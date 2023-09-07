Россиянам начали приходить повестки, где говорится, что срок службы по призыву увеличится. Это правда?

В Санкт-Петербурге молодой человек призывного возраста получил странное письмо из военкомата. В нем была повестка с требованием явиться в военный комиссариат для уточнения документов воинского учета.
Фотографией документа молодой человек поделился с нашими коллегами из «Фонтанки».
Сама повестка вполне обычная и соответствует всем требованиям, но вместе с ней идет еще одна бумага — вот она уже довольно сомнительная. Помимо прочего во втором документе указано, что за неявку по повестке молодого человека внесут в некий реестр, также там сообщается, что срок службы по призыву составляет 12 месяцев, и отдельной строкой уточняется: «В дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».
«Фонтанка» позвонила в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга, откуда пришло письмо. Вопрос журналиста застал сотрудницу военкомата врасплох, она посоветовалась с коллегой и в конце концов предположила, что речь идет о повышении возраста призыва.
Призывной возраст действительно поднимут до 30 лет — соответствующий закон уже подписал Владимир Путин, документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Подробнее об изменениях в законах о военной службе мы рассказывали ранее, а вот об увеличении срока службы пока ничего не известно.
— Нет никаких оснований для увеличения срока военной службы по призыву, — заявил Городским порталам первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. — Это просто дезинформация, фейковые заявления, как и недавние сообщения об объявлении мобилизации.
К самому уведомлению тоже есть вопросы — документ выглядит сомнительно. По словам юристов, его и документом-то сложно назвать. Начать хотя бы с того, что у него нет никакого наименования.
— Есть ссылка на законодательство, имеется рисунок герба Российской Федерации, но нет наименования государственного учреждения, которое это письмо изготовило, и никаких его реквизитов, ни даты, ни подписи, — обращает внимание юрист Андрей Конышев. — Иными словами — никакой юридической силы это письмо не имеет. Честно говоря, я очень удивился, что в военном комиссариате задумались: их это письмо или не их.
После публикации «Фонтанки» с редакцией издания связался начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Петербурга Владимир Огурченков. Он заявил, что районный военкомат ничего подобного не рассылал, и тоже обратил внимание на то, что бумага не содержит ни подписей, ни печатей. Как она попала в запечатанный конверт — неясно.
— Честно говоря, я не могу сказать. Может, письмо вскрывали и положили, не знаю. По крайней мере, военный комиссар довел до меня, что таких бумаг они не рассылали, — рассказал «Фонтанке» Владимир Огурченков. — Это могли быть какие-нибудь доброжелатели. Волонтеры… не знаю, как их там обозвать еще.
Военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов также передал, что никаких предупреждений сотрудники не рассылали, высылались только установленного образца повестки с подписью военного комиссара и печатью.
Юристы обратили внимание на то, что способ доставки сам по себе странный — по закону повестку могут вручить лично под подпись, прислать заказным письмом с уведомлением или опубликовать в электронном реестре, который еще не запущен. Адресат письма сообщил, что сам он сейчас находится за границей — так что никаких уведомлений о заказных письмах не получал.
— Бывает, что повестки приходят в конвертах, это не ново, — признает юрист Евгений Крылов. — Но обязанности по явке по такой повестке — нет.
На днях в соцсетях и ряде телеграм-каналов также появлялась информация о том, что в сентябре начнется мобилизация, однако власти сообщили, что это фейк. Также в начале сентября распространялись сообщения о том, что во время выборов на избирательных участках будут вручать повестки. Ранее мы вместе с юристом разбирались, возможно ли это.