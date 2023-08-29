Приедет ли Путин на похороны Пригожина? Ответили в Кремле

Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа . Помимо основателя ЧВК «Вагнер» в самолете находились еще 9 человек, из них 3 члена экипажа. Вчера медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена. Сегодня в Санкт-Петербурге прощаются с погибшими — мы рассказываем о том, как проходит церемония похорон, в онлайн-трансляции.