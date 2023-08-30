В Кремле назвали одну из версий крушения самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК, это российское расследование, о международном речи не идет.

Рассматриваются разные версии, среди них — преднамеренное злодеяние, отметил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три версии крушения: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По данным телеграм-каналов Mash, Baza и SHOT, рассматривается в том числе версия о теракте.