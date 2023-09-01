Беслан. 15 горьких фотографий трагедии, которую мы не забудем

В тот день события начали развиваться в 9 часов 5 минут утра, когда к зданию школы подъехал грузовик, затянутый тентом. Из него выбежали вооруженные люди, которые окружили торжественную линейку и, стреляя из автоматов, избивая людей прикладами, оттеснили к стенам здания так, чтобы заложники были вынуждены войти в него. Большая часть заложников оказалась в спортзале, который был заминирован. Несколько человек расстреляли.

Власти создали оперативный штаб, на место направили подразделения Центра специального назначения ФСБ России. Район проведения спецоперации блокировали подразделения внутренних войск МВД России, были созданы два рубежа оцепления вокруг школы и проведена эвакуация жителей из близлежащих домов.