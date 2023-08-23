«Выкачали 2,5 литра из легких». 7-летняя девочка оказалась при смерти во время отдыха в Сочи

— Я позвала медсестру, Машеньку на руках доставили в реанимацию. Врачи позже объяснили, что такое бывает из-за ротавирусной инфекции, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры на фоне аномальной жары. Сейчас она получает антибактериальную терапию. Все врачи подключились, но не дают хороших прогнозов, — рассказала мама Маши.

По ее словам, сейчас состояние девочки крайне тяжелое, но стабильное.

— Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет когда вернется к жизни, — рассказала Елена.