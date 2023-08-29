Приедет ли Путин на похороны Пригожина? Ответили в Кремле

Президент Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем — все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них, — сказал Песков.
Ранее представитель Кремля говорил о том, что Путин не будет отправлять телеграмму с соболезнованиями родственникам Евгения Пригожина, поскольку уже выразил их до этого.
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