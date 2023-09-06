«Мужчины берут тайно вторых жен, поднимают руки»: психологу устроили травлю в Дагестане из-за лекций о правах женщин

Хава Шайдуллина — исламский психолог с шариатским образованием. Она живет в Казани, с
Но основное, из-за чего Хава периодически становится жертвой травли, — ее лекции о правах женщин в исламе. Она рассказывает, как некоторые мужчины могут неверно трактовать Коран и использовать религиозные манипуляции, например, в отношении своих жен. Как именно — смотрите в коротком видео чуть выше (там же опубликованы скриншоты угроз, которые сейчас поступают Хаве).
С одной из таких лекций, которая называется «На пути к Богу», психолог планировала посетить Махачкалу. О чем рассказывала в своих соцсетях, на которые в общей сложности подписано около
Причина простая: мужчины, по их же словам, не хотели, чтобы их женщин учили, будто бы можно не быть рабыней своего мужа.
— Ты даешь понять девочкам, что они могут самостоятельно принимать решения. Грубо говоря, не быть рабами своих мужей. Такого рода моменты очень сильно влияют на семью. Семьи разрушаются, и так на соплях висят, — говорит блогер-миллионник Дибир Борода, который был одним из самых активных противников семинара Шайдуллиной в Махачкале.
А после этого блогер с аудиторией в
В МВД Татарстана и Дагестана не поспешили среагировать на открытые угрозы в адрес Шайдуллиной. Хотя в Татарстане полиция всё же попытку сделала, но почему-то дело спустили на тормозах.