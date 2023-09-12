Недовольны мигрантами и делят людей на своих и чужих. Почему в российских городах развернулась травля приезжих из республик СССР

— Нельзя мигрантам семьи перевозить. И тем более российское гражданство они не должны получать. Прямое расходование средств на рожденных ими детей в РФ. За счет этого нельзя улучшить демографию. Пусть дома своих детей рожают и получают за это выплаты, — высказался в комментариях к новости о мигрантах один из читателей портала 72.RU. И такое мнение можно встретить на других наших сайтах. Хотя нередко люди признают, что покинь нашу страну все гастарбайтеры, в стране просто станет некому работать, встанут стройки, транспорт, будут нечищенными дворы и улицы.
Тем не менее к словам недовольного комментатора присоединяются еще несколько сотен человек, и их мнение превалирует. Люди говорят, что иностранцев в стране стало слишком много и их нужно срочно депортировать. Претензии иногда доходят до абсурда: не нравится запах от приезжих, то, что они ходят компаниями и громко говорят на родном языке. Также в Сети появляется тревожная информация: в Тюмени уже организуют дружины для защиты детей от мигрантов. Якобы иностранцы не пускают никого на детскую площадку и ведут себя некультурно.
Эксперты подтверждают — недовольство к мигрантам обострилось в последний год. С чем это связано и что говорят об этом приезжие? Наши коллеги из 72.RU поговорили с психологом, социологом и пошли на улицу, чтобы узнать мнение самих жителей ближнего зарубежья.
«Они группируются и ходят стаями». Высказывания тюменцев
Одним из поводов разобраться в теме стало предложение прихожанина Знаменского собора ограничить мигрантам въезд в Россию, и в Тюмень в частности. Автор считает, что иностранцы не уважают русские традиции, ведут себя вызывающе и из-за них растет преступность. Новость набрала сотни комментариев — подавляющее большинство в поддержку православного.
— Мигрантов стало очень много. И чем больше их становится, тем наглее они ведут себя по отношению к коренному населению. Они группируются и ходят стаями. В некоторых районах уже опасно ходить вечером. Мигранты привязываются к русским женщинам, а если делаешь им замечание, проявляют агрессию и недовольство.
— Стала испытывать неприязнь к выходцам из Средней Азии. Особенно к женщинам. Одеты как попало, неаккуратные, в мятых штанах, чуть ли не в галошах. Будто на огород вышла, а не в общественное пространство. Разговаривают, гыркают громко. И на улице, и в автобусе, и в магазине. Дети орут, как глухие. Невоспитанные. Неприятно. Культуры нет. Ведут себя нагловато. Очень не хотелось бы жить в таком соседстве.
Среди негативных мнений встречаются и комментарии в поддержку мигрантов. Чтобы найти такие, нужно потратить гораздо больше времени.
— Лично для меня нет разницы, какой национальности человек, главное, чтобы воспитанный и добропорядочный был. А недобропорядочных и невоспитанных в любой нации хватает. В моей работе с населением на данный момент статистика моего наблюдения такова, что большинство мигрантов очень вежливы, в отличие от местных.
Также недовольство вызывают беженцы с Украины. А именно факт того, что им дают сертификаты на квартиры. Причем винят не власть, а людей, которые вынужденно покинули свой дом.
— И я хочу квартиру. Я русская, родилась и живу здесь. Но что-то мне никто не подарил квартиру. Сын вырос, собрался жениться, но не успел. Мобилизовали. Сейчас в Донецке, получил ранение, не может добиться отпуска. Поехала к нему в Донецк, наслушалась и насмотрелась на жителей Донецка, которые хают Россию. Но при этом все бегут в Россию, чтобы получать льготы, в том числе и квартиры. Почему мы, россияне, в своей стране бесправны, почему нам кредиты дают под бешеные проценты? Чем украинцы заслужили сертификаты и другие льготы? — пишет читательница.
«Унижение всё время». Проблемы мигрантов
Журналисты поговорили с иностранцами. В Тюмени скопление рабочих из Средней Азии на Московском тракте. Они подходят к подъезжающим машинам — так они предлагают свои услуги по ремонту. Многие на диалог идут неохотно и опасаются камеры, хотя она была опущена.
Рабочие рассказали, что часто люди подходят и начинают снимать их без спроса, после чего видео появляются в социальных сетях. Те, кто поговорить согласились, пожаловались на предвзятое отношение людей в общественном транспорте. Рассказали, что незнакомые люди часто начинают диалог с обвинений, говорят об их некультурном поведении и о других поступках, к которым они не имеют отношения.
Мурат пять лет назад приехал в Россию из Таджикистана. Здесь он занимается стройкой, убирает мусор в парках.
— Я, когда работаю, двор убираю. Есть такие люди, которые разговаривают с унижением. Много таких было у меня. Когда мы убираем, на площадках сидят люди. Я говорю: «Отойдите, пожалуйста, мы уберем». Они говорят: «Потом уберешь!» Унижение такое всё время, — рассказывает Мурат.
