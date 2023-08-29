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«Я прямо видела, как он падал». Как и почему рухнул вертолет ФСБ в Челябинской области — подробности

Очевидцы сняли, что происходило на месте ЧП в первые минуты

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Видео: Сеть городских порталов

Днем во вторник, 29 августа, под Челябинском разбился вертолет авиаотряда ФСБ. Трое членов экипажа погибли на месте. По предварительным данным, это были два курсанта и один пилот-инструктор. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета — экипаж отрабатывал манёвр «взлет-посадка». Наши коллеги из 74.RU побывали на месте трагедии и поговорили с очевидцами. Что рассказывают местные жители — смотрите в коротком видео чуть выше.

Предварительная причина крушения Ми-8 — отказ техники. По словам одного из очевидцев, взрыва не было, но когда он с товарищем добежал до места, борт уже был объят пламенем, а на место приехали пожарные.

— Я видел лопасти, видел ноги человека, но их уже пеной забрызгали, поэтому снять не успел. А потом нас уже начали отводить подальше, — рассказал Виктор.

— Сын с мужем заметили, что летел он со странным звуком. Вертолеты часто у нас летают, но этот выделялся. Возможно, неисправность началась раньше, — поделилась еще одна местная жительница, Мария (вертолет пролетал над ее домом).

Все подробности про крушение вертолета наши коллеги из 74.RU публикуют в онлайн-трансляции.

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