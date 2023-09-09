«Всплеск будет точно. К нам идут новые штаммы ковида»: эксперты — о «пироле» с большим количеством мутаций и неэффективности вакцин

Недавно эксперты высказывали опасения по поводу относительно нового варианта коронавируса «эрис», способного вызвать очередную осеннюю волну заболеваемости. Но недавно появился еще один вариант, вызывающий опасения, — BA.2.86, который назвали «пирола». Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у экспертов, почему их стоит опасаться и почему вакцины и иммунитет у переболевших уже неэффективны.
Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН Александр Чепурнов говорит, что в целом ситуация остается такой же: ковид пришел в нашу жизнь надолго, если не на всегда. Но, по его словам, есть особенности:
— Пока он дрейфует в сторону, чтобы стать постоянным заболеванием, одной из причин того, что мы называем ОРЗ. Тем более что уже четыре коронавируса входят в эту когорту. В большинстве случаев мы же не разбираемся, что именно вызвало у нас простудные состояния, а просто ждем, когда пройдет, принимая противопростудные препараты.
Только нужно не забывать о неприятной особенности, которая называется лонг-ковид, предупреждает эксперт. Это отдаленные последствия, с которыми сталкиваются те, кто переболел. И такими тяжелыми вариантами, как исходный уханьский вариант, дельта, и другими.
Александр Чепурнов уверен, что сегодняшняя версия коронавируса, связанная с омикроном, тоже небезобидная, просто мы стали меньше уделять внимания этому, меньше паниковать.
Он замечает, что медицинская история этого заболевания хорошо просматривается на примере Китая, потому что страна, объявив нулевую терпимость, успешно боровшись с самыми тяжелыми вариантами, ныне понесла тяжелые потери, отменив эту терпимость.
— Это доказывает, что проблема существует и она очень серьезная. Поэтому не могу согласиться с людьми, которые говорят о прибыли фармкомпаний. Это есть, но нельзя превращать коронавирус только в выдумки фармацевтических компаний. Это не так, — настаивает вирусолог.
Он акцентирует внимание на том, что сейчас ковид — это не сезонное заболевание: во многих странах, и в нашей в том числе, идет рост числа заразившихся:
— Волны приходят систематически: если сначала каждые 4–4,5 месяца, то сегодня стали чаще. Статистика Великобритании показывает ритмичную трехмесячную цикличность. То есть от пика до пика проходит ровно три месяца. В последнее время «кракен» и «арктур» вытесняются «эрисом». И недавно, буквально две недели назад, появился вариант BA.2.86.
Александр Чепурнов уточняет, что это очень сильно измененный вариант:
— Ситуация похожа с появлением омикрона. Тоже 36 мутаций, которые в основном касаются проникновения вируса в клетку. Поэтому сейчас довольно высокое напряжение, потому что слишком большое отличие. Но пока мало данных.
Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов отмечает, основываясь на статистике заказов в компании, снижение спроса на анализы, связанные с диагностикой коронавирусной инфекции, и частоты положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19.
Он приводит такие данные: за 8 месяцев 2023 года общий объем выполняемых тестов на COVID-19 снизился на 88% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
— Таким образом, мы не видим увеличения числа тестирований на COVID-19, что объясняется отсутствием роста заболеваемости коронавирусом в настоящее время. Как будет в дальнейшем развиваться эпидемиологическая обстановка по инфекции COVID-19, сложно сказать, не исключен небольшой подъем заболеваемости осенью. Появление новых штаммов — естественный процесс, но, скорее всего, коронавирус будет сезонным вирусом, как вирус гриппа.
Дмитрий Денисов советует не забывать о простых и доступных мерах профилактики в сезон ОРВИ: сократить посещение людных мест, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, проветривать помещение, носить маску в местах большого скопления людей, оставаться дома и своевременно обращаться к врачу при симптомах ОРВИ. Особенно внимательными нужно быть людям из групп риска с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями и старше 65 лет.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков замечает, что делать выводы, исходя из нынешней статистики, будет не совсем правильно, так как она очень небольшая и выборочная:
— Сдают анализ люди, которые либо здоровы и им нужны результаты для каких-то эпидемиологических целей, либо люди, которые находятся в стационарах по направлению врача. У нас статистика не общепопуляционная.
Он говорит, что вакцина, которая до недавнего времени была в обороте, будет малоэффективна для новых штаммов. Она была разработана на основе первоначально уханьского штамма, а нынешние «праправнуки» омикрона очень сильно от него отличаются, поэтому и «изначальные» антитела дают плохую защиту.
Более того, замечает врач, даже вакцинированные и переболевшие в 2021 году пациенты не будут защищены, потому что слишком велики отличия в строении вирусов, циркулирующих сейчас, и вирусов прошлых лет. Другой вопрос, что частичная защита будет присутствовать и, скорее всего, тяжелых форм не будет, если у человека нет какой-то тяжелой коморбидной патологии.
— Но всплеск будет точно, потому что в ближайшее время к нам придут новые штаммы — это «эрис» и еще один штамм «пирола», в котором было выявлено более 30 мутаций. Они характеризуются тем, что еще лучше уходят от защиты, соответственно, легко вызывают заражения, но при этом пока не описывается увеличение тяжести, увеличение тяжелых осложнений или летальности. Всплеск будет, но мы его не отследим, так как все симптомы ковида сейчас похожи на обычную респираторную инфекцию, — объясняет Андрей Поздняков.
По его словам, отследить его можно только путем обследования пациентов с подозрением на ковид либо всех пациентов с респираторными симптомами, как это было на пике пандемии.
— Эпидемиологически это интересно, но клинически совершенно нецелесообразно. Поэтому вряд ли кто-то будет отслеживать эти показатели, — подытоживает эксперт.
Ранее мы подробнее рассказывали о том, чем отличается «эрис» и почему от него в России уже идет ухудшение ситуации, связанной с коронавирусом.