В России он оставаться не хочет. В планах заработать денег и уехать на родину.
Другой собеседник, Бекназар, сказал, что проблем за
— Я приехал из Таджикистана. Работаю в фирме «Омега», я дорожник. Мы чистим город. В день нам платят по 850 рублей. Ничего тяжелого не было. Отношение людей тоже нормальное. Плохого отношения нет, — говорит Бекназар.
«Это происходит на фоне экономических проблем»
Журналисты спросили у социолога Дениса Волкова: действительно ли вопрос мигрантов стал особенно волновать людей в последнее время и почему это могло произойти.
— В числе острых проблем, о которых люди говорят, выросло число тех, кто говорит о мигрантах. Речь идет о приезжающих на заработки: доставщиках, уборщиках. По мнению людей, мигранты отнимают рабочие места, повышают преступность. Хотя в общей статистике они занимают небольшую часть.
Это происходит на фоне каких-то экономических проблем. Их обострение заставляет выплеснуть свое неудовольствие на кого-то. Мы видели, что в прошлом году людей беспокоило всё, что связано со спецоперацией. Проблемы отступили на второй план. При этом мигрантов больше не становится. Их должно становиться меньше. Мигранты — маркер озабоченности повседневными проблемами. Говорят именно об иностранцах, потому что этих людей видно. Это происходит по всей стране.
Отношение к украинцам двойственное. Большинство говорит, что нужно помогать. Но когда дело доходит до реальной помощи, люди начинают вспоминать о своих накопленных проблемах с властью. Это начинает резонировать с новостями о помощи. В наиболее уязвимых слоях эта обида постоянно бурлит, — считает Денис Волков, социолог.
«Мужья, сыновья уходят служить, погибают. Это, естественно, усиливает напряжение»
Психолог Елена Поневаж объяснила, что часто люди во время стрессовых ситуаций склонны вымещать свое недовольство на других. Влияет на их эмоциональное состояние в том числе ситуация в стране.
— В психологии давно известен феномен, одно из когнитивных искажений — генерализация. Когда по одному случаю происходит обобщение, выводы делаются обо всех подобных случаях. Например, чей-то ребенок или другой родственник столкнулись с некультурным поведением иностранцев, и люди делают выводы обо всей нации. Но расовые различия, различия в культуре между народами действительно существуют, и нехорошо, когда «в чужой монастырь со своим уставом лезут». Но я больше здесь говорю о психологических механизмах, которые делают нас предвзятыми.
Еще один из них — мы склонны делить людей на своих и чужих, таких, как мы, и не таких, как мы. Это тоже в основе расового разделения. Помимо этого идет СВО, люди сталкиваются с реальными проблемами. Мужья, сыновья уходят служить, погибают. Это, естественно, усиливает напряжение. В социальных сетях враждебное отношение со стороны иностранцев. Ругаются в чатах, на форумах. Это витает в воздухе. Интернет, социальные сети усиливают это.
Эмоции и рациональность работают отдельно. Когда сильные эмоции, рациональность ослабевает, это известно. Естественно, когда дело касается того, что дорого человеку, эмоции очень сильные. Человек начинает искать виноватых. Думает, ему от этого станет лучше. Пытается выразить, выплеснуть эмоции таким образом.
Когда мы объединяемся по национальному признаку: «Русские, объединяйтесь» и объединяемся против общего врага, с одной стороны, это помогает сплотиться, но обратная сторона — это создает негативное отношение к представителям другой нации. Мы по внешнему признаку разделяем, ставим ярлыки. То же, например, происходит на почве религии — «православные», «мусульмане» — когда «мы хорошие, остальные плохие».
Природой заложено, что на негативе мы больше концентрируемся, чем на позитиве. Мы стремимся избежать проблем, избежать опасности. Это тоже усиливает враждебность. Сама я сталкивалась с неприязнью к приезжим. К примеру, недавно слышала: «В школе дети армян устраивают свои порядки, нагло себя ведут». В интернете видела перепалки, там сразу переходят на ругань, поливают нации друг друга грязью.
Я психолог, я работаю с человеком индивидуально. На действия, на эмоции человека влияют его убеждения и верования. И мы рассматриваем, насколько его убеждения правдивы, практичны, полезны. Насколько соответствуют истине и помогают жить. Важно учить людей думать, анализировать. Например, можно думать — все русские хорошие, все украинцы злые, враждебные, армяне такие, азиаты сякие. Правда в том, что всё это люди. В любой национальности люди разные, разной степени образованности, порядочности, культуры. Если мы только по нации, по внешнему виду будем судить — мы можем большую ошибку совершить.
Чтобы улучшить ситуацию, нужно развивать культуру. Если будет акцент на высокие ценности, мораль, развитие хороших качеств в людях — доброта, смелость, честность, бескорыстие, трудолюбие, дисциплина, верность и так далее, то ситуация будет выправляться, — говорит Елена Поневаж, психолог.