«Каждый несет свой груз». Парня, осужденного за убийство инвалида, в родном городе похоронили как героя СВО

В городе Березовском Свердловской области простились с
Замглавы Березовского пообещал матери и родным, что имя Александра Кашникова увековечат на городском мемориале боевой доблести и трудовой славы. На траурном фото лицо Александра закрыто балаклавой. Это одна из последних его взрослых фотографий, видимо, у родных остались лишь детские снимки. Потому что в 15 лет, еще школьником, Александр попал в колонию. Преступление, к которому он был причастен, пять лет назад потрясло весь город, люди тогда устраивали стихийные митинги, требуя возмездия.
Компания подростков, среди которых был Кашников, насмерть забила
Убийство в гаражах
Эта трагедия случилась в августе 2018 года. В гаражах за крупным торговым центром Березовского обнаружили изувеченное и обнаженное тело молодого человека.
Тех, кто это сделал, нашли уже на следующий день: четверо подростков 14–16 лет и
О погибшем Диме Рудакове все знакомые и бывшие одноклассники говорили только хорошее. Спокойный, добрый парень. Школьный классный руководитель рассказывала, что за все годы он не спровоцировал ни одной ссоры. Агрессии в нем не было совсем, даже когда это оказалось нужно для самозащиты. У Дмитрия была инвалидность, внешне это проявлялось в нарушении речи. Знакомые рассказывали, что он заикался, во время разговора мог запнуться и замолчать.
— На него начинают наезжать, он сразу извиняется, даже если обидчики сами неправы, — рассказывал нам Димин друг детства Илья.
Мама воспитывала Диму и его младшего брата одна. Отец умер. Женщина рассказывала, как старший сын помогал ей в домашних делах, возился с братом. После школы Дмитрий учился в строительном колледже, но, окончив его, на работу не устроился. Возможно, из-за состояния здоровья.
Из той компании подростков, которую встретил возле торгового центра, Дима был знаком только с одним, Константином Кудленком. Встреча в день трагедии была случайной. Илья, Александр, Богдан, Константин и
Расправа была жесткой: били табуреткой, ведром, пинали. Эксперты установили, что смерть наступила из-за сочетанной травмы головы. Подростки снимали всё на телефон, комментируя при этом, что расправляются с наркоманом. Видео стало главным доказательством в суде. Его включили за закрытыми дверьми зала заседаний, но в коридоре была слышна запись: как Дмитрий за что-то оправдывается и просит его отпустить. А нападавшие в ответ матерятся.
— Давай, давай, давай. Давай еще раз, по ***, по *** (матерное слово, которое используется, когда говорят о лице. — Прим. ред.), — кричат подростки на видео.
Звуки избиений перемешиваются с криками Димы.
— Дайте мне побить, — говорит один из парней.
— Дайте я пну, — слышен голос девочки.
Подсудимые плакали и не могли смотреть это видео во время суда. Они попросили удалить их из зала.
После убийства горожане пересказывали друг другу жуткие подробности издевательств: якобы преступники прыгали на теле и на голове еще живого Димы, вырвали кадык, выжигали глаза. Все эти страшные слухи не подтвердились, но люди были на взводе.
«Как же так получилось?»
Самым проблемным и неблагополучным из той компании был Кудленок. Состоял на учете в ПДН, сбегал из дома. Мать воспитывала его одна, не справлялась, хотя, по словам классного руководителя, как могла билась за него: приводила в школу за руку, водила на экзамены. Трагедия в гаражах случилась, когда Кудленок был под следствием за угон автомобиля. Тогда его не стали отправлять в СИЗО, пожалели из-за возраста, отпустили домой под подписку о невыезде.
Еще двое подростков, Саша и Илья, были благополучными. Саша из семьи медиков — мама, тетя и дедушка работали в екатеринбургском кардиоцентре. На учете в ПДН не состоял, нормально учился в школе.
Татьяна Анатольевна, бывший классный руководитель четвертого парня, Богдана (все участники страшных событий уже совершеннолетние, и мы называем их реальные имена), рассказывала, что у него были нарушения речи, внятно говорить он стал только классу к седьмому, учеба давалась тяжело. Богдану, с ее слов, рекомендовали учиться в коррекционной школе, но мать настояла, чтобы сын окончил обычную. Родители были в разводе, отец выпивал, алименты не платил. Но мама давала сыну всё что могла: водила на коррекционные занятия к логопеду, на массаж, в бассейн, секции, кружки. С трудом сдав экзамены в школе, Богдан поступил в училище Березовского на повара.
— Агрессии я в Богдане никогда не замечала. Еще ведь недавно выпускной был, он букет цветов мне притащил, обнял меня. Как же так получилось, откуда жестокость такая?! Почему? — сокрушалась его первая учительница.
Сразу после трагедии в пабликах начали обсуждать, мол, эти дети и раньше проявляли жесткость, мучали животных. Но это оказалось неправдой.
Так, 15-летний Илья подбирал и кормил бездомных собак и котят, вместе с друзьями сдавал металл, чтобы собрать деньги на ветеринара для спасения больной собаки. Со сверстниками он тоже не конфликтовал. Но тогда за гаражами всё хорошее в нем и во всех остальных вдруг пропало.
