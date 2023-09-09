«Всплеск будет точно. К нам идут новые штаммы ковида»: эксперты — о «пироле» с большим количеством мутаций и неэффективности вакцин

Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН Александр Чепурнов говорит, что в целом ситуация остается такой же: ковид пришел в нашу жизнь надолго, если не на всегда. Но, по его словам, есть особенности:

— Пока он дрейфует в сторону, чтобы стать постоянным заболеванием, одной из причин того, что мы называем ОРЗ. Тем более что уже четыре коронавируса входят в эту когорту. В большинстве случаев мы же не разбираемся, что именно вызвало у нас простудные состояния, а просто ждем, когда пройдет, принимая противопростудные препараты.