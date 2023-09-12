Недовольны мигрантами и делят людей на своих и чужих. Почему в российских городах развернулась травля приезжих из республик СССР

Эксперты подтверждают — недовольство к мигрантам обострилось в последний год. С чем это связано и что говорят об этом приезжие? Наши коллеги из 72.RU поговорили с психологом, социологом и пошли на улицу, чтобы узнать мнение самих жителей ближнего зарубежья.



«Они группируются и ходят стаями». Высказывания тюменцев

Одним из поводов разобраться в теме стало предложение прихожанина Знаменского собора ограничить мигрантам въезд в Россию, и в Тюмень в частности. Автор считает, что иностранцы не уважают русские традиции, ведут себя вызывающе и из-за них растет преступность. Новость набрала сотни комментариев — подавляющее большинство в поддержку православного.