Мама одного из подростков, пытаясь понять для себя причины случившегося, после суда сказала:
— Я считаю, что произошли такие обстоятельства... Массовость эта, стадный рефлекс. <…> Они все виноваты. Один пошел, за ним остальные. Не нашлось среди них человека, который бы сказал: «Хватит, стоп, что мы делаем?!»
Тогда же она рассказала нам, что за несколько месяцев до убийства Димы Богдан сам был в статусе потерпевшего: его избили бывшие друзья, так, что он попал в реанимацию (нападавших также осудили). Насилие порождает насилие, спустя три месяца Богдан за гаражами и сам уже не пощадил жертву.
Рассуждая про весь этот круговорот жестокости, женщина высказалась и по поводу того, что пишут в соцсетях — как надо расправиться с ее сыном и остальными.
— Одну фразу не могу забыть, женщина пишет: «Я бы села в машину, проехала по нему, по голове два раза». Я это запомнила. Вообще, когда я вижу, что пишут в соцсетях, я думаю: «Вы ведь против жестокости, почему же вы такие? Дети с вас пример берут!» Сейчас любят говорить, какие, мол, дети стали, мы-то жестокими не были. Да были, и сейчас такие! Тогда просто интернета не было, чтобы на всё это со стороны взглянуть.
Суд
Подростки на суде просили прощения у матери Димы, уверяли, что раскаиваются.
Судя по всему, раскаяние было искренним, некоторые родители рассказывали, как их дети но ночам разговаривают с убитым Димой. Пока шло следствие, один из парней дважды пытался свести счеты с жизнью. Об этом рассказывали и мама, и священник, который общался с подростком, пока тот находился под домашним арестом.
Маму убитого Димы Елену Рудакову их раскаяние не трогало, простить она никого не смогла: никакими слезами и извинениями сына не вернуть.
13-летняя Полина оказалась единственной, кто избежал уголовного наказания из-за возраста. Год она провела в центре временной изоляции несовершеннолетних и вернулась домой. Остальные получили максимальные для своего возраста сроки — по 8–9 лет колонии.
Мать Константина Кудленка — единственная из родителей осужденных, кто не стал оспаривать приговор сыну. Остальные считали, что их дети получили несправедливое наказание: под влиянием общественного мнения статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» переквалифицировали на самую тяжелую — «Убийство». Следствие, по их мнению, не стало разбираться в степени вины каждого отдельного участника расправы — кто именно наносил смертельные удары, у кого был умысел.
Родители добивались отмены приговора и пересмотра дела, чтобы снизить сроки, не хотели, чтобы подростки попали на взрослую зону с блатными порядками. Суды отклонили все их апелляции и кассации. Высшая инстанция страны, Верховный суд, также оставила приговор в силе.
Через несколько часов после получения отказа из Верховного суда у отца одного из подростков случился сердечный приступ. Спасти не смогли. Так трагедия сломала судьбы родным и с той и с другой стороны.
Погиб, спасая другую жизнь
Кроме суда по уголовному делу, был гражданский процесс, мама убитого Дмитрия потребовала 10 миллионов рублей компенсации за смерть сына. Суд вынес решение взыскать 5 миллионов. Такую сумму никто из родных выплатить не мог, а значит об условно-досрочном освобождении можно было забыть.
После 18-летия всех четверых осужденных по этому делу перевели во взрослые колонии. Александр Кашников, как самый младший (на момент преступления ему было 14 лет), получил самый маленький срок — 8,5 года. Он отбыл половину положенного по суду срока и пошел на СВО. В июне позвонил маме: «Не отговаривай меня, не спорь со мной, это мое решение». Последний раз он вышел на связь из учебки, сказал, что отправляют на задание. И больше вестей о нем не было. О том, что Александр погиб, родные узнали от его сослуживцев.
Кроме местной администрации, поддержать родных погибшего на церемонию прощания приехал Ян Габинский — главный врач Уральского института кардиологии. Он хорошо знает семью, мама Александра работает медицинской сестрой — анестезистом у него в кардиоцентре.
Родные на траурной церемонии вспоминали погибшего таким, каким они его знали и запомнили.
— Я его помню еще малышом, когда он учился в школе, дедушка с бабушкой с ним занимались уроками. Вообще-то Сашенька был очень добрый мальчишка, во всём нам помогал, даже с огородом, — сказала родственница. — Когда он попал в колонию, его папа очень много молился, даже стал паломником, ездил по святым местам. Эти события сильно его подкосили.
…Новость о том, что одного из виновных в смерти ее сына хоронят с воинскими почестями, мама Димы Рудакова восприняла болезненно.
— Мы ведь не в силах ничего исправить, — сказала она нам. — Он герой сейчас, но у каждого это останется на совести, каждый несет свой груз, — сказала Елена Рудакова. — Я с самого начала говорила, что всем воздастся по заслугам. Не скажу, что мне легче стало после его гибели, я не злорадствую. Мне всё равно, живой он или неживой. Мне сына уже не вернуть.
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