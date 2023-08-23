«Когда я надела его впервые, многие оборачивались»: как обычная школьница возрождает моду на русские кокошники

— Они все по подъездам шарятся и в телефон смотрят...
— Нынешняя молодежь — тьфу, потерянное поколение...
— Поколение ЕГЭ...
Сколько нелестных слов приходится выслушивать нынешним подросткам, сложно представить! Как среди всего этого негатива жить, развиваться и радоваться — еще сложнее. Но мы нашли маленькую звездочку среди этого поколения. Алине Кулешовой из Волгограда всего
«Шить меня научила бабушка»
Алине 16 лет. Она окончила художественную школу и девять классов общеобразовательной. Девочка занимается народными танцами и рисует. А еще шьет настоящие русские кокошники.
— Как-то раз я увидела стилизованный кокошник у одной из звезд, — рассказала Алина. — Мне он очень понравился, я стала искать, где купить такой же. Нашла, потом еще и еще, у меня собралось их сразу же несколько штук, но у всех был какой-то изъян. Какие-то сдавливали голову и от них начинались боли, какие-то просто были неудобными, от них потела голова. Тогда я решила сшить кокошник сама.
Школьница подошла к делу очень внимательно и серьезно. К тому же шитье Алина уже давно покорила вместе со своей бабушкой. Именно она научила школьницу шить.
— Я начала с эскиза, — рассказала Алина. — Сделала схему, разработала модель, придумала для нее дизайн. В художественной школе я поделилась с одноклассниками своей задумкой. Они стали мне подкидывать какие-то идеи. В итоге я сшила один кокошник, потом второй, и, вы не представляете, я не могла остановиться. Одноклассники тоже сыпали идеями — так родилась первая серия расписных кокошников.
«Русская культура сейчас в убытке, но это несправедливо»
Первый кокошник не выглядел как-то броско или странно, но, несмотря на это, Алина признается, что многие оборачивались на нее.
— Я считаю, что русская культура сейчас находится в каком-то убытке, и это несправедливо. Что может простая школьница? Придумать кокошник, найти и придумать какие-то этнические элементы одежды и декора, — рассказала Алина. — Именно это я и пытаюсь сделать. Я сшила первый кокошник и тут же надела его. Многие оборачивались на меня, потому что он выглядел очень необычно. Люди отвыкли, что девушки наряжаются, что используют какие-то диковинные аксессуары. Самый частый и привычный — сумочка или сережки.
Мама Алины маркетолог и часто проводит различные лекции и семинары. На один из них она также пришла с аксессуаром дочери.
— Мне приходят заказы со всей страны, — делится девушка. — Все мои подружки, одноклассницы, знакомые уже примерили и ощутили всю прелесть и красоту этого аксессуара. На одном кокошнике невозможно остановиться — в моей коллекции их уже около
От родителей Алина получила всё, что ей было нужно, — моральную поддержку и помощь.
— Они не били меня по рукам и не останавливали. Наоборот. Сказали — пробуй, — поделилась школьница. — Мама давала советы, как создать свой бренд, как продвигать его. Я назвала его «Ягода-Малинка». Сейчас на производство кокошника у меня уходит несколько часов, раньше я занималась им целый день.
Кокошники Алины отличаются друг от друга по высоте и дизайну. Самая широкая часть кокошника может быть от 3,5 до
«Я все опробовала на себе»
— У меня уже есть одна серия кокошников в одном стиле — «Звездная ночь». Они расшиты бисерной нитью, расписаны специальной краской. Я покупаю специальный пластик, который хорошо гнется, он не давит на голову. Картон не выдерживает никакой обработки, другой пластик или металлические ободки — вызывают боли. Мне пришлось постараться и найти то, что мне будет не стыдно предлагать, — рассказала модельер. — Мой кокошник можно постирать, можно погладить.
Алина уже попробовала себя в роли модельера во время фестиваля «ТриЧетыре». На одной из площадок девушка оформляла образы моделей, добавляя и к их модным лукам кокошники. Теперь девочка мечтает ввести моду на кокошники не только в Волгограде, но и во всей стране.
— Кокошники бывают даже разной формы: есть круглые, есть треугольные, — рассказала Алина. — Всё это подбирается индивидуально по форме лица девушки. Недавно у меня ушла целая партия кокошников в Калининград. Часто заказывают из Ростова. Кстати, на неделе моды в Москве недавно дизайнеры представили коллекцию с аксессуарами, похожими на кокошник. Верю, что еще немного, и будут показывать и мои коллекции.