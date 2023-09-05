«Такой разрухи я не видела нигде». Как выглядит Воркута — один из вымирающих городов России

Наша коллега из Екатеринбурга, SMM-редактор Е1.RU Анастасия Баранова выбирает не самые популярные места для отпуска. На этот раз она отправилась в город, который нередко называют одним из самых быстро вымирающих в России. Это Воркута в Республике Коми.
Как добраться до Воркуты
Я выбрала такой маршрут: самолет из Екатеринбурга до Сыктывкара (сейчас регулярно отправляются рейсы компании «РусЛайн», очень удобно, 1,5 часа — и ты на месте), затем поезд до Воркуты (ехать сутки). До поезда было несколько часов, но прогуляться и посмотреть Сыктывкар полноценно не получилось, город встретил классическим северным дождем — мелким, частым и часа на четыре.
Что посмотреть в Воркуте
Город — живой памятник. Я где-то прочитала, что Воркуту нужно посетить хотя бы один раз, потому что так вы поймете, насколько любите город, в котором живете. В целом соглашусь и скажу в лоб: такой разрухи я не видела нигде.
— Достопримечательности фотографируете? — спросила женщина в автобусе, когда ехали с вокзала, и посмеялась. В этот момент я снимала заброшки, которые попадались по дороге.
Несмотря на опустошенные дома, брошенные квартиры и магазины, тут все-таки красиво. Такая архитектура, которая создавалась в советских промышленных городах, заслуживает внимания.
Воркута — город в Республике Коми, находится за Северным полярным кругом, население на 2021 год — 56,9 тысячи человек. Основан в тридцатых годах прошлого века после открытия Печорского угольного бассейна. Строительство Воркуты и разработка бассейна велись с использованием труда заключенных. Официально Воркута стала городом в 1943 году.
1. Поселок-призрак Рудник
Из этого поселка жизнь ушла насовсем, а именно с него началась Воркута. Здесь построили первую железную дорогу республики. Попасть в Рудник можно через подвесной мост. Правда, это немного опасно: он в аварийном состоянии. Местами дощечек нет, а те, что есть, трещат.
2. Советские вывески
В Воркуте и правда ощущение, что жизнь замерла. Если бы не современные автомобили и сети магазинов, можно было бы подумать, что фото 2000-х годов. Но нет, они сделаны в июле 2023-го. По всему городу можно встретить советские артефакты — вывески и лозунги. В таком количестве их вряд ли где-то еще найдешь.
3. Заброшенные дома
Чем как бы славится Воркута — брошенными панельками. Многие сюда едут именно за тем, чтобы их увидеть и поснимать. И я не исключение. На самом деле, когда я только приехала в город, то на глаза не попался ни один такой жилой дом. Я подумала: «Вроде бы не всё так плохо, как рассказывают. Кажется, меня обманули». Погуляв день, наконец-то встретила те дома.
Зрелище жуткое. Еще несколько шагов назад передо мной был социальный центр, ухоженный (!), а вот уже заброшенный двор. Целых три дома, образующих единое пространство. Все с выбитыми стеклами, внутри никого нет.
Местные на разруху уже не обращают никакого внимания. Для них это повседневная реальность.
4. Дворец культуры шахтеров и горно-политехнический колледж
Прекрасное здание советской архитектуры — Дворец культуры шахтеров. Его возвели за четыре года (строительство начали в 1955-м).
На здании — скульптура «Родина-мать», внизу по бокам — скульптуры первооткрывателям Печорского угольного бассейна. Кстати, говорят, что в одном из них угадывается внешность Иосифа Сталина. Присмотритесь.
Дальше посмотрим Воркутинский горно-экономический колледж (сейчас — Воркутинский арктический горно-политехнический колледж). Тоже потрясающее здание, раньше это была лучшая кузница шахтеров.
Перед зданием стоит скульптура рабочего, который держит первый искусственный спутник Земли.
5. Телевизионная станция «Орбита»
Когда я ее увидела, подумала, что это либо военный объект, либо метеорологический. Оказалось, всё намного проще. Это заброшенная спутниковая тарелка, ее открыли в 1967 году. Для жителей Советского Союза это был прорыв, создание такой связи объединило всю страну. К тому же в мире еще не было ей аналогов.
«Орбита» находится в городском парке. И если вы не знали о ней и увидели ее случайно, то сначала сильно удивляетесь, потом восхищаетесь, потом расстраиваетесь, потому что всё вокруг заброшено. Охраны тут нет.
6. Поселки Воркутинского кольца
Отдельная история — это поселки Воркутинского кольца. Они появились около шахт в СССР и обслуживали их. Мне удалось побывать только в двух крупных (не хватало времени и не было машины).
К счастью, автобусы из Воркуты до поселков ходят регулярно от площади Металлистов, я ловила их на бульваре Пищевиков. Проезд стоит около 80 рублей. Время в пути — около 40 минут.
Я выбрала поселки Воргашор и Северный. Раньше они были самыми крупными из всех, население доходило до 25–30 тысяч человек. А сейчас, по разным данным, 3–5 тысяч.
И несколько кадров из Северного. Показалось, что в нем сейчас больше жизни, чем в Воргашоре.
На этой пушистой ноте я закончу обзор. Цените города, в которых живете. Цените и берегите не только потому, что вы живете там и работаете, но и за то, что родились там.
И возможно, Воркута — пример того, что город, созданный ради выгоды, рано или поздно останется ни с чем. Безумно жаль, и сердце сжимается от его истории и от того, скольким людям пришлось оставить здесь свои жизни ради угля.
Я уже была в нескольких северных городах. И, например, Норильск — полная противоположность Воркуте сейчас, хотя почти уверена, что они пройдут одинаковый путь. Прочитать о величии и красоте Норильска можно здесь.
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