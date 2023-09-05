Шойгу рассказал про «яростные атаки» Украины: новости СВО за 4 сентября

Помимо зерновой сделки, главы государств обсудили создание газового хаба в Турции и запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2024 году. После публичных переговоров Путин и Эрдоган продолжили общение в формате рабочего обеда. В завершение мероприятия президент России вновь высказался о готовности возобновить зерновую сделку.

— Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, — заявил Владимир Путин.

Президент Турции добавил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. По итогу переговоров никаких документов главы государств не подписали.