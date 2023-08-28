Нужно собрать 52 миллиона. 10-летний участник «Голоса» поет за копейки, чтобы спасти друга от смерти

— Я повторюсь: я давно не занимался лейкозами, хотя 13 лет заведовал отделением, в котором находились дети с лейкозами. Но с 1993 года я не занимался этим вопросом. Что касательно терапии, о которой вы говорите. Давайте поставим себя на место родителей ребенка: вам говорят, что ребенку помочь нельзя. И вдруг появляется человек, который говорит, что готов его излечить. Ваши действия? Скорее всего, вы сделаете всё, чтобы опробовать этот метод. Но вот вылечится ребенок или нет — очень большой вопрос. Допустим, не помогло. Что скажут специалисты? Ну что ж, не помогло. И разведут руками. Они же правду сказали. И тут вопрос: а сколько стоило это лечение? Оно ведь было не бесплатным. Потому что бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Сумму я даже обговаривать не берусь. Мое мнение категорично — я считаю, что в нашей стране могут лечиться все детские опухоли. Если мы не можем вылечить ребенка, то наши коллеги из других стран тоже сделать этого не могут. Но я сейчас говорю про опухоли почек, печени, легких и так далее. Ну не знаю я таких случаев. Я думаю, что мои коллеги-онкогематологи в нашей стране будут со мной солидарны, — рассказал Тимур Шароев.