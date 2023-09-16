В Херсонской области началась частичная эвакуация: новости СВО за 15 сентября

Путин прокомментировал отправку добровольцев из Северной Кореи на СВО

Владимир Путин ответил журналистам на вопрос о том, поедут ли добровольцы из Северной Кореи на спецоперацию. Президент назвал эти слова «чушью».



— Хочу сказать, что это чушь полная, — заявил Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко.



Президент России также подчеркнул, что на сегодняшний день 300 тысяч человек подписали контракт с Вооруженными силами РФ. Что касается Северной Кореи, то Владимир Путин добавил, что с ней «мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения».



Мобилизованные не вернутся домой до окончания СВО

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные российские военные не вернутся из зоны боевых действий до окончания спецоперации.

