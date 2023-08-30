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Крушение самолета Пригожина

В Кремле назвали одну из версий крушения самолета Пригожина

По словам пресс-секретаря президента, международного расследования не будет

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Бизнес-джет Пригожина разбился 23 августа

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК, это российское расследование, о международном речи не идет.

Рассматриваются разные версии, среди них — преднамеренное злодеяние, отметил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три версии крушения: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По данным телеграм-каналов Mash, Baza и SHOT, рассматривается в том числе версия о теракте.

Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Помимо основателя ЧВК «Вагнер» в самолете находились еще 9 человек, из них 3 члена экипажа. Медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена. Вчера сталр известно, где похоронили Евгения Пригожина — мы рассказывали в онлайн-трансляции о том, как в Санкт-Петербурге прощались с погибшими.

Дмитрий ПесковЕвгений ПригожинВладимир ПутинКрушениеБизнес-джет
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