«Могильный холод, тяжела, сыра земля». Зачем люди хоронят себя заживо и что об этом думает психиатр

Улыбающиеся люди с лопатами идут в тихое место, роют могилы, а потом наблюдают, как их же туда и закапывают. Это секта? Нет, оказывается, это психотерапевтическая практика, набирающая обороты в России. Люди сами себе устраивают похороны, роют могилу и ложатся под землю.
Самозахоронение, по задумке практикующих его специалистов, должно помочь людям снять зажатость и освободить от комплексов. Некоторые после пребывания под землей заявляют, что у них появляется вкус к жизни, по крайней мере, на какое-то время.
И хотя человек понимает, что всё происходит понарошку, он всё равно испытывает колоссальный стресс. Именно поэтому такие шок-терапии проводят под руководством опытных психологов.
Редакция 72.RU публиковала отчет о пережитом местного блогера Ольги Филимоновой. После того, как девушка восстала из могилы, она, не стесняясь в выражениях, призвала всех жить полной жизнью:
— Перестаньте ныть и плакаться! В вашей жизни всё хорошо (здесь было нецензурное слово. — Прим. ред.)! Просто начните жить и проживать эту жизнь, радоваться каждому дню!
Однако не все относятся к экстремальной методике так восторженно. На видео выше — мнение психиатра по этому поводу и откровения людей, прошедших через эту странную практику.
Городские порталы не поддерживают и не пропагандируют подобные эксперименты.