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Крушение самолета Пригожина

Приедет ли Путин на похороны Пригожина? Ответили в Кремле

Прощание с главой ЧВК проходит сегодня в Санкт-Петербурге

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В Кремле не располагают информацией о похоронах

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Президент Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем — все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля говорил о том, что Путин не будет отправлять телеграмму с соболезнованиями родственникам Евгения Пригожина, поскольку уже выразил их до этого.

Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Помимо основателя ЧВК «Вагнер» в самолете находились еще 9 человек, из них 3 члена экипажа. Вчера медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена. Сегодня в Санкт-Петербурге прощаются с погибшими — мы рассказываем о том, как проходит церемония похорон, в онлайн-трансляции.

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