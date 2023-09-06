«Мужчины берут тайно вторых жен, поднимают руки»: психологу устроили травлю в Дагестане из-за лекций о правах женщин

С одной из таких лекций, которая называется «На пути к Богу», психолог планировала посетить Махачкалу. О чем рассказывала в своих соцсетях, на которые в общей сложности подписано около 100 тысяч человек. Но планы Шайдуллиной пришлись не по душе дагестанским мужчинам. Они сначала просто устроили ей травлю в Сети, а потом стали угрожать убийством, предлагая «пулю в лоб» за визит в Махачкалу и открыто заявляя: приедешь — убьем.