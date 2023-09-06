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«Мужчины берут тайно вторых жен, поднимают руки»: психологу устроили травлю в Дагестане из-за лекций о правах женщин

Мусульманка Хава Шайдуллина рассказывает о религиозных манипуляциях, а мужчины в ответ угрожают ей убийством

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Хава развелась через «шариатский суд» и одна воспитывает пятерых детей

Видео: 116.RU

Хава Шайдуллина — исламский психолог с шариатским образованием. Она живет в Казани, с 7 лет носит хиджаб и одна воспитывает пятерых детей. Два года назад Хава не без труда развелась с супругом. Именно это, в том числе, стало поводом для осуждения психолога в религиозном сообществе.

Но основное, из-за чего Хава периодически становится жертвой травли, — ее лекции о правах женщин в исламе. Она рассказывает, как некоторые мужчины могут неверно трактовать Коран и использовать религиозные манипуляции, например, в отношении своих жен. Как именно — смотрите в коротком видео чуть выше (там же опубликованы скриншоты угроз, которые сейчас поступают Хаве).

С одной из таких лекций, которая называется «На пути к Богу», психолог планировала посетить Махачкалу. О чем рассказывала в своих соцсетях, на которые в общей сложности подписано около 100 тысяч человек. Но планы Шайдуллиной пришлись не по душе дагестанским мужчинам. Они сначала просто устроили ей травлю в Сети, а потом стали угрожать убийством, предлагая «пулю в лоб» за визит в Махачкалу и открыто заявляя: приедешь — убьем.

Причина простая: мужчины, по их же словам, не хотели, чтобы их женщин учили, будто бы можно не быть рабыней своего мужа.

— Ты даешь понять девочкам, что они могут самостоятельно принимать решения. Грубо говоря, не быть рабами своих мужей. Такого рода моменты очень сильно влияют на семью. Семьи разрушаются, и так на соплях висят, — говорит блогер-миллионник Дибир Борода, который был одним из самых активных противников семинара Шайдуллиной в Махачкале.

А после этого блогер с аудиторией в 1,3 миллиона человек объявил вознаграждение за информацию о перемещениях казанского психолога в Дагестане. Дибир Борода обещал заплатить информатору, а самой Хаве «аккуратно объяснить, что это (семинар. — Прим. ред.) не нужно».

В МВД Татарстана и Дагестана не поспешили среагировать на открытые угрозы в адрес Шайдуллиной. Хотя в Татарстане полиция всё же попытку сделала, но почему-то дело спустили на тормозах.

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