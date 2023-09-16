«Отпуск пока не дают, есть приказ»: контрактник рассказал, зачем ушел на СВО и какая сейчас обстановка на передовой

У каждого из участников СВО своя история: кто-то получил повестку и отправился мобилизованным, другие заключили контракт. Наши коллеги из NN.RU пообщались с нижегородцем Артемом Вороновым (имя изменено по просьбе героя. —
Артему 32 года. За плечами у него служба в армии и участие в боях по смешанным единоборствам. Последние полгода он находится на СВО. Артем рассказывает, как решил отправиться на передовую.
— Были ли у меня какие-то сомнения? Они есть всегда. Есть какие-то планы на жизнь, но знаешь, что это может рухнуть и оборваться в любой момент. У меня были свои причины, чтобы пойти туда. В первую очередь это некоторые финансовые события в моей жизни, были и некоторые личные ситуации, да внутри тоже что-то многое толкало на такой шаг, — говорит нижегородец.
Одно время Артем занимался брокерской деятельностью. По его словам, в сентябре
— Причем остался не только без денег, но и без кредитных средств, которые туда вложил. По итогу я остался без ничего. Но, повторюсь, это не основная причина, были и личностные моменты, которых немало. Какой-то патриотизм имел место, но основа моего решения — это личное и финансы, — подчеркнул мужчина.
Артем говорит, что в начале службы получил крупную единоразовую выплату от Минобороны и губернатора. Сейчас с выплат ему удается платить по долгам, а на себя он почти ничего не тратит.
— С получаемых денег закрываю кредит, а также помогаю родным и близким. Часть денег рассылаю, часть — откладываю.
Всё время, что нижегородец находится на службе, он, как и большинство других военных, живет в полевых условиях. Все мужчины там, по его словам, мечтают о банальных на гражданке вещах — горячем душе и удобной постели.
— В армейских условиях большую часть времени мы находимся в полях. Есть солдаты, которые живут в заброшенных домах, лесах или технических помещениях. Живется тяжко, конечно, в полевых условиях, но приспосабливаешься к этому. Чтобы получить электричество, используются генераторы, для тепла в холодное время года обычно используется печка. Как это будет работать в холодное время года, когда ты находишься близко к боевым действиям, я пока не знаю, возможно, будем пользоваться окопными свечами, которые нам присылают вместе с гуманитарной помощью, — рассуждает Артем.
Он объяснил, что в холодное время года военных возят в баню. Это специальная конструкция, где удается попариться и помыться, но на привычную в нашем понимании баню она не похожа. Вместе с тем есть и русская баня — она построена силами солдат.
— Летом всё по-другому. Вместо душа у нас пятилитровая обрезанная канистра, ее цепляют к дереву и наполняют водой. Если хочется теплый душ, то надо подождать, пока она под солнцем нагреется. Так происходит и мытье, и бритье. С туалетом всё тоже по-походному. Вырывается яма глубокая, люди туда ходят, пока она доверху не заполнится, ну а потом просто другая вырывается, а старую закидываем землей. Досуг у всех разный, если на него время, конечно, есть. Кто-то читает, кто-то фильмы и сериалы смотрит. Некоторые спортом пытаются заниматься, если возможность есть. У нас тут физкультурой, конечно, сильно не позанимаешься, но просто подтягивания, приседания, отжимания — пожалуйста, — рассказывает Артем о быте на передовой.
Во время одного из заданий Артем получил травму спины и контузию, за что ему также положена немалая денежная выплата. Однако получить ее и наконец-то расплатиться со всеми долгами он пока не может из-за отсутствия отпуска. По его словам, чтобы получить эти деньги, он должен отправиться в часть, к которой был прикомандирован, и подать документы. Также Артем хотел бы отправиться в отпуск, чтобы получить помощь профильных врачей, поскольку осложнения после ранения до сих пор дают о себе знать. Больше всего ему хотелось бы увидеть семью.
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— Я по ним очень сильно соскучился, хочется увидеться с ними, но сейчас отпуск пока не дают, есть соответствующий приказ. Когда начнут отпускать, тоже неизвестно. Ждем, когда объявят. Полгода службы у меня уже прошли. Вот и жду этого прекрасного момента как манны небесной, — заключил Артем.