В Херсонской области началась частичная эвакуация: новости СВО за 15 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 сентября.
Украина начала частичную эвакуацию из Херсонской области
Совет обороны Херсонской области, сформированный властями Украины, принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, подвергающихся регулярным обстрелам. Об этом сообщил в телеграм-канале глава украинской администрации региона Александр Прокудин. Решение касается Понятовки, Берегового, Красного Маяка, Ольговки, Зимовника, Дудчан, Веселого, Приозерного, Токаревки, Львового и еще 21 населенного пункта. Кроме того, в контролируемых Киевом районах увеличат длительность комендантского часа, он будет действовать с 20:00 до 06:00.
— Работаем над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода, — добавил Прокудин.
В ночь на 14 сентября украинские власти региона сообщили об обстреле поселка Новодмитровка, снаряды попали по частному дому. Минобороны России с начала полномасштабных боев на Украине утверждает, что не наносит ударов по гражданским объектам в соседнем государстве, а только по объектам военной и энергетической инфраструктуры.
Месяц назад, в середине августа, украинские власти призвали эвакуироваться жителей Купянского района в Харьковской области в связи с наступательными действиями российской армии. Руководство региона предупреждало, что из 53 населенных пунктов, неподалеку от которых идут бои, могут принудительно эвакуировать детей. Предварительно, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей, всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях.
Принудительная эвакуация из опасных районов относится на Украине к мерам правового режима военного положения, закон об этом Верховная рада приняла летом 2022 года. Местных жителей могут обязать выехать на безопасные территории в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов, районов возможных боевых действий.
Путин прокомментировал отправку добровольцев из Северной Кореи на СВО
Владимир Путин ответил журналистам на вопрос о том, поедут ли добровольцы из Северной Кореи на спецоперацию. Президент назвал эти слова «чушью».
— Хочу сказать, что это чушь полная, — заявил Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко.
Президент России также подчеркнул, что на сегодняшний день 300 тысяч человек подписали контракт с Вооруженными силами РФ. Что касается Северной Кореи, то Владимир Путин добавил, что с ней «мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения».
Мобилизованные не вернутся домой до окончания СВО
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные российские военные не вернутся из зоны боевых действий до окончания спецоперации.
— Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена, — передает Lenta.ru слова Картаполова.
Он также добавил, что мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев и они ими пользуются. Картаполов подчеркнул, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также парламентарий рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.
— Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным, — объяснил Картаполов.
СМИ сообщили, что генерал Суровикин нашелся в Алжире
Генерал армии Сергей Суровикин, занимавший в прошлом должность командующего Воздушно-космическими силами ВС РФ и долгое время не появлявшийся на публике, в настоящее время находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в окружении военачальника. В распоряжении издания также оказались несколько снимков генерала Суровикина, которые подтверждают его местонахождение.
— Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении,— цитирует «Коммерсантъ» своего собеседника.
Сергей Суровикин с 2017 года занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами. В августе появилась информация, что его освободили от должности, а в начале сентября упоминания генерала пропали с сайта Минобороны России.
Германия допустила, что передаст Киеву ракеты Taurus через несколько недель
Берлин решит вопрос о поставке Украине ракет дальнего действия Taurus в течение одной или двух недель. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, добавив, что от этого решения зависит безопасность страны.
— Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдут одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть, — передает РИА Новости слова Бориса Писториуса.
Глава Минобороны ФРГ также призвал к пониманию украинцев, даже если это дается им с трудом.
Финляндия запретила въезд российских автомобилей
Начиная с 16 сентября российские автомобили не смогут въезжать в Финляндию. О решении запретить въезд машин, зарегистрированных в РФ, сообщило Министерство иностранных дел страны.
Теперь въехать в Финляндию на российском автомобиле смогут только граждане Евросоюза, которые постоянно проживают в России, а также члены их семей и дипломаты. Еще одно исключение — въезд в страну по гуманитарным соображениям.
Также в Финляндии заявили, что автомобили с российскими номерами, которые находятся в стране, должны уехать до 16 марта 2024 года. Об этом рассказала глава финского МИД Элина Валтонен.
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— В Финляндии конфискуют товары, попавшие под санкции, только в связи с проведением уголовного разбирательства, на данном этапе никаких изменений в этом вопросе не предвидится, — заявила Элина Валтонен на пресс-конференции.
Ранее въезд в страну на российских машинах запретили Эстония, Латвия и Литва.