«Выкачали 2,5 литра из легких». 7-летняя девочка оказалась при смерти во время отдыха в Сочи

7-летняя девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Сейчас ее родители ищут возможность доставить дочь в Екатеринбург, так как в Краснодарском крае врачи не могут вернуть ее к жизни. Маша Хрусталева с родителями приехала в Лазаревское 14 августа, рассказала ее мама Елена.
По ее словам, 18 августа девочка отравилась после купания в море. Местная больница была перегружена детьми, которые тоже подхватили ротавирус. У Маши поднялась температура, ее тошнило.
— Сутки мы принимали энтеросгель, регидрон, обильное питье. В субботу температура спала, ей стало легче. Потом вдруг разболелась голова, ее вырвало фонтаном. Маша начала терять сознание, зрачки увеличились, начало сводить мышцы судорогой. Мы вызвали скорую, она ехала очень долго, поэтому вызвали такси до больницы, — рассказала Елена.
В бессознательном состоянии девочку привезли в больницу Лазаревского. Там пришлось отстоять в большой очереди с другими детьми, которые тоже отравились.
Прошло уже больше двух часов с момента, как Маша потеряла сознание. Ее положили в общую палату и поставили ей капельницу. Девочка начала задыхаться, кашлять и хрипеть. Когда мама повернула ее на бок, из носа ребенка пошла кровавая пена.
— Я позвала медсестру, Машеньку на руках доставили в реанимацию. Врачи позже объяснили, что такое бывает из-за ротавирусной инфекции, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры на фоне аномальной жары. Сейчас она получает антибактериальную терапию. Все врачи подключились, но не дают хороших прогнозов, — рассказала мама Маши.
По ее словам, сейчас состояние девочки крайне тяжелое, но стабильное.
— Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет когда вернется к жизни, — рассказала Елена.
К Маше приезжал врач из Краснодара. В столицу края решили ребенка не перевозить, так как девочка получает такое же лечение в Лазаревском.
— Она транспортабельная, но у местных врачей нет возможности вывезти ее в Екатеринбург. Машу должен сопровождать реаниматолог, она должна быть подключена к аппарату ИВЛ, — рассказала Елена.
Редакция Е1.RU узнала, что губернатор Евгений Куйвашев попросил свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова лично курировать вопрос. Решается вопрос о специальном реанимационном борте из столицы, который доставит ребенка в московскую больницу.
В минздраве региона подтвердили, что занимаются организацией вылета.
Ротавирус нельзя недооценивать, так как он является причиной ротавирусной инфекционной болезни, что особенно опасно для детей, рассказал
— Если ротавирусная инфекция сопровождается развитием выраженного обезвоживания и потерей солей (электролитов магния, калия и натрия), это может приводить к серьезным электролитным нарушениям, в том числе с развитием коматозного состояния. Электролиты необходимы для многих процессов, в том числе для любого мышечного сокращения, для сердечной деятельности.
Для предотвращения ротавирусной инфекции и ее осложнений успешно используется иммунопрофилактика. Это вакцинация, которая назначается, как правило, в детском возрасте до двух лет, если нет противопоказаний. Вакцина в России есть, хотя она импортного производства.
Существуют меры, не связанные с вакцинацией. Для профилактики ротавирусной инфекции необходимо исключить купание и отдых на пляжах, где это запрещено, следует исключить потребление «сырой» воды, в том числе из источников и колодцев. Некипяченая вода может стать причиной инфицирования в летний период, в сезон отдыха, когда много туристов приезжает на море. Также следует хорошо мыть фрукты и овощи чистой водой не из водоема, — рассказал Георгий Викулов.
Добавим, что при появлении симптомов ротавируса у детей нельзя заниматься самолечением, следует обратиться к врачам.
На фоне аномальной жары черноморское побережье оказалось рассадником ротавируса. Инфекция бушует в Абхазии и в Сочи.