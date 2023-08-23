«Когда я надела его впервые, многие оборачивались»: как обычная школьница возрождает моду на русские кокошники

Первый кокошник не выглядел как-то броско или странно, но, несмотря на это, Алина признается, что многие оборачивались на нее.



— Я считаю, что русская культура сейчас находится в каком-то убытке, и это несправедливо. Что может простая школьница? Придумать кокошник, найти и придумать какие-то этнические элементы одежды и декора, — рассказала Алина. — Именно это я и пытаюсь сделать. Я сшила первый кокошник и тут же надела его. Многие оборачивались на меня, потому что он выглядел очень необычно. Люди отвыкли, что девушки наряжаются, что используют какие-то диковинные аксессуары. Самый частый и привычный — сумочка или сережки.



Мама Алины маркетолог и часто проводит различные лекции и семинары. На один из них она также пришла с аксессуаром дочери.



— Мне приходят заказы со всей страны, — делится девушка. — Все мои подружки, одноклассницы, знакомые уже примерили и ощутили всю прелесть и красоту этого аксессуара. На одном кокошнике невозможно остановиться — в моей коллекции их уже около 15 штук .

