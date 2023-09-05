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«Такой разрухи я не видела нигде». Как выглядит Воркута — один из вымирающих городов России

Колонка туристки, которая побывала за полярным кругом

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Северная природа — это любовь

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Наша коллега из Екатеринбурга, SMM-редактор Е1.RU Анастасия Баранова выбирает не самые популярные места для отпуска. На этот раз она отправилась в город, который нередко называют одним из самых быстро вымирающих в России. Это Воркута в Республике Коми.

Как добраться до Воркуты

Я выбрала такой маршрут: самолет из Екатеринбурга до Сыктывкара (сейчас регулярно отправляются рейсы компании «РусЛайн», очень удобно, 1,5 часа — и ты на месте), затем поезд до Воркуты (ехать сутки). До поезда было несколько часов, но прогуляться и посмотреть Сыктывкар полноценно не получилось, город встретил классическим северным дождем — мелким, частым и часа на четыре.

Стела «67 параллель». Не сфотографировался — значит не был в Воркуте

Стела «67 параллель». Не сфотографировался — значит не был в Воркуте

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Что посмотреть в Воркуте

Город — живой памятник. Я где-то прочитала, что Воркуту нужно посетить хотя бы один раз, потому что так вы поймете, насколько любите город, в котором живете. В целом соглашусь и скажу в лоб: такой разрухи я не видела нигде.

— Достопримечательности фотографируете? — спросила женщина в автобусе, когда ехали с вокзала, и посмеялась. В этот момент я снимала заброшки, которые попадались по дороге.

Несмотря на опустошенные дома, брошенные квартиры и магазины, тут все-таки красиво. Такая архитектура, которая создавалась в советских промышленных городах, заслуживает внимания.

Воркута — город в Республике Коми, находится за Северным полярным кругом, население на 2021 год — 56,9 тысячи человек. Основан в тридцатых годах прошлого века после открытия Печорского угольного бассейна. Строительство Воркуты и разработка бассейна велись с использованием труда заключенных. Официально Воркута стала городом в 1943 году.

1. Поселок-призрак Рудник

Из этого поселка жизнь ушла насовсем, а именно с него началась Воркута. Здесь построили первую железную дорогу республики. Попасть в Рудник можно через подвесной мост. Правда, это немного опасно: он в аварийном состоянии. Местами дощечек нет, а те, что есть, трещат.

Дома в поселке Рудник. Их видно с берега, на котором расположилась Воркута

Дома в поселке Рудник. Их видно с берега, на котором расположилась Воркута

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Мост, ведущий в Рудник

Мост, ведущий в Рудник

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Такой вид открывается с моста

Такой вид открывается с моста

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2. Советские вывески


В Воркуте и правда ощущение, что жизнь замерла. Если бы не современные автомобили и сети магазинов, можно было бы подумать, что фото 2000-х годов. Но нет, они сделаны в июле 2023-го. По всему городу можно встретить советские артефакты — вывески и лозунги. В таком количестве их вряд ли где-то еще найдешь.

Дом быта на Ленина, 49. Внутри современные магазины

Дом быта на Ленина, 49. Внутри современные магазины

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«Богатства недр — Родине». Впрочем, эта фраза полностью говорит о смысле Воркуты, для чего всё создавалось. Город не про людей

«Богатства недр — Родине». Впрочем, эта фраза полностью говорит о смысле Воркуты, для чего всё создавалось. Город не про людей

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Парикмахерская «Молодость» на Энгельса, 2а

Парикмахерская «Молодость» на Энгельса, 2а

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ТЦ «Товары для женщин» на Ленина, 66

ТЦ «Товары для женщин» на Ленина, 66

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3. Заброшенные дома

Чем как бы славится Воркута — брошенными панельками. Многие сюда едут именно за тем, чтобы их увидеть и поснимать. И я не исключение. На самом деле, когда я только приехала в город, то на глаза не попался ни один такой жилой дом. Я подумала: «Вроде бы не всё так плохо, как рассказывают. Кажется, меня обманули». Погуляв день, наконец-то встретила те дома.

Зрелище жуткое. Еще несколько шагов назад передо мной был социальный центр, ухоженный (!), а вот уже заброшенный двор. Целых три дома, образующих единое пространство. Все с выбитыми стеклами, внутри никого нет.

Местные на разруху уже не обращают никакого внимания. Для них это повседневная реальность.

Этот двор попался сразу после ухоженного здания Социального фонда России

Этот двор попался сразу после ухоженного здания Социального фонда России

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Детали здания Соцфонда

Детали здания Соцфонда

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Пугающее зрелище, но местные не обращают на это внимания

Пугающее зрелище, но местные не обращают на это внимания

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4. Дворец культуры шахтеров и горно-политехнический колледж

Прекрасное здание советской архитектуры — Дворец культуры шахтеров. Его возвели за четыре года (строительство начали в 1955-м).

