чем в других регионах. Байкал ничем не удивил. Люди злые, своеобразные.
— Яровое! Никакого сервиса, дорогое проживание, куча народу, персонал к посетителям относится как к быдлу. Отдаешь немалые деньги, а взамен получаешь некачественный товар. Если и ехать, то только ради озера, и то в этом году подкачала погода — со штормами, — поделилась Екатерина из Новосибирска.
Турция и Египет
Досталось и главным для россиян курортным странам.
— Египет — помойка недостроенная, сплошные руины и грязь за границей гостиницы, — считает тюменец Роман.
— Есть такое, весь Египет проехал от Каира до Южного Судана. Свой кайф есть, ехать надо зимой — Асуан тема, очень понравилось, — отметил его земляк Андрей.
— Летом в Анталии +40, было и +44, день и ночь как в парилке, — поразилась читательница из Ростова-на-Дону. — На пляже не протолкнуться, везде толпы, куча мошенников. Первый раз была в Турции летом. Лучше осень-весна или другие города в горах. И цены растут. Была в феврале, за полгода цены подскочили.
Другие направления
Были и отзывы на совершенно неочевидные страны для отдыха — например, Кубу или США.
— В Гаване всё дорого, все пытаются обмануть и нажиться. В Варадеро просто скучно, ну и нам не повезло — было нашествие португальских корабликов (медузы такие, смертельно опасные), к океану не подпускали вообще, — рассказала подписчица телеграм-канала E1.RU с ником Olga Gelll@.
— США, Нью-Йорк — везде мусор тоннами, суета, метро — далеко всё не так, как в кино показывают. Теннесси, Нэшвилл — идешь такой по тротуару, а он раз, и закончился. Короче, страна дорог. Аризона — пустыня: кактусы, горы и каньоны. В целом смотришь на это первый час, вроде норм, но часа через 4 от этого унылого однообразия устаешь, и такое себе. Если хочешь где-то перекусить, то приходится искать место, где не готовят на кукурузном масле, а там оно повсюду, — поделился Валерий из Екатеринбурга.
— Ни за что в жизни больше не поеду в Израиль! — описал настоящую детективную историю екатеринбуржец Иван. — Купил билеты в Тель-Авив туда и обратно, оплатил отель, страховку, билет на концерт купил. А просто по прилету в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авив половину самолета отправляют на допрос, и меня в том числе. Итог — допрос, и
— Проехал весь Казахстан с севера на юг и обратно. Не поеду, потому что надоели очень приставучие казахстанские менты. Еще не понравилось, что дорога Караганда — Алматы фактически не достроена, но это, наверное, в обозримом будущем решат, — рассказал Алексей из Тюмени.
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