Лукашенко объяснил, почему не обеспечил безопасность Пригожина

Александр Лукашенко рассказал, останутся ли вагнеровцы в Белоруссии после крушения самолета Евгения Пригожина.
— «Вагнер» жил, «Вагнер» жив, и «Вагнер» будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это ни не хотелось, — цитирует белорусского президента телеграм-канал «Пул первого». — Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать.
Также президент Белоруссии объяснил, почему не обеспечил безопасность лидера ЧВК «Вагнер».
— Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?» В пылу этот человек (только с фронта): «Черт с ним, погибну!» Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла» — «Не-не-не. Я так не хочу. Я героем погибну». Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите».
23 августа около восьми часов вечера по московскому времени стало известно о крушении частного самолета в Тверской области, вскоре выяснилось, что он принадлежит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров были сам Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер. Официального подтверждения их гибели до сих пор нет. Однако 24 августа Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным признал смерть Пригожина и выразил соболезнования его близким.
Задолго до авиакатастрофы Евгений Пригожин не раз высказывался о своей возможной гибели. В отдельном материале мы собрали самые знаковые цитаты главы ЧВК «Вагнер» о своей смерти.