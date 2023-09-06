Говорят, что на избирательных участках будут вручать повестки. Это возможно?

В начале сентября в соцсетях стала появляться информация о том, что во время выборов на избирательных участках будут вручать повестки. Конкретный источник информации в этих сообщениях не указывался или говорилось об анонимных источниках, однако повторяющиеся слухи многих успели обеспокоить. Разбираемся, что это за сообщения и могут ли на самом деле вручить повестку тем, кто пришел на выборы.
Могут ли вручить повестку на избирательном участке
Суть сообщений, которые распространялись в соцсетях, сводилась к следующему: списки избирателей с участков будут переданы в военкоматы, а на самих избирательных участках в единый день голосования, 10 сентября, будут дежурить сотрудники военкомата, готовые вручить повестки.
— У сотрудников избирательных комиссий нет права вручать повестки, — говорит юрист Евгений Крылов. — Но само вручение повестки на избирательном участке возможно, если там будут присутствовать сотрудники военкомата, которые и будут вручать повестки, с точки зрения закона, запрета на это нет.
Закон никак не регламентирует место вручения повестки — сделать это можно где угодно, даже на улице.
Кому могут вручить повестку
Военкомат вправе направить повестку любому военнообязанному гражданину в любое время. Но есть важная деталь: оформить повестку — то есть спросить паспортные данные и вписать их в бланк — на месте нельзя.
— Повестка при этом должна быть оформлена заранее, должны быть наименование, номер повестки,
Зачем вручают повестки сейчас
В некоторых источниках не сообщалось, кому и зачем будут вручать повестки, в других говорилось, что речь идет о призыве по мобилизации. Сейчас они уже удалены, а аккаунты, распространявшие их, заблокированы. В то же время в соцсетях продолжает распространяться фото фейкового приказа якобы с подписью главы Минобороны о новой волне мобилизации с 11 сентября. То, что приказ фейковый, подтвердили власти.
В то же время военкомат может потребовать явиться по разным причинам. Помимо мобилизации или призыва на срочную службу, повестка может прийти, например, для уточнения данных, получения мобилизационного предписания или прохождения военных сборов.
Как должны вручать повестку
По действующим правилам (они были изменены совсем недавно) доставить повестку можно несколькими способами — не только лично в руки и под подпись, но и почтой или с помощью специального реестра электронных повесток. Последний, впрочем, пока не заработал, но его планировали запустить к осеннему призыву, который обычно начинается 1 октября.
В августе появлялась информация о том, что некоторым военнообязанным «вручают» повестки по телефону, однако такое уведомление по действующим правилам не накладывает на человека никаких обязанностей. Звонить военнообязанным гражданам военкомату не запрещено, но, с точки зрения закона, это просто уведомление о том, что повестка сформирована и надо бы ее получить. До получения повестки лично в руки, почтой или с помощью электронных сервисов последствий не наступает.
Последствия могут наступить, если вы получили повестку по всем правилам, но игнорируете требования военкомата. Штрафы как раз подняли совсем недавно — в июле соответствующие поправки в закон подписал Владимир Путин, они вступят в силу 1 октября этого года. За неявку без уважительной причины теперь будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (раньше эта сумма составляла максимум 3 тысячи рублей).