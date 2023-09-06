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Стамбул ушел под воду: видео ливня, который затопил метро и дома и уничтожил десятки машин

За пару часов здесь выпало 125 литров дождя на квадратный метр

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В результате ливня в Стамбуле многие машины не подлежат восстановлению

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В Стамбуле из-за сильного ливня начался потоп, который буквально за ночь уничтожил несколько районов.

Как отмечает местный телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир в европейской части города. Там на нескольких улицах уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками. Движение общественного транспорта заблокировано.

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Видео: help_in_istanbul / T.me

Вода сносит всё на своем пути. От местных жителей поступило больше тысячи обращений об ущербе. Турецкие власти его пока не подсчитали, но оценить масштаб бедствия можно по видео, которые в социальных сетях выкладывают очевидцы, оказавшиеся в эпицентре стихии.

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Видео: help_in_istanbul / T.me

На видео, которые публикуют очевидцы, можно увидеть, что вода доходит людям до пояса, а на некоторых участках заливает тоннели.

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Видео: help_in_istanbul / T.me

Под удар стихии попала больница, также наводнение полностью затопило коворкинг (его посетителей смогли эвакуировать) и застало врасплох студентов в одной из библиотек — они оказались заблокированы потоками воды внутри здания.

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Видео: rtvimain / T.me

На момент публикации известно о двух погибших. Как сообщает администрация губернатора Стамбула, один из них — иностранец. Еще пятеро получили ранения. В городе работают спасатели. Местных жителей призывают по возможности оставаться дома.

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Видео: help_in_istanbul / T.me

— Два человека погибли в Башакшехире и Кючюкчекмедже, один из них — иностранец, — заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, выступая перед журналистами. — Мы приносим свои соболезнования. У нас пятеро раненых. Мы спросили об их последнем статусе. Сказали, что их жизням ничего не угрожает. Троих из них выписали, остальные находятся на стационарном лечении.

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Видео: help_in_istanbul / T.me

Наводнение стало результатом проливных дождей, которые обрушились на Стамбул. По словам Али Ерликая, за пару-тройку часов в районах Арнавуткёй, Башакшехир, Султангази, Кючюкчекмедже и Эйюпсултан выпало 125 литров дождя на квадратный метр.

— К сожалению, такое большое количество дождя за столь короткое время вызвало затопление рабочих мест и подвалов домов, — подчеркнул Ерликая.

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Видео: «Катаклизмы и катастрофы природы» / YouTube.com

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