freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 7/10
usd 94.12
eur 102.75
СрочноЧто известно о сибирячке, погибшей в Москве
Все новости
Все новости
Истории

«Когда я надела его впервые, многие оборачивались»: как обычная школьница возрождает моду на русские кокошники

Кокошники Алины Кулешовой участвовали в показах и засветились на головах модниц со всей России

1 242

Алина увлекается изучением культурных кодов и ценностей нашей страны

Поделиться

— Они все по подъездам шарятся и в телефон смотрят...
— Нынешняя молодежь — тьфу, потерянное поколение...
— Поколение ЕГЭ...

Сколько нелестных слов приходится выслушивать нынешним подросткам, сложно представить! Как среди всего этого негатива жить, развиваться и радоваться — еще сложнее. Но мы нашли маленькую звездочку среди этого поколения. Алине Кулешовой из Волгограда всего 16 лет. Девочка окончила девятый класс и за год создала свой бренд — «Ягода-Малинка». Алина возрождает культуру ношения настоящего кокошника. Девочка сама разрабатывает дизайн и шьет расписные изделия. Журналист V1.RU Диана Коржок спросила у Алины, зачем ей вообще всё это нужно.

«Шить меня научила бабушка»

Сейчас девушке поступают заказы со всей страны

Сейчас девушке поступают заказы со всей страны

Поделиться

Алине 16 лет. Она окончила художественную школу и девять классов общеобразовательной. Девочка занимается народными танцами и рисует. А еще шьет настоящие русские кокошники.

— Как-то раз я увидела стилизованный кокошник у одной из звезд, — рассказала Алина. — Мне он очень понравился, я стала искать, где купить такой же. Нашла, потом еще и еще, у меня собралось их сразу же несколько штук, но у всех был какой-то изъян. Какие-то сдавливали голову и от них начинались боли, какие-то просто были неудобными, от них потела голова. Тогда я решила сшить кокошник сама.

Кокошники от Алины уже расходятся по всей России

Кокошники от Алины уже расходятся по всей России

Поделиться

Школьница подошла к делу очень внимательно и серьезно. К тому же шитье Алина уже давно покорила вместе со своей бабушкой. Именно она научила школьницу шить.


— Я начала с эскиза, — рассказала Алина. — Сделала схему, разработала модель, придумала для нее дизайн. В художественной школе я поделилась с одноклассниками своей задумкой. Они стали мне подкидывать какие-то идеи. В итоге я сшила один кокошник, потом второй, и, вы не представляете, я не могла остановиться. Одноклассники тоже сыпали идеями — так родилась первая серия расписных кокошников.

«Русская культура сейчас в убытке, но это несправедливо»

Шьет девушка прямо у себя дома, но уже в мечтах и планах свое производство

Шьет девушка прямо у себя дома, но уже в мечтах и планах свое производство

Поделиться

Первый кокошник не выглядел как-то броско или странно, но, несмотря на это, Алина признается, что многие оборачивались на нее.

— Я считаю, что русская культура сейчас находится в каком-то убытке, и это несправедливо. Что может простая школьница? Придумать кокошник, найти и придумать какие-то этнические элементы одежды и декора, — рассказала Алина. — Именно это я и пытаюсь сделать. Я сшила первый кокошник и тут же надела его. Многие оборачивались на меня, потому что он выглядел очень необычно. Люди отвыкли, что девушки наряжаются, что используют какие-то диковинные аксессуары. Самый частый и привычный — сумочка или сережки.

Мама Алины маркетолог и часто проводит различные лекции и семинары. На один из них она также пришла с аксессуаром дочери.

— Мне приходят заказы со всей страны, — делится девушка. — Все мои подружки, одноклассницы, знакомые уже примерили и ощутили всю прелесть и красоту этого аксессуара. На одном кокошнике невозможно остановиться — в моей коллекции их уже около 15 штук.

Кокошники Алины разной формы

Кокошники Алины разной формы

Поделиться

От родителей Алина получила всё, что ей было нужно, — моральную поддержку и помощь.

— Они не били меня по рукам и не останавливали. Наоборот. Сказали — пробуй, — поделилась школьница. — Мама давала советы, как создать свой бренд, как продвигать его. Я назвала его «Ягода-Малинка». Сейчас на производство кокошника у меня уходит несколько часов, раньше я занималась им целый день.

Кокошники Алины отличаются друг от друга по высоте и дизайну. Самая широкая часть кокошника может быть от 3,5 до 8 сантиметров. Дизайн — самый разнообразный. По словам юного модельера, сейчас самый популярный материал — экокожа и деним.

«Я все опробовала на себе»

Девушка внедряет кокошники в свои повседневные образы

Девушка внедряет кокошники в свои повседневные образы

Поделиться

— У меня уже есть одна серия кокошников в одном стиле — «Звездная ночь». Они расшиты бисерной нитью, расписаны специальной краской. Я покупаю специальный пластик, который хорошо гнется, он не давит на голову. Картон не выдерживает никакой обработки, другой пластик или металлические ободки — вызывают боли. Мне пришлось постараться и найти то, что мне будет не стыдно предлагать, — рассказала модельер. — Мой кокошник можно постирать, можно погладить.


Алина уже попробовала себя в роли модельера во время фестиваля «ТриЧетыре». На одной из площадок девушка оформляла образы моделей, добавляя и к их модным лукам кокошники. Теперь девочка мечтает ввести моду на кокошники не только в Волгограде, но и во всей стране.

— Кокошники бывают даже разной формы: есть круглые, есть треугольные, — рассказала Алина. — Всё это подбирается индивидуально по форме лица девушки. Недавно у меня ушла целая партия кокошников в Калининград. Часто заказывают из Ростова. Кстати, на неделе моды в Москве недавно дизайнеры представили коллекцию с аксессуарами, похожими на кокошник. Верю, что еще немного, и будут показывать и мои коллекции.

По теме

КокошникРукоделиеХоббиМодаТалантливые детиТалантливый ребенок
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter