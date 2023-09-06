Стамбул ушел под воду: видео ливня, который затопил метро и дома и уничтожил десятки машин

Наводнение стало результатом проливных дождей, которые обрушились на Стамбул. По словам Али Ерликая, за пару-тройку часов в районах Арнавуткёй, Башакшехир, Султангази, Кючюкчекмедже и Эйюпсултан выпало 125 литров дождя на квадратный метр.



— К сожалению, такое большое количество дождя за столь короткое время вызвало затопление рабочих мест и подвалов домов, — подчеркнул Ерликая.