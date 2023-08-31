«Смерть придет, у нее будут твои глаза». Откуда на могиле Пригожина стихотворение Бродского и что оно значит

Литературовед предполагает, что поместить строки на могилу могли по желанию кто-то из близкого окружения Пригожина. Однако уточнить, кто именно, трудно.



— Никто не может сказать, чья это подсказка, потому что всё это, [похороны Пригожина], происходило в странной атмосфере, — объясняет Сухих.

