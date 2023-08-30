«Могильный холод, тяжела, сыра земля». Зачем люди хоронят себя заживо и что об этом думает психиатр

Улыбающиеся люди с лопатами идут в тихое место, роют могилы, а потом наблюдают, как их же туда и закапывают. Это секта? Нет, оказывается, это психотерапевтическая практика, набирающая обороты в России. Люди сами себе устраивают похороны, роют могилу и ложатся под землю.