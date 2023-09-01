Для добровольцев придумали наказание за порчу имущества: новости СВО за 31 августа

О сбитом беспилотнике рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин — БПЛА был сбит в Воскресенском районе Московской области. Также глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в восточной части полуострова сбили крылатую ракету.

Украинская ДРГ попыталась пробраться в Брянскую область

ФСБ рассказала о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию России. ДРГ пытались пробраться в Брянскую область, чтобы совершить серию террористических актов, заявили в ведомстве.



— В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро — задержаны, трое из которых получили ранения, — заявили в ФСБ.

