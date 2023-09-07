Россиянам начали приходить повестки, где говорится, что срок службы по призыву увеличится. Это правда?

Призывной возраст действительно поднимут до 30 лет — соответствующий закон уже подписал Владимир Путин, документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Подробнее об изменениях в законах о военной службе мы рассказывали ранее, а вот об увеличении срока службы пока ничего не известно.



— Нет никаких оснований для увеличения срока военной службы по призыву, — заявил Городским порталам первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. — Это просто дезинформация, фейковые заявления, как и недавние сообщения об объявлении мобилизации.