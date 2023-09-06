Говорят, что на избирательных участках будут вручать повестки. Это возможно?

Закон никак не регламентирует место вручения повестки — сделать это можно где угодно, даже на улице.

Кому могут вручить повестку

Военкомат вправе направить повестку любому военнообязанному гражданину в любое время. Но есть важная деталь: оформить повестку — то есть спросить паспортные данные и вписать их в бланк — на месте нельзя.