Что нас ждет в сентябре: новые правила продажи лекарств, штрафы для водителей и дополнительные выходные

В сентябре важные изменения ждут школьников и пенсионеров. Для первых, например, заработает «золотой стандарт» образования, а вторым пересчитают пенсии (но не всем). Кроме того, водителей ждут новые штрафы, а таксистам придется привыкать к другим правилам работы. В аптеках изменят порядок продажи рецептурных лекарств, а в больницах заработают новые правила оказания платных услуг. Кроме того, очень много изменений внесли и в правила перевозки на поездах. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре.
Судимых таксистов не пустят за руль
С сегодняшнего дня поездки на такси в России должны стать безопаснее. Новый закон установил конкретные требования к перевозке пассажиров и багажа, а также к самим водителям. За руль пустят только тех, кто соответствует определенным критериям:
- права на управление автомобилями категории B водитель должен получить не раньше трех лет назад;
- у водителя нет медицинских противопоказаний или ограничений;
- у него заключен трудовой договор, оформлена самозанятость или ИП.
Еще водителю, если такое будет предусмотрено местным законодательством, нужно будет пройти аттестацию — экзамен на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, памятников истории и культуры, больниц и поликлиник, школ и детсадов, стадионов и спортшкол, зданий администрации, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
А вот кого за руль точно не пустят:
- таксистов, лишенных водительских прав;
- тех, кого чаще раза в год арестовывали за нарушение ПДД;
- водителей с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, похищение и прочее;
- у кого более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки.
В соответствии с новыми правилами руководитель обязан временно отстранить от работы водителя, даже если он находится под подозрением в совершении преступления.
Эксперты рассказывали нам о том, что изменения могут привести к подорожанию поездок, но это не единственное, чем обернется новый закон о такси.
Пенсионеры получат новые выплаты
В сентябре неработающим пенсионерам индексируют выплаты. В первую очередь индексация положена тем пенсионерам, кто в сентябре отметит
Тем, кто ушел на заслуженный отдых в августе, пенсию с сентября тоже пересчитают. Жесткого регламента по дате выплаты нет, она может растянуться и до четырех месяцев. Перерасчитают пенсию и тем, кому с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Ждать увеличения пенсии при перерасчете с 1 сентября стоит в октябре.
Платные услуги в больницах окажут по новым правилам
Вступили в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг, которые будут действовать до 1 сентября 2026 года. По этим правилам клиники при заключении договора должны доступно сообщить пациенту о том, что он может получить аналогичную медицинскую помощь бесплатно, а также о предельных сроках ожидания помощи в таком случае.
Правила устанавливают перечень случаев, когда больницы вправе оказывать пациентам платные услуги при возможности делать это бесплатно. Речь по большей части идет о тех ситуациях, когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента.
При этом все виды бесплатной медицинской помощи по полисам ОМС (экстренная, неотложная, плановая в стационаре или амбулаторно), а также лекарственное обеспечение в стационарах сохраняются. Никаких изменений в этой части не планируется.
Рецептурные лекарства продают по-новому
В аптеках будут по-новому продавать лекарства по рецепту. Соответствующее постановление правительства было принято еще в марте — согласно документу, при продаже рецептурных препаратов фармацевт будет обязан указать реквизиты рецепта. Росздравнадзор объяснил, что это нужно будет делать только для рецептов с номером, серией и датой. К таким относятся рецепты на препараты строгого учета и льготные лекарства.
Таким образом, изменения коснутся не всех лекарств и не всех пациентов. К препаратам строгого учета относятся те, в составе которых есть сильнодействующие яды, психотропные и наркотические составляющие из специального перечня, который утверждает Минздрав (например, морфин). Эти лекарства не отпускают без рецепта и сейчас — за это могут наказать как саму аптеку, так и допустившего ошибку фармацевта.
Льготные лекарства без рецепта тоже получить невозможно — их выписывают врачи в государственных больницах и поликлиниках. Обменять такой рецепт на лекарство можно только в специальных аптечных пунктах или аптеках.
В отношении препаратов строгого учета готовятся и другие изменения — Минздрав хочет добавить в этот список вещества, которые используются в препаратах для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции. Ранее мы уже рассказывали об изменениях в правилах продажи лекарств.
Водителей будут штрафовать за шины не по сезону
Внедрен новый перечень штрафов для автомобилистов. С июня по август запрещено использовать ошипованные зимние шины, а с декабря по февраль — летние. Помимо несезонных шин, перечень дополнили неисправностями тормозной системы, при которых запрещено управлять машиной: неработающий стояночный тормоз, видимые подтекания тормозной жидкости, трещины и деформация шлангов, неработающая АБС. Инспектору будет достаточно увидеть на панели горящую сигнальную лампу ошибки АБС, чтобы выписать штраф.
Также водителей смогут штрафовать, если на лобовые стекла установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзор (в том числе тонировка). Под запрет теоретически попадает любое устройство, установленное на ветровом стекле, даже видеорегистратор, — но только если оно находится в поле зрения водителя.
