В Кремле назвали одну из версий крушения самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК, это российское расследование, о международном речи не идет.
Рассматриваются разные версии, среди них — преднамеренное злодеяние, отметил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три версии крушения: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По данным телеграм-каналов Mash, Baza и SHOT, рассматривается в том числе версия о теракте.
Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Помимо основателя ЧВК «Вагнер» в самолете находились еще 9 человек, из них 3 члена экипажа. Медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена. Вчера сталр известно, где похоронили Евгения Пригожина — мы рассказывали в онлайн-трансляции о том, как в Санкт-Петербурге прощались с погибшими.