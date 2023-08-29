«Я прямо видела, как он падал». Как и почему рухнул вертолет ФСБ в Челябинской области — подробности

Днем во вторник, 29 августа, под Челябинском разбился вертолет авиаотряда ФСБ. Трое членов экипажа погибли на месте. По предварительным данным, это были два курсанта и один пилот-инструктор. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета — экипаж отрабатывал манёвр «взлет-посадка». Наши коллеги из 74.RU побывали на месте трагедии и поговорили с очевидцами. Что рассказывают местные жители — смотрите в коротком видео чуть выше.
Предварительная причина крушения Ми-8 — отказ техники. По словам одного из очевидцев, взрыва не было, но когда он с товарищем добежал до места, борт уже был объят пламенем, а на место приехали пожарные.
— Я видел лопасти, видел ноги человека, но их уже пеной забрызгали, поэтому снять не успел. А потом нас уже начали отводить подальше, — рассказал Виктор.
— Сын с мужем заметили, что летел он со странным звуком. Вертолеты часто у нас летают, но этот выделялся. Возможно, неисправность началась раньше, — поделилась еще одна местная жительница, Мария (вертолет пролетал над ее домом).
Все подробности про крушение вертолета наши коллеги из 74.RU публикуют в онлайн-трансляции.