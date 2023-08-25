Лукашенко объяснил, почему не обеспечил безопасность Пригожина

Александр Лукашенко рассказал, останутся ли вагнеровцы в Белоруссии после крушения самолета Евгения Пригожина.



— «Вагнер» жил, «Вагнер» жив, и «Вагнер» будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это ни не хотелось, — цитирует белорусского президента телеграм-канал «Пул первого». — Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать.

