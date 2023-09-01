Что нас ждет в сентябре: новые правила продажи лекарств, штрафы для водителей и дополнительные выходные

Еще водителю, если такое будет предусмотрено местным законодательством, нужно будет пройти аттестацию — экзамен на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, памятников истории и культуры, больниц и поликлиник, школ и детсадов, стадионов и спортшкол, зданий администрации, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси.



А вот кого за руль точно не пустят: