«Такой разрухи я не видела нигде». Как выглядит Воркута — один из вымирающих городов России

Что посмотреть в Воркуте

Город — живой памятник. Я где-то прочитала, что Воркуту нужно посетить хотя бы один раз, потому что так вы поймете, насколько любите город, в котором живете. В целом соглашусь и скажу в лоб: такой разрухи я не видела нигде.

— Достопримечательности фотографируете? — спросила женщина в автобусе, когда ехали с вокзала, и посмеялась. В этот момент я снимала заброшки, которые попадались по дороге.

Несмотря на опустошенные дома, брошенные квартиры и магазины, тут все-таки красиво. Такая архитектура, которая создавалась в советских промышленных городах, заслуживает внимания.