Езда с неисправностями обернется штрафом в 500 рублей, а в некоторых случаях и запретом эксплуатации автомобиля.
В поездах запретили играть на музыкальных инструментах
Начали действовать новые правила перевозок на ж/д транспорте. Одно из главных изменений — пассажирам нижних полок придется уступать место для того, чтобы те, кто едет на верхних, могли поесть за столом. Подвинуться придется на полчаса в период с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00, на час — с 12:00 до 15:00. Так выглядят другие новшества:
- детей до 16 лет теперь не смогут высадить из поезда за проезд без билета — только передать сотрудникам ОВД. Раньше такие случаи периодически происходили — например, в июле в Челябинской области контролер высадила двух девочек 11 и 16 лет на безлюдной станции из-за того, что у них не было наличных на билет;
- можно купить билет по старому документу (паспорту или свидетельству о рождении) в течение 90 дней после окончания срока действия этого документа;
- запрещено пользоваться любыми средствами звукоусиления, кроме наушников и слуховых аппаратов, а также играть на музыкальных инструментах;
- зафиксирован список документов, по которым можно купить билет на поезд дальнего следования: паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), удостоверение военнослужащего РФ и моряка, военный билет или документ, удостоверяющий личность осужденного;
- мелких собак можно провозить или в клетках, или в отдельном купе. Они должны помещаться в переноску, сумма трех измерений которой не больше 180 сантиметров. В любом другом случае придется выкупать купе, но сумма людей и собак, которые реально поедут, не должна быть больше количества мест. Собака должна быть всё время на полу, на поводке и в наморднике.
Эти правила касаются всех перевозчиков на российской железной дороге как в дальнем, так и в пригородном сообщении.
Заработал «золотой стандарт» образования
В школах России заработал «золотой стандарт» образования — это означает, что детям по всей стране будут давать одинаковые знания. Новый закон приняли еще в 2022 году, а с 1 сентября он распространится на всех школьников страны. Минпросвещения будет формировать госзаказ на учебники уже по новым правилам.
Для введения «золотого стандарта» из законодательства об образовании исключили понятие «примерной программы», а вместо него ввели федеральные основные образовательные программы (ФООП). В начальной школе эти изменения коснулись русского языка, литературного чтения и окружающего мира, а в средней и старшей — русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.
Кроме того, Минпросвещения уже обновило федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, среднего и основного образования. По новым стандартам почти вдвое увеличили количество учебных часов по русскому языку и литературе. С 1 сентября в школах появится единый учебник по русскому языку.
Мы рассказывали и о других важных изменениях в системе образования в новом учебном году.
Новая система высшего образования запустилась в шести вузах
В мае президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Проект устанавливает новые уровни высшего образования: базовое и специализированное. Уровнем профессионального образования становится аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут работать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Что касается сроков обучения, то программа базового высшего образования будет длиться от четырех до шести лет, магистратура — от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.
При этом студенты, учившиеся в вузах по программам специалитета, смогут поступать в магистратуру как на следующую ступень. Получением второго или последующего высшего образования это считаться не будет. Сейчас, согласно законодательству, выпускники, получившие диплом специалиста после 2012 года, могут поступать в магистратуру только на платные места, так как это относится ко второму высшему образованию.
Новая система пилотно запущена в шести российских вузах:
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград);
- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва);
- Московский педагогический государственный университет;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Кроме того, во всех университетах России вводится изучение курса «Основы российской государственности», а дети участников СВО и сами участники смогут переходить с платного обучения в вузе на бесплатное при наличии на бюджетном отделении вакантных мест.
Заказные письма будут принимать по паспорту
С сегодняшнего дня «Почта России» больше не принимает бандероли и посылки без документов. Нужно будет предъявить сотрудникам отделений паспорт, водительское удостоверение или другой документ. Для оплаты отправления через интернет и сдачи посылки или бандероли без документов можно установить сервис «Простая электронная подпись».
Если же человек решил отправить заказное письмо или посылку от кого-то другого, ему нужно будет предоставить помимо паспорта оформленную у нотариуса доверенность.
У родителей детей-инвалидов будут дополнительные выходные
Начали действовать новые правила, по которым родители детей-инвалидов смогут получить дополнительные оплачиваемые выходные. У работодателя можно будет попросить до 24 дополнительных выходных дней, но нужно будет согласовать график и срок подачи такого заявления. Кроме того, дополнительные выходные может взять только один из двух родителей.
Заработает исламский банкинг (но не везде)
В четырех регионах России — Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане — в этом месяце начнется эксперимент по внедрению исламского банкинга. Такая схема предполагает партнерское финансирование проектов без использования процента. Например, в договоре на кредит указывается конкретная сумма, которую получит кредитор. Если же реализуется инвестиционный проект, обе стороны соглашения смогут разделить прибыль в заранее обозначенной пропорции.