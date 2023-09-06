Стамбул ушел под воду: видео ливня, который затопил метро и дома и уничтожил десятки машин

В Стамбуле из-за сильного ливня начался потоп, который буквально за ночь уничтожил несколько районов.
Как отмечает местный телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир в европейской части города. Там на нескольких улицах уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками. Движение общественного транспорта заблокировано.
Вода сносит всё на своем пути. От местных жителей поступило больше тысячи обращений об ущербе. Турецкие власти его пока не подсчитали, но оценить масштаб бедствия можно по видео, которые в социальных сетях выкладывают очевидцы, оказавшиеся в эпицентре стихии.
На видео, которые публикуют очевидцы, можно увидеть, что вода доходит людям до пояса, а на некоторых участках заливает тоннели.
Под удар стихии попала больница, также наводнение полностью затопило коворкинг (его посетителей смогли эвакуировать) и застало врасплох студентов в одной из библиотек — они оказались заблокированы потоками воды внутри здания.
На момент публикации известно о двух погибших. Как сообщает администрация губернатора Стамбула, один из них — иностранец. Еще пятеро получили ранения. В городе работают спасатели. Местных жителей призывают по возможности оставаться дома.
— Два человека погибли в Башакшехире и Кючюкчекмедже, один из них — иностранец, — заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, выступая перед журналистами. — Мы приносим свои соболезнования. У нас пятеро раненых. Мы спросили об их последнем статусе. Сказали, что их жизням ничего не угрожает. Троих из них выписали, остальные находятся на стационарном лечении.
Наводнение стало результатом проливных дождей, которые обрушились на Стамбул. По словам Али Ерликая, за пару-тройку часов в районах Арнавуткёй, Башакшехир, Султангази, Кючюкчекмедже и Эйюпсултан выпало 125 литров дождя на квадратный метр.
— К сожалению, такое большое количество дождя за столь короткое время вызвало затопление рабочих мест и подвалов домов, — подчеркнул Ерликая.
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