В семье три сына и две дочки. Как боец стал многодетным отцом во время СВО, а право на отсрочку так и не получил

Однако уже в январе 2023 года стало известно, что и директива Генштаба о праве на отсрочку от военной службы для многодетных мобилизованных уже не действует.



В публичном поле тема отсрочки для многодетных поднималась еще раз в июле 2023 года, когда в Госдуме приняли изменения в правила призыва в армию. Депутат Картаполов тогда окончательно проговорил, что по закону отсрочка или бронь для отцов троих детей не положена, но всё же может быть применена по директиве Генштаба РФ.

— Но у нас продолжает действовать подписанная еще в прошлом году директива Генерального штаба, которая предписывает с каждым таким случаем разбираться в индивидуальном порядке. <…> Другими словами, если у военкома нет недобора, если у него в распоряжении есть другие, более подходящие призывники, он может и должен дать многодетным отцам, попавшим под призыв, отсрочку. В этом плане ничего не меняется, — комментировал Картаполов.