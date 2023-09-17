«Помойка недостроенная»: наши читатели рассказали, куда больше никогда не поедут отдыхать

— Ни за что в жизни больше не поеду в Израиль! — описал настоящую детективную историю екатеринбуржец Иван. — Купил билеты в Тель-Авив туда и обратно, оплатил отель, страховку, билет на концерт купил. А просто по прилету в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авив половину самолета отправляют на допрос, и меня в том числе. Итог — допрос, и 15 человек депортируют обратно. У нас забрали паспорта, посадили в комнату, которую оградили лентами и посадили службу безопасности аэропорта. Через 3 часа нам сказали, что наш самолет будет на следующий день, депортируют в Минеральные Воды (а вылетали мы из Сочи). И вот более суток мы просидели в аэропорту без документов, спали на полу, никуда выйти нельзя было. Документы нам отдали только русские пограничники. За Израиль ничего вернуть не получилось.

— Проехал весь Казахстан с севера на юг и обратно. Не поеду, потому что надоели очень приставучие казахстанские менты. Еще не понравилось, что дорога Караганда — Алматы фактически не достроена, но это, наверное, в обозримом будущем решат, — рассказал Алексей из Тюмени.