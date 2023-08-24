Владимир Зеленский рассказал о ходе контрнаступления: новости СВО за 23 августа

Беспилотники вновь атаковали Москву

Ночью два беспилотника атаковали Московскую область. Система ПВО сбила два БПЛА над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один дрон попал в здание в «Москва-Сити», сообщил Сергей Собянин.

— Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. По информации Минобороны, ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок, — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

