«Отпуск пока не дают, есть приказ»: контрактник рассказал, зачем ушел на СВО и какая сейчас обстановка на передовой

Артему 32 года. За плечами у него служба в армии и участие в боях по смешанным единоборствам. Последние полгода он находится на СВО. Артем рассказывает, как решил отправиться на передовую.



— Были ли у меня какие-то сомнения? Они есть всегда. Есть какие-то планы на жизнь, но знаешь, что это может рухнуть и оборваться в любой момент. У меня были свои причины, чтобы пойти туда. В первую очередь это некоторые финансовые события в моей жизни, были и некоторые личные ситуации, да внутри тоже что-то многое толкало на такой шаг, — говорит нижегородец.

