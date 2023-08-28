«Каждый несет свой груз». Парня, осужденного за убийство инвалида, в родном городе похоронили как героя СВО

Мама одного из подростков, пытаясь понять для себя причины случившегося, после суда сказала:



— Я считаю, что произошли такие обстоятельства... Массовость эта, стадный рефлекс. <…> Они все виноваты. Один пошел, за ним остальные. Не нашлось среди них человека, который бы сказал: «Хватит, стоп, что мы делаем?!»



Тогда же она рассказала нам, что за несколько месяцев до убийства Димы Богдан сам был в статусе потерпевшего: его избили бывшие друзья, так, что он попал в реанимацию (нападавших также осудили). Насилие порождает насилие, спустя три месяца Богдан за гаражами и сам уже не пощадил жертву.

Рассуждая про весь этот круговорот жестокости, женщина высказалась и по поводу того, что пишут в соцсетях — как надо расправиться с ее сыном и остальными.



— Одну фразу не могу забыть, женщина пишет: «Я бы села в машину, проехала по нему, по голове два раза». Я это запомнила. Вообще, когда я вижу, что пишут в соцсетях, я думаю: «Вы ведь против жестокости, почему же вы такие? Дети с вас пример берут!» Сейчас любят говорить, какие, мол, дети стали, мы-то жестокими не были. Да были, и сейчас такие! Тогда просто интернета не было, чтобы на всё это со стороны взглянуть.

