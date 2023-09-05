В семье три сына и две дочки. Как боец стал многодетным отцом во время СВО, а право на отсрочку так и не получил

Житель Александрово-Заводского округа Забайкальского края Сергей — мобилизованный многодетный отец, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил РФ. Правда, всё больше мотается по госпиталям, но и на гражданку списывать его пока не спешат. Потому что многодетным он стал уже после призыва по мобилизации. И закон в такой ситуации не на его стороне. В ситуации разбираются наши коллеги из CHITA.RU.
Действует ли директива Генштаба?
На законодательном уровне отсрочка от мобилизации для отцов троих детей в возрасте до 16 лет изначально и не была предусмотрена (про отцов четверых несовершеннолетних детей на случай мобилизации такие правила есть в документах). В октябре 2022 года, правда, послабление для данной категории граждан все-таки ввели, но на словах. Эту информацию «Парламентской газете» тогда подтвердил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, назвав решение жестом доброй воли от Минобороны.
Депутаты Госдумы хотели закрепить отсрочку законопроектом с соответствующими поправками, но не приняли его. Спикер Вячеслав Володин при этом заявил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.
Однако уже в январе 2023 года стало известно, что и директива Генштаба о праве на отсрочку от военной службы для многодетных мобилизованных уже не действует.
В публичном поле тема отсрочки для многодетных поднималась еще раз в июле 2023 года, когда в Госдуме приняли изменения в правила призыва в армию. Депутат Картаполов тогда окончательно проговорил, что по закону отсрочка или бронь для отцов троих детей не положена, но всё же может быть применена по директиве Генштаба РФ.
— Но у нас продолжает действовать подписанная еще в прошлом году директива Генерального штаба, которая предписывает с каждым таким случаем разбираться в индивидуальном порядке. <…> Другими словами, если у военкома нет недобора, если у него в распоряжении есть другие, более подходящие призывники, он может и должен дать многодетным отцам, попавшим под призыв, отсрочку. В этом плане ничего не меняется, — комментировал Картаполов.
Вывод на сегодняшний день однозначный — отцы троих несовершеннолетних детей, если нужно, могут быть мобилизованы. Но с каждым же случаем надо разбираться по отдельности?
В обед — повестка, вечером — в военкомат
Сергей работал кочегаром в своем селе. Повестку ему привезли на следующий день после объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации — 22 сентября. Вручили документ в обед, а в шесть вечера уже нужно было с вещами стоять у военкомата. Служивший «срочку» в армии забайкалец (по военно-учетной специальности «стрелок») спорить не стал, наспех собрался и вскоре оказался в воинской части. Как следует из справки, выданной военным комиссариатом, младший сержант призван на военную службу по мобилизации 23 сентября.
— Постреляли немного, подготовились. Потом нас отправили в район города Волновахи. Да, был в боях на передовой. Там всё быстро, стремительно, как-то повезло — вышел, не зацепило, — рассказывает Сергей.
Однако вскоре он всё равно оказался в госпитале в Челябинске — не по ранению, а по болезни. В зоне СВО у военнослужащего обострился псориаз, начались проблемы с давлением. Весь покрылся сыпью, как говорит боец.
Тем временем дома Сергея ждала супруга. У нее до брака с ним было уже трое своих детей, а потом у четы появился общий сын — сейчас ему нет и трех лет. На момент мобилизации Сергея его супруга была беременна пятым ребёнком — он родился, когда папа уже был в армии. Сергею удалось выбить отпуск по семейным обстоятельствам, когда после госпиталя он вернулся в Борзю, поэтому смог немного побывать дома, увидеть новорожденного. Одновременно с этим справили документы, и официально детей на иждивении у мобилизованного стало трое — он удочерил и 13-летнюю падчерицу.
Таким образом, сейчас у Сергея трое детей: двое маленьких сыновей и одна несовершеннолетняя дочь. А его жена по факту в одиночку воспитывает пятерых: еще 10-летнюю дочь и 8-летнего сына.
— Она в декрете, поднимает их всех одна. Из родственников особо никто не помогает. Еще и хозяйством надо как-то успевать заниматься, мы же в деревне живем — коровы есть и свиньи. Если бы не дети, спорить бы не стал, поехал обратно в зону СВО. Но обстоятельства такие, что дома я сейчас гораздо нужнее, — рассказал Сергей.
На момент нашего с ним общения в читинском госпитале Сергей ждал, что ему назначат военно-врачебную комиссию, чтобы медики могли оценить состояние здоровья военнослужащего и решить, годен ли он для дальнейшей службы. Сейчас он ждет вызов в Хабаровск для дальнейшего обследования.
Озвучены решения суда
Параллельно с делами врачебными боец с супругой попытались разыграть еще одну карту, чтобы вернуть его домой, — многодетность. Куда только не обратились. В том числе в краевую призывную комиссию через администрацию губернатора региона и даже в гарнизонные суды. Ответ был всегда примерно одинаковый — на момент мобилизации у него вообще официально был один ребенок и беременная жена (срок менее 22 недель), поэтому его новый статус многодетного отца никаких поводов для отсрочки не дает.
— Меня уже пытались отправить обратно в зону СВО, но я отказался. Спросили почему? Написал объяснительную про детей и псориаз. Суд нам уже отказал, теперь остается ждать решения врачей, — резюмировал Сергей.
В справке, выданной Сергею в июне 2023 года в Ново-Акатуйской сельской администрации Александрово-Заводского округа, говорится, что на его иждивении находятся пятеро детей. Дочери 2010-го и 2013-го годов рождения и три сына: 2015-го, 2021-го и 2023-го годов рождения. Трое из пятерых носят фамилию военнослужащего. К тому же семья официально зарегистрирована в качестве многодетной, что также подтверждается еще одной справкой.
При этом из решения Читинского гарнизонного суда, копия которого имеется в распоряжении редакции, следует, что Сергей обратился с административным иском, чтобы оспорить бездействие призывной комиссии по мобилизации граждан Забайкальского края, которая, в свою очередь, не стала оспаривать решение районной призывной комиссии. В бумагах сказано, что уже после мобилизации у бойца на иждивении оказалось трое несовершеннолетних, после чего военнослужащий попросил призывную комиссию края отменить решение районной комиссии, но получил отказ, так как на дату мобилизации на иждивении троих детей у него не было. Кроме того, в удовлетворении иска отказал и гарнизонный суд.
В качестве ответчика в Читинский гарнизонный суд пригласили представителей призывной комиссии края и другие заинтересованные стороны. Юрист, представлявший интересы Сергея в суде, указал на существование директивы Генштаба о том, что наличие троих малолетних детей у военнослужащего может служить основанием для пересмотра решения районной призывной комиссии. В свою очередь представитель ответчика сообщил, что указания Генштаба от 4 октября 2022 года о непривлечении к призыву граждан из запаса, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, является ведомственным документом и носит рекомендательный характер.
При этом уточняется, что решения об отсрочке для подобных категорий граждан в крае действительно принимались, но только в случае наличия указанных обстоятельств на момент мобилизации. Отдельно в решении суда прописано, что, по мнению ответчика, уволить со службы мужчину теперь может только военное управление, но не призывная комиссия. Причем не комиссия района, не комиссия края, признавшая решение первой обоснованным.
Читинский гарнизонный суд приходит к выводу, что права Сергея не нарушены, а обе призывные комиссии — районная и краевая — поступили правильно, не усмотрев причин для отсрочки. Поэтому в удовлетворении иска военнослужащему было отказано.
Еще несколько вариантов
Карта оказалась бита, «козырь» Сергея ему не помог, хоть и объективно сейчас дома его ждет жена с пятью детьми, трое из которых официально его. На данный момент получается, что права на отсрочку от мобилизации у военнослужащего нет. Но сам собой напрашивается вопрос, а разве это не тот случай, с которым нужно разбираться по отдельности, о чём говорил Картаполов? И если директива Генштаба носит «рекомендательный характер», значит, она достаточно гибкая, чтобы была возможность реагировать на разные ситуации. Сомнений в том, что призывные комиссии всё сделали по букве закона, как бы и нет, но сейчас человек оказался в новых обстоятельствах. Соответственно, военвед может отталкиваться уже от них — разве нет?
Редакция «Чита.Ру» направила запрос в адрес Министерства обороны Российской Федерации, в котором описала ситуацию Сергея с вопросом о том, есть ли варианты для военнослужащего на получение отсрочки от мобилизации в связи с его новыми жизненными обстоятельствами.
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Кроме того, редакция обратилась с аналогичным вопросом в филиал фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае. Там, выслушав историю Сергея, рекомендовали либо ему, либо его супруге обратиться лично и пообещали помочь имеющимися у фонда силами. Там уточнили, что военнослужащие обращаются с самыми различными проблемами, в том числе и мобилизованные многодетные отцы. Но все ситуации решаются в индивидуальном порядке. Контакты фонда были переданы Сергею.
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