«Он изнасиловал — я встала и обратно пошла»: сибирячка 5 лет работала в Южной Корее — секс-рабство, жизнь на свалке и любовь

Сибирячка не носила юбки, в ту ночь была в джинсах. Владелица бизнеса через переводчика сказала ней, что нужно надеть юбку покороче и сделать стрижку. Оксана отказалась, а после у нее попытались забрать паспорт.



— Два охранника притащили нас в комнату, требовали паспорт. Я в руках его подержала, показала, и назад спрятала. Потом нас повезли в квартиру ночевать. 2 комнаты и кухня. Я разговорилась с девчонками. Одна давай плакать — что их зашугали, паспорта забрали, что они боятся. Может, их били, меня никто не бил. Я рано утром встала, взяла свою сумку китайскую в клеточку, разбудила одну из девочек и попросила меня немного проводить — вывести на дорогу. Она согласилась не сразу, в итоге вывела, я уехала, — вспоминает Оксана.



Еще раз женщина попала в секс-рабство, где ей пришлось вступить в интимную связь. Это был уже 2001 год. Оксана вспоминает: «агенту» важно было найти любую работу и получить за мигрантов деньги. Часто трудоустраивали, заманивая обманом. В тот раз получилось также. Ее поселили в квартире с другими женщинами. Спали все на полу. Новый хозяин мог позвонить и сказать, чтобы все собирались. Приезжал клиент, женщин выстраивали в ряд, а тот выбирал. Бывало, хозяин звонил и приказывал собираться и краситься. Девочек забирали охранники и везли на машине в гостиницу, где уже ждал клиент. Выбраться из такого места было не просто — секс-рабынь охраняли постоянно.