На здании — скульптура «Родина-мать», внизу по бокам — скульптуры первооткрывателям Печорского угольного бассейна. Кстати, говорят, что в одном из них угадывается внешность Иосифа Сталина. Присмотритесь.

Узнаёте?

Узнаёте?

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Дворец культуры шахтеров на площади Мира. Воркута — город, где величие зданий живет по соседству с домами, у которых выбиты стекла, а жизнь давно ушла

Дворец культуры шахтеров на площади Мира. Воркута — город, где величие зданий живет по соседству с домами, у которых выбиты стекла, а жизнь давно ушла

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Надпись на здании «1934–1959» символизирует то, что дворец был построен к 25-летию Печорского угольного бассейна

Надпись на здании «1934–1959» символизирует то, что дворец был построен к 25-летию Печорского угольного бассейна

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Дальше посмотрим Воркутинский горно-экономический колледж (сейчас — Воркутинский арктический горно-политехнический колледж). Тоже потрясающее здание, раньше это была лучшая кузница шахтеров.

Перед зданием стоит скульптура рабочего, который держит первый искусственный спутник Земли.

Скульптура «Путь в космос» (1957 г.)

Скульптура «Путь в космос» (1957 г.)

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Скульптура «Путь в космос» (1957 г.)

Скульптура «Путь в космос» (1957 г.)

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5. Телевизионная станция «Орбита»

Когда я ее увидела, подумала, что это либо военный объект, либо метеорологический. Оказалось, всё намного проще. Это заброшенная спутниковая тарелка, ее открыли в 1967 году. Для жителей Советского Союза это был прорыв, создание такой связи объединило всю страну. К тому же в мире еще не было ей аналогов.

«Орбита» находится в городском парке. И если вы не знали о ней и увидели ее случайно, то сначала сильно удивляетесь, потом восхищаетесь, потом расстраиваетесь, потому что всё вокруг заброшено. Охраны тут нет.

Так выглядит «Орбита», если стоишь на другой стороне пруда

Так выглядит «Орбита», если стоишь на другой стороне пруда

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Вид со стороны станции на городской парк и пруд

Вид со стороны станции на городской парк и пруд

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6. Поселки Воркутинского кольца

Отдельная история — это поселки Воркутинского кольца. Они появились около шахт в СССР и обслуживали их. Мне удалось побывать только в двух крупных (не хватало времени и не было машины).

К счастью, автобусы из Воркуты до поселков ходят регулярно от площади Металлистов, я ловила их на бульваре Пищевиков. Проезд стоит около 80 рублей. Время в пути — около 40 минут.

Я выбрала поселки Воргашор и Северный. Раньше они были самыми крупными из всех, население доходило до 25–30 тысяч человек. А сейчас, по разным данным, 3–5 тысяч.

Воргашор сразу встретил заброшенными домами

Воргашор сразу встретил заброшенными домами

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Знаменитый памятник углю в Воргашоре

Знаменитый памятник углю в Воргашоре

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Заброшенный Дворец культуры в Воргашоре

Заброшенный Дворец культуры в Воргашоре

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И несколько кадров из Северного. Показалось, что в нем сейчас больше жизни, чем в Воргашоре.

Здание бывшей школы. Вокруг нее много заброшенных жилых домов

Здание бывшей школы. Вокруг нее много заброшенных жилых домов

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Прекрасный действующий Дворец культуры. Правда, он стоял среди заброшек

Прекрасный действующий Дворец культуры. Правда, он стоял среди заброшек

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У детей простые развлечения — велосипед, прогулки и игры в футбол

У детей простые развлечения — велосипед, прогулки и игры в футбол

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Встретилось много бездомных кошек, я насчитала штук 30 (я правда считала!)

Встретилось много бездомных кошек, я насчитала штук 30 (я правда считала!)

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На этой пушистой ноте я закончу обзор. Цените города, в которых живете. Цените и берегите не только потому, что вы живете там и работаете, но и за то, что родились там.

И возможно, Воркута — пример того, что город, созданный ради выгоды, рано или поздно останется ни с чем. Безумно жаль, и сердце сжимается от его истории и от того, скольким людям пришлось оставить здесь свои жизни ради угля.

Я уже была в нескольких северных городах. И, например, Норильск — полная противоположность Воркуте сейчас, хотя почти уверена, что они пройдут одинаковый путь. Прочитать о величии и красоте Норильска можно здесь.